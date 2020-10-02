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Levou fãs à loucura!

Fotos: Luan Santana sensualiza exibindo corpão só de toalha: 'Calor'

Cantor de 29 anos de idade decidiu surpreender os fãs e seguidores ao surgir sem camisa e só com uma toalha pendurada pela cintura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 08:40

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 08:40

O cantor Luan Santana posa em área de piscina só com toalha pendurada na cintura
O cantor Luan Santana posa em área de piscina só com toalha pendurada na cintura Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana
Luan Santana decidiu aproveitar a quinta-feira (1º) para se refrescar na piscina. O cantor de 29 anos, que diz ter sentido um calor daqueles, surgiu só de toalha na cintura à beira da água em um clique para lá de sensual. 
bonitão deixou o corpo todo à mostra e ainda fez pose para os seguidores do Instagram, que se derreteram pelo astro da música. 

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"Bora, tá calor, bora!", escreveu ele na legenda. "Toalha, cai por terra, amém", brincou uma internauta. Outro fã comentou: "Tá no shape, hein!". Outro seguidor falou: "Se verde está assim, imagina maduro". 
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boora. tá calor. boora

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