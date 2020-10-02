Fotos: Luan Santana sensualiza exibindo corpão só de toalha: 'Calor'

Luan Santana decidiu aproveitar a quinta-feira (1º) para se refrescar na piscina. O cantor de 29 anos, que diz ter sentido um calor daqueles, surgiu só de toalha na cintura à beira da água em um clique para lá de sensual.
O bonitão deixou o corpo todo à mostra e ainda fez pose para os seguidores do Instagram, que se derreteram pelo astro da música.
"Bora, tá calor, bora!", escreveu ele na legenda. "Toalha, cai por terra, amém", brincou uma internauta. Outro fã comentou: "Tá no shape, hein!". Outro seguidor falou: "Se verde está assim, imagina maduro".