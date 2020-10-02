Rita Cadillac diz que não faria mais pornô: 'Fiz por causa do dinheiro'

A artista Rita Cadillac Crédito: Reprodução/Instagram @ritacadillac

Rita Cadillac , de 66 anos, abriu o jogo sobre ter feito filmes pornográficos.A dançarina e eterna chacrete, como ficou bastante conhecida no Brasil, explica que tomou a decisão, à época, pelo dinheiro que lhe foi oferecido.

"Não me arrependo, mas eu não faria. Machucou a mim e, às vezes, muitas pessoas acham que é só aquilo que eu fiz. Estou trabalhando desde 1972. Me machucou porque não é a minha índole. Não fiz porque eu queria aparecer, fiz por causa de dinheiro", disse a Lady do Povo, em entrevista a Faa Morena, do Ritmo Brasil.

A cantora do hit "É Bom Para o Moral" também alertou que quando foi contratada para o Cassino do Chacrinha entrou para ocupar uma vaga temporária, mas acabou tomando gosto pelo contexto artístico da coisa.