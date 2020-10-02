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Abriu o jogo!

Rita Cadillac diz que não faria mais pornô: 'Fiz por causa do dinheiro'

Cantora e eterna chacrete de 66 anos abriu o jogo sobre decisão de filmes adultos e também relembrou início do programa do Chacrinha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 08:13

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 08:13

A artista Rita Cadillac
A artista Rita Cadillac Crédito: Reprodução/Instagram @ritacadillac
Rita Cadillac, de 66 anos, abriu o jogo sobre ter feito filmes pornográficos.A dançarina e eterna chacrete, como ficou bastante conhecida no Brasil, explica que tomou a decisão, à época, pelo dinheiro que lhe foi oferecido. 
"Não me arrependo, mas eu não faria. Machucou a mim e, às vezes, muitas pessoas acham que é só aquilo que eu fiz. Estou trabalhando desde 1972. Me machucou porque não é a minha índole. Não fiz porque eu queria aparecer, fiz por causa de dinheiro", disse a Lady do Povo, em entrevista a Faa Morena, do Ritmo Brasil. 
A cantora do hit "É Bom Para o Moral" também alertou que quando foi contratada para o Cassino do Chacrinha entrou para ocupar uma vaga temporária, mas acabou tomando gosto pelo contexto artístico da coisa. 

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"Entrei para dançar por três meses, que era o tempo que eu estava de férias no Brasil, depois ia voltar para o exterior. Estava andando na rua quando de repente alguém falou: Você não é aquela menina que dança no Chacrinha? 'Sou. Fui ver, estava no jornal e falei: É isso que eu queria, que alguém soubesse que eu existo", concluiu. 

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