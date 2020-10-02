Fábio Assunção se casa com a advogada Ana Verena

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Falar de que? De amor, de felicidade, de encontro, do ini?cio das coisas? Pedimos e fomos presenteados um com o outro. E isso hoje ja? e? tudo. Ficamos pra chegar e chegamos, agora pra ficar. Minha alma agora voa em liberdade com a dela. Compartilho com voce?s uma foto, um instante de um dia de encanto com nossas fami?lias. Cada um ali presente nos iluminou e os que na?o puderam estar, na?o estavam ausentes. Verena e Fabio. 01.10.2020. (Ana Verena que agora e? Assunc?a?o!!!) ?? ? a?s?e?!!!!!!!!!!!!