Fábio Assunção se casa com a advogada Ana Verena

O ator Fábio Assunção, 49, se casou nesta quinta-feira (1º) com a advogada Ana Verena Pinheiro, 27, no Rio. Eles fizeram uma cerimônia no civil apenas com familiares. Todos fizeram testes de Covid-19.
Nas redes sociais, Assunção se derreteu pela esposa e mostrou que vive um grande momento ao lado dela.
"Falar de que? De amor, de felicidade, de encontro, do início das coisas? Pedimos e fomos presenteados um com o outro. E isso hoje ja e tudo. Ficamos para chegar e chegamos, agora para ficar. Minha alma agora voa em liberdade com a dela", disse o ator em publicação.
Este foi o terceiro casamento de Assunção que já subiu ao altar anteriormente com Priscila Borgonovi, mãe do filho mais velho dele, e com Karina Tavares, com quem teve a filha caçula e ficou até 2013.
Mais recentemente, Assunção teve um relacionamento mais curto com as atrizes Pally Siqueira, até o começo de 2018, e com Maria Ribeiro, no mesmo ano.
Com Ana Fábio está há poucos meses. Ela tem uma clínica de odontologia com a mãe na Barra da Tijuca, no Rio. A advogada é pós-graduada na França e é bem conceituada na área.