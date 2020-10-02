Boninho desmente saída de Faustão da Globo: 'Talento'

Boninho precisou ir à web negar os rumores de que Fausto Silva, o Faustão, estaria deixando a Globo. O diretor da emissora ainda aproveitou a oportunidade para criticar "ataques de jornalistas que não respeitam a profissão" e alertou que a parceria do apresentador com a casa continuará por muitos anos.
"Esse é o cara! Faustão é um mestre na condução do show. Criativo, divertido e preciso nas suas opiniões. Essa semana foi atacado por jornalistas que não respeitam a profissão e envolveram talentos que eu respeito, como Xuxa Meneghel e Eliana", começou Boninho, nas redes sociais.
E continuou: "Sobre o bla bla bla desta semana, sigo minha parceria com o Faustão. Seguimos em 21 e apostamos nessa sequência por muitos anos. Talento a gente respeita!".
No início do ano, o jornalista Alessandro Lo-Bianco publicou que Fausto teria indicado a vontade de não continuar no Domingão do Faustão. Nesta semana, mais sites ventilaram a possibilidade de o apresentador da Globo dominical poderia ser substituído pela direção da emissora.