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Boataria rolando solta

Boninho desmente saída de Faustão da Globo: 'Talento'

Diretor da TV Globo foi à web para negar substituição do apresentador do Domingão do Faustão

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 08:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 08:22
O apresentador do Domingão do Faustão, Fausto Silva
O apresentador do Domingão do Faustão, Fausto Silva Crédito: Globo/Victor Pollak
Boninho precisou ir à web negar os rumores de que Fausto Silva, o Faustão, estaria deixando a Globo. O diretor da emissora ainda aproveitou a oportunidade para criticar "ataques de jornalistas que não respeitam a profissão" e alertou que a parceria do apresentador com a casa continuará por muitos anos. 
"Esse é o cara! Faustão é um mestre na condução do show. Criativo, divertido e preciso nas suas opiniões. Essa semana foi atacado por jornalistas que não respeitam a profissão e envolveram talentos que eu respeito, como Xuxa Meneghel e Eliana", começou Boninho, nas redes sociais. 
E continuou: "Sobre o bla bla bla desta semana, sigo minha parceria com o Faustão. Seguimos em 21 e apostamos nessa sequência por muitos anos. Talento a gente respeita!".

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No início do ano, o jornalista Alessandro Lo-Bianco publicou que Fausto teria indicado a vontade de não continuar no Domingão do Faustão. Nesta semana, mais sites ventilaram a possibilidade de o apresentador da Globo dominical poderia ser substituído pela direção da emissora. 

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