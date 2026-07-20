Messi e Lamine Yamal: da famosa foto do banho ao abraço na final da Copa do Mundo 2026

Lamine Yamal e Messi se abraçam após o final da partida em que a Espanha venceu a Argentina e conquistou a Copa de 2026 Crédito: Reuters

O carinho dos dois craques depois do título espanhol foi uma cena breve, mas bonita. Jogadores das duas seleções protagonizaram uma troca de empurrões depois do final da partida, mas a confusão foi contida rapidamente.

O abraço entre os dois craques foi um momento que inevitavelmente remeteu à foto de 2007 em que Messi dava um banho em um Lamine bebê e que girou o mundo nos dias que antecederam final do mundial neste domingo (19/7), revelando uma história extraordinária por trás da imagem.

Messi, então com 20 anos, começava a se firmar como titular do Barcelona. Lamine Yamal, por sua vez, tinha apenas cinco meses de vida.

Torcedor posa com camiseta estampada com a foto feita em 2007, quando o argentino tinha 20 anos e o espanhol, poucos meses Crédito: Getty Images

O encontro ficou registrado em uma série de fotos feitas pelo fotógrafo Joan Monfort.

As imagens viralizaram dois anos atrás, quando Lamine Yamal ajudou a Espanha a conquistar a Eurocopa de 2024, e seu pai publicou uma delas online com a mensagem: "O início de duas lendas".

Nas fotos, um Messi sorridente segura e banha um bebê que, mais tarde, seguiria seus passos no futebol.

"Se eu tivesse me sentado para escrever uma história, não conseguiria imaginar uma melhor", disse o fotógrafo à BBC.

"Tudo por trás dessa fotografia — quem eles são, como foi tirada, como ressurgiu anos depois e o quão longe eles chegaram — parece um conto de fadas perfeito."

"Messi, um dos maiores de todos os tempos, e Lamine, que agora começa a escrever a sua própria história."

"E culminar tudo isso agora numa final de Copa do Mundo é como fechar um ciclo perfeito."

Messi e Lamine se enfrentarão na final da Copa do Mundo de 2026 Crédito: Getty Images

A história por trás da foto

A sessão de fotos aconteceu no vestiário do time visitante no Camp Nou, estádio do Barcelona. A família de Lamine Yamal ganhou um concurso para estar presente.

Seus pais, Mounir Nasraoui, nascido no Marrocos, e Sheila Ebana, natural da Guiné Equatorial, se conheceram depois de se mudarem ainda crianças para a Catalunha com suas respectivas famílias.

Lamine Yamal é o filho mais velho do casal. Pouco depois de seu nascimento, seus pais participaram de um sorteio promovido pelo jornal catalão Sport, em parceria com a então patrocinadora da camisa do Barcelona, a Unicef, organização internacional voltada à assistência infantil.

"Era uma sessão de fotos para o calendário beneficente da UNICEF com o FC Barcelona. Crianças de diferentes idades, origens e etnias participaram. Queríamos que fosse um reflexo da sociedade: diversa e plural, e dar visibilidade a essa diversidade", conta Joan Monfort.

As famílias sorteadas ganhariam um ensaio fotográfico profissional de seus bebês ao lado de um jogador do elenco principal do Barcelona.

A de Lamine Yamal foi uma das contempladas e, no dia do ensaio, acabou, por acaso, sendo colocada para fazer as fotos com Lionel Messi.

"Eu não fazia ideia de que o bebê na foto era o Lamine até que, em 2024, um amigo me ligou para dizer que o pai dele tinha postado a foto no Instagram", conta Monfort.

A famosa fotografia de Messi com Yamal em um cartaze durante o Campeonato Europeu de 2024 Crédito: Getty Images

'Muito tímido'

A ideia da banheira de bebê surgiu para Monfort depois que um colega do jornal o ligou dizendo que ele precisaria fotografar Messi com um bebê.

"Naquele momento, eu estava dando banho na minha filha e pensando em como poderia incluir um jogador de futebol com um bebê. De repente, tudo ficou claro. Eu tinha a foto perfeita bem na minha frente", conta o fotógrafo.

"Pensei: 'Bingo!'. Vou pegar a banheira de bebê, o patinho de borracha, um sabonete e algumas toalhas."

"Messi tinha pouco mais de 20 anos e era muito tímido. Ele entrou esperando encontrar uma criança e, de repente, viu que era um bebê de apenas alguns meses. Sua reação foi tipo: 'E agora, o que fazemos?'", relata o fotógrafo em entrevista à BBC Mundo.

"Mas tudo fluiu muito bem graças à Sheila, mãe de Lamine. Com um bebê tão pequeno, tudo pode dar errado, mas os três se conectaram imediatamente."

"Primeiro tiramos algumas fotos com a mãe e depois perguntei se ela se importaria de deixar o bebê com o Messi. Ela concordou."

"Enquanto eu tirava as fotos, Sheila ficou atrás de mim para que Lamine não a perdesse de vista e pudesse relaxar. Messi foi muito cooperativo e eu só tentei capturar um momento natural e agradável. No final, a foto ficou linda."

Crédito: Getty Images

Duas lendas

Quando completou 19 anos, Messi havia marcado 11 gols e conquistado uma vez tanto a La Liga (campeonato espanhol) quanto a Champions League (Liga dos Campeões da Uefa).

Recém-completados 19 anos na segunda-feira, Lamine Yamal já marcou impressionantes 56 gols e conquistou três títulos da La Liga, uma Copa do Rei e a Eurocopa de 2024.

Yamal, na verdade, não é o sobrenome do jogador, mas o segundo de seus dois primeiros nomes.

Seu nome completo é Lamine Yamal Naraoui Ebana, e ele usa os dois primeiros nomes tanto na camisa do Barcelona quanto da Espanha em homenagem a duas pessoas que ajudaram sua família na época em que ele nasceu.

Já foi amplamente divulgado pela imprensa espanhola que o pai de Lamine Yamal prometeu dar o nome ao filho em homenagem a dois amigos que ajudaram a família financeiramente, permitindo que ele pagasse as contas em um período de dificuldades.

Lamine é um nome comum em árabe, que pode ser traduzido como honesto ou confiável, enquanto Yamal é uma variante de Jamal, que significa elegância ou beleza.

O jogador que hoje é a estrela da seleção da Espanha cresceu em Rocafonda, um bairro de trabalhadores em Mataro, ao norte de Barcelona.

A área foi construída nos anos 1960 para abrigar migrantes de outras partes da Espanha. Quando esses moradores começaram a se mudar para áreas mais valorizadas, imigrantes de outros países passaram a chegar ao local nos anos 1990.

Lamine Yamal já comemorou alguns de seus gols fazendo o gesto de "3-0-4" com os dedos, em referência ao código postal de Rocafonda.

"O que minha mãe fez, o que meu pai fez, eu não conseguiria fazer por ninguém que não fosse meu filho", disse Yamal ao jornal El País no início da Copa.

"Quando você não tem dinheiro, é muito difícil ajudar seu filho a jogar futebol. E meus pais conseguiram fazer tudo isso acontecer. É algo que eu nunca vou conseguir retribuir a eles."

Para Monfort, um catalão torcedor do Barcelona, ​​o primeiro confronto entre Messi e Yamal em campo é o final perfeito para uma história que começou há quase duas décadas.

"Acho que estamos fechando o capítulo da história dele", diz o fotógrafo, agora com 58 anos. "É um final feliz."

"Sou torcedor do Barcelona e acho que seria perfeito para Messi encerrar a carreira ganhando a Copa do Mundo pela segunda vez. Acho que ele merece", disse.

"E Lamine ainda tem muito tempo para ganhar títulos como a Copa do Mundo. Mas ele está em ótima forma e, se ganhar, será um título com um valor especial, ainda maior do que os outros troféus que ele já conquistou."