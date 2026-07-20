Chef brasileiro desaparecido é encontrado morto em Londres

O brasileiro Dener Marcos Guieiro foi encontrado morto no sábado (18) pela Polícia Metropolitana de Londres numa área arborizada em Hackney, bairro da capital britânica. Chef de cozinha, ele morava na Inglaterra e estava desaparecido desde o último dia 4. A causa da morte não foi informada. A família agora promove uma vaquinha online para arrecadar fundos a fim de trazer o corpo dele até Belo Horizonte, sua cidade natal.





"Além da dor imensurável da perda, enfrentamos um desafio que está além das nossas condições financeiras: trazer seu corpo de volta ao Brasil para que possamos nos despedir com dignidade e permitir que ele descanse ao lado de quem sempre o amou", diz trecho da vaquinha aberta pela irmã dele, Ana Luiza Guieiro.





"Cada contribuição, independentemente do valor, nos aproxima desse último gesto de amor. Se você não puder ajudar financeiramente, compartilhar esta campanha também fará uma enorme diferença."





A Polícia de Londres não divulga nomes, mas diz que o corpo de um homem com características semelhantes foi encontrado no mesmo dia e que "a morte está sendo tratada como inesperada, mas não suspeita".