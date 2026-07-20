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Vendaval

Mais de 40 cidades do RS registram estragos após fortes ventos

Defesa Civil estadual informa que houve danos em telhados, quedas de árvores e problemas em redes elétricas

Publicado em 20 de Julho de 2026 às 13:57

Agência Folha Press

Agência Folha Press

Publicado em 

20 jul 2026 às 13:57
Telhado quebra após fortes ventos em Bagé (RS)
Telhado quebra após fortes ventos em Bagé (RS) Defesa Civil RS

Mais de 40 cidades no Rio Grande do Sul registraram algum tipo de estrago gerado pelos temporais que atingem a região desde sexta-feira (17). As principais ocorrências são danos em telhados e quedas de árvores, devido aos fortes ventos. Também houve problemas na rede elétrica.


O balanço foi divulgado pela Defesa Civil estadual por volta das 20h30 deste domingo (19). O órgão diz que montou um gabinete regional de crise em Santa Maria para facilitar o auxílio aos municípios. 


Em Santa Maria e também em São José dos Ausentes, os ventos deste domingo atingiram 90 km/h. Mais de 20 residências de Santa Maria sofreram danos nos telhados, além de duas escolas. Ventos acima de 70 km/h também foram registrados nas cidades de Jaguarão, Dom Pedrito e Dilermando de Aguiar.


Ao todo, 19 pessoas precisaram deixar suas casas em razão dos estragos. Elas foram acolhidas por parentes e amigos. Em Barra do Quaraí, um cabo de alta tensão caiu na via logo na entrada da cidade e deixou todo o município sem luz, água e internet. Os serviços já foram retomados.


Na cidade de Giruá, os ventos arrancaram a cobertura de um galpão desocupado e a estrutura atingiu um poste da rede elétrica. Não houve feridos. Outra ocorrência foi registrada em Venâncio Aires, onde uma unidade de saúde ficou parcialmente destelhada.


No município de Alegrete, a ponte sobre o arroio Capivari ficou submersa pelas águas. Em 12 horas, a chuva acumulada na cidade chegou a 107,2 mm. Também choveu bastante em Quaraí (103,8 mm) e Rosário do Sul (99,2 mm).


Segundo a Defesa Civil, a segunda-feira (20) segue com condição para chuva intensa e volumosa em curto espaço de tempo, principalmente em áreas do Oeste, Centro e Vales, onde há possibilidade de mais de 100 mm/dia. Também há risco de tempestades severas isoladas na faixa central do estado, ainda de acordo com o órgão.

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