Mais de 40 cidades do RS registram estragos após fortes ventos

Mais de 40 cidades no Rio Grande do Sul registraram algum tipo de estrago gerado pelos temporais que atingem a região desde sexta-feira (17). As principais ocorrências são danos em telhados e quedas de árvores, devido aos fortes ventos. Também houve problemas na rede elétrica.





O balanço foi divulgado pela Defesa Civil estadual por volta das 20h30 deste domingo (19). O órgão diz que montou um gabinete regional de crise em Santa Maria para facilitar o auxílio aos municípios.





Em Santa Maria e também em São José dos Ausentes, os ventos deste domingo atingiram 90 km/h. Mais de 20 residências de Santa Maria sofreram danos nos telhados, além de duas escolas. Ventos acima de 70 km/h também foram registrados nas cidades de Jaguarão, Dom Pedrito e Dilermando de Aguiar.





Ao todo, 19 pessoas precisaram deixar suas casas em razão dos estragos. Elas foram acolhidas por parentes e amigos. Em Barra do Quaraí, um cabo de alta tensão caiu na via logo na entrada da cidade e deixou todo o município sem luz, água e internet. Os serviços já foram retomados.





Na cidade de Giruá, os ventos arrancaram a cobertura de um galpão desocupado e a estrutura atingiu um poste da rede elétrica. Não houve feridos. Outra ocorrência foi registrada em Venâncio Aires, onde uma unidade de saúde ficou parcialmente destelhada.





No município de Alegrete, a ponte sobre o arroio Capivari ficou submersa pelas águas. Em 12 horas, a chuva acumulada na cidade chegou a 107,2 mm. Também choveu bastante em Quaraí (103,8 mm) e Rosário do Sul (99,2 mm).





Segundo a Defesa Civil, a segunda-feira (20) segue com condição para chuva intensa e volumosa em curto espaço de tempo, principalmente em áreas do Oeste, Centro e Vales, onde há possibilidade de mais de 100 mm/dia. Também há risco de tempestades severas isoladas na faixa central do estado, ainda de acordo com o órgão.