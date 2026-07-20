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Violência

Influenciadora e companheiro são encontrados mortos com tiros em estrada da Bahia

Polícia Civil diz que realiza diligências para identificar a autoria do crime contra Ulissias Marcelli Cardial e Vinicius Carvalho

Publicado em 20 de Julho de 2026 às 10:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jul 2026 às 10:26
A influenciadora e artista Ulissias Marcelli Instagram | @ulissiasm
 Um casal foi encontrado morto em uma estrada na Bahia no sábado (18). De acordo com a Polícia Civil, as vítimas são a influenciadora e artista Ulissias Marcelli Couto Flores Cardial, 30, e o companheiro dela, Vinicius Souza de Carvalho, 28.
A Polícia Civil ainda investiga o caso, mas confirma que eles foram vítimas de disparos de arma de fogo na sexta-feira (17).
Os corpos foram localizados na manhã de sábado em uma estrada vicinal do distrito de Vera Cruz, em Porto Seguro, na Bahia.
Segundo a Polícia Militar, que constatou as mortes no local, a área foi isolada e as equipes do Departamento de Polícia Técnica e da Polícia Civil foram acionadas para a realização da perícia e a remoção dos corpos.
"Diligências e oitivas são realizadas para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime", disse a Polícia Civil, em nota à reportagem.
O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro.
Quem era a influenciadora
Ulissias Marcelli tinha quase 20 mil seguidores em uma rede social. A influenciadora se apresentava como "fire performer" - ela fazia coreografias manipulando fogo -, motociclista e "quatro vezes Miss Tatto".
Ela também havia sido convidada para ser uma das apresentadoras do Festival Rock Gaya, marcado para 25 de julho, em Porto Seguro.
Em uma rede social, o festival publicou uma nota de pesar. "Ainda estamos tentando encontrar palavras para um momento como este. É difícil acreditar que alguém que estava prestes a dividir conosco um momento tão especial tenha partido tão cedo", diz o comunicado.
"Neste momento, toda a equipe do Festival Rock Gaya se une em solidariedade aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conhecê-la", continua.

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