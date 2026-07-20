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Morre João Sanches, autor da peça 'Um Solo para Gregório', aos 47 anos

Dramaturgo e diretor era referência nas artes cênicas da Bahia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Julho de 2026 às 09:31

O dramaturgo João Sanches morreu neste domingo (19), aos 47 anos
O dramaturgo João Sanches morreu neste domingo (19), aos 47 anos Reprodução/Facebook
O dramaturgo e diretor teatral João Sanches, autor de "Boca a Boca: Um Solo para Gregório", morreu neste domingo (19), aos 47 anos, informou a Fundação Gregório de Mattos, de Salvador, em uma nota publicada nas redes sociais.
Sanches era professor da escola de teatro e do programa de pós-graduação em artes cênicas da UFBA, a Universidade Federal da Bahia. A causa da morte não foi divulgada.
Ele dirigiu ainda dirigiu montagens de "Eu te Amo Mesmo Assim", "Pelo Telephone", "Revele!" e "A Paixão de Cristo". Era considerado uma referência das artes cênicas baianas e ganhou três prêmios Braskem de teatro.
O ator Ricardo Bittencourt, que protagonizou "Um Solo para Gregório", disse ter ficado perplexo e em choque com a notícia sobre a morte do dramaturgo, que definiu como brilhante e "terrivelmente inteligente".
"As palavras precisarão ser inventadas para dar forma ao sentimento que nos atravessa. Que o sorriso luminoso de João e sua sabedoria o guiem nessa passagem tão precoce. Imenso amigo", escreveu nas redes sociais Maria Marighella, ex-presidente da Funarte, a Fundação Nacional de Artes.

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