Morre João Sanches, autor da peça 'Um Solo para Gregório', aos 47 anos

O dramaturgo João Sanches morreu neste domingo (19), aos 47 anos Reprodução/Facebook

O dramaturgo e diretor teatral João Sanches, autor de "Boca a Boca: Um Solo para Gregório", morreu neste domingo (19), aos 47 anos, informou a Fundação Gregório de Mattos, de Salvador, em uma nota publicada nas redes sociais.

Sanches era professor da escola de teatro e do programa de pós-graduação em artes cênicas da UFBA, a Universidade Federal da Bahia. A causa da morte não foi divulgada.

Ele dirigiu ainda dirigiu montagens de "Eu te Amo Mesmo Assim", "Pelo Telephone", "Revele!" e "A Paixão de Cristo". Era considerado uma referência das artes cênicas baianas e ganhou três prêmios Braskem de teatro.

O ator Ricardo Bittencourt, que protagonizou "Um Solo para Gregório", disse ter ficado perplexo e em choque com a notícia sobre a morte do dramaturgo, que definiu como brilhante e "terrivelmente inteligente".