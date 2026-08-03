Prescrição: entenda por que condenados podem ser presos décadas depois

Há quem acredite que todo crime "caduca" depois de alguns anos, mas a realidade não é tão simples. No Brasil, quase todos os crimes podem prescrever, contudo o maior prazo previsto em lei é de 20 anos e a contagem desse tempo pode ser interrompida e reiniciada diversas vezes ao longo das investigações e do processo. Na prática, isso permite que condenados sejam presos até décadas após o crime.





Um episódio nesse sentido, que chamou a atenção, foi a prisão de um homem, no Estado do Rio de Janeiro, 30 anos após assassinar a namorada adolescente em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime, naquela época, era tipificado como homicídio doloso. A lei do feminicídio ainda levaria vários anos para ser publicada.





Um projeto de lei apresentado no Senado em abril deste ano busca tornar mais severa a punição de crimes graves contra mulheres. De acordo com o texto de autoria da senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA), feminicídio, estupro e estupro de vulnerável passarão a ser imprescritíveis. Também não haverá prazo de prescrição para crime de lesão corporal dolosa (intencional) contra mulher, em caso de lesão grave, gravíssima ou seguida de morte.





Enquanto o projeto não é votado pelo Congresso, a captura de um condenado, mesmo após 30 anos, pode estar de acordo com a legislação vigente, segundo o advogado Sandro Câmara, especialista em Direito Público e Criminal e mestrando em Políticas Públicas; e isso independe da forma como o ato criminoso era chamado.