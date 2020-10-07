'A Fazenda 12': Luiza Ambiel cai no choro após Jojo proibir doce

"A Fazenda 12": Luiza Ambiel pega doce de leite na geladeira Crédito: Record TV/Reprodução

Luiza pegou o pote na despensa e pretendia pegar uma colher grande para comer, mas a funkeira reclamou, dizendo que para que todos pudessem comer ela deveria pegar uma colher pequena.

Chateada, a modelo saiu sem comer e foi chorar no curral. A MC Mirella, ela disse que essa era a única sobremesa que ela gostava. "Eu não como nem dos outros doces, eu peguei só essa colheradinha", queixou-se.

"Quando eu sair, vou comer uma lata inteira de doce", planejou. "Duas, vou ficar com dor de barriga."

Em determinado momento, ela deu a entender que passou fome quando criança. "Eu já tive tanta vontade de comer as coisas quando eu era pequena, agora passar por uma situação dessas", comentou.

Ela ainda disse que saiu da cozinha para não explodir com Jojo e que a vontade era jogar na cara da cantora: "E você pega farinha láctea, esconde farinha láctea, pega só uma colheradinha?".

Depois, o papo continuou com Victória Villarim e Stéfani Bays sobre o acontecimento. "Tá pegando no pé da pessoa errada", criticou. "Eu tô de TPM. Ela é mulher, ela não entende outra mulher?"