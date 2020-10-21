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Irmãs que brigaram em aniversário ganham perfil no Instagram

Vídeo da briga após uma assoprar a vela do bolo da outra no parabéns viralizou. Em menos de 24 horas, página criada pela família tem mais de 90 mil seguidores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 14:10

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 14:10

Vídeo de crianças brigando em festa de aniversário viraliza
Vídeo de crianças brigando em festa de aniversário viraliza Crédito: Reprodução/Instagram
As irmãs Maria Eduarda, de 3 anos, e Maria Antonia, de 6, viralizaram nas redes sociais nesta semana por conta de uma briga após a mais velha assoprar a vela do bolo da outra. O vídeo rodou os papos e as meninas viraram até figurinhas de WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

A irmã de vocês também é assim? Ps Mas eu amo ela ??

Uma publicação compartilhada por As Marias - Eduarda&Antonia (@asmariasdepb) em

Após a confusão, a família das Marias fez um perfil no Instagram para as novas famosinhas de Pato Branco, no Paraná. Em menos de 24 horas, a página (@asmariasdepb) já conta com mais de 91 mil seguidores.
Com a descrição "As Marias de Pato Branco que representam as irmãs do Brasil e do mundo", a página já conta com oito imagens. Na primeira, publicada no início da noite de terça-feira (20), as irmãs aparecem abraçadas em foto de estúdio.
"Pose de plenas sabendo que o Brasil agora são delas! Aclamadaaaaaas" [sic], diz a legenda da publicação.
A responsável pelas imagens da briga que viralizaram foi Gabriela, a madrinha da Maria Eduarda. Ela disse ao jornal "Extra" que as meninas estão empolgadas com a página.

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