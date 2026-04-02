Você sabe qual panela escolher para cozinhar? Entenda diferenças

Conheça os tipos de panela e descubra qual modelo combina mais com sua forma de cozinhar. Crédito: Fonte

Na cozinha, a escolha da panela certa pode fazer toda a diferença no resultado final do seu prato e até mesmo na sua saúde. Com tantas opções disponíveis no mercado, é muito comum ficar em dúvida sobre qual material é o ideal para cada tipo de preparo.

Cada um desses materiais tem suas próprias características, vantagens e desvantagens, que influenciam diretamente na condução do calor, na durabilidade, na facilidade de limpeza e até na interação com os alimentos. Vamos mergulhar nesse universo e entender as particularidades de cada tipo para você fazer a melhor escolha para a sua cozinha.

Panelas de Inox

As panelas de aço inoxidável, ou inox, são verdadeiras coringas na cozinha. Elas são conhecidas pela durabilidade, resistência à corrosão e por não liberarem resíduos nos alimentos, o que as torna uma opção segura e higiênica. O inox é um material que aquece de forma uniforme, sendo excelente para cozidos longos, molhos e até mesmo para selar carnes.

No entanto, é importante ter um certo cuidado, pois alimentos podem grudar se a temperatura não for bem controlada ou se não houver gordura suficiente. A limpeza é geralmente fácil, mas manchas podem aparecer se não forem bem secas após a lavagem. São panelas que, com os devidos cuidados, podem durar por muitos e muitos anos na sua casa.

Panelas Antiaderentes

Quando o assunto é evitar que o alimento grude, as panelas antiaderentes são as campeãs. Elas possuem um revestimento especial (PTFE), que cria uma superfície lisa e impede que os alimentos adiram. São perfeitas para preparar ovos, panquecas e peixes delicados, que facilmente se desfazem em outros tipos de panela. A grande vantagem é a facilidade de limpeza e a possibilidade de cozinhar com menos óleo, o que é ótimo para quem busca uma alimentação mais saudável.

Contudo, o revestimento antiaderente exige um manuseio delicado, pois pode ser arranhado por utensílios metálicos, comprometendo sua eficácia e segurança. Com o tempo e o uso, o revestimento pode se desgastar, indicando a hora de trocar a panela.

Panelas de Cerâmica

As panelas de cerâmica, especialmente as 100% cerâmicas ou com revestimento cerâmico de alta qualidade, são uma excelente opção para quem busca saúde e um toque de elegância na cozinha. Elas são atóxicas, ou seja, não liberam substâncias nocivas nos alimentos, mesmo em altas temperaturas. Além disso, a cerâmica tem uma ótima capacidade de reter e distribuir o calor de maneira uniforme, o que ajuda a cozinhar os alimentos por igual e a mantê-los aquecidos por mais tempo.

Elas também possuem uma superfície naturalmente antiaderente, embora não tão potente quanto as panelas com revestimento de PTFE. A desvantagem é que são mais frágeis e podem quebrar ou lascar se caírem ou sofrerem impactos fortes, e geralmente possuem um custo mais elevado.

Mimo Style, Jogo de Panelas Cerâmica 10 Peças Indução Comprar na Amazon Conjunto de Panelas 5 Peças com Revestimento Cerâmico Comprar na Amazon Brinox - Jogo de Panelas 5 Peças Ceramic Life Easy - Cinza Comprar na Amazon Conj de Panelas 8 Peças Ceramic Life Smart Plus Vanilla - Brinox Comprar no Mercado Livre

Panelas de Ferro

As panelas de ferro fundido são verdadeiros clássicos que atravessam gerações. Elas são famosas pela sua durabilidade e pela capacidade de reter e distribuir o calor, o que as torna ideais para selar carnes, preparar ensopados e até mesmo assar pães no forno. Uma das grandes vantagens é que, com o uso, elas desenvolvem uma superfície naturalmente antiaderente.

Além disso, cozinhar em panelas de ferro pode adicionar pequenas quantidades de ferro aos alimentos, o que é um bônus nutricional. O ponto negativo é que são panelas pesadas, exigem cuidados específicos para evitar a ferrugem e não devem ser lavadas com sabão muito abrasivo, para não remover a camada protetora.

Panelas de Alumínio

As panelas de alumínio são bastante populares devido ao seu baixo custo e leveza. Elas são excelentes condutoras de calor, o que significa que aquecem rapidamente e de forma eficiente, economizando tempo e energia. São versáteis e adequadas para o dia a dia, especialmente para preparos que não exigem cozimento prolongado ou em altas temperaturas.

No entanto, o alumínio pode reagir com alimentos ácidos, como molho de tomate ou limão, liberando pequenas partículas do metal na comida, o que pode alterar o sabor e, em grandes quantidades, não é o ideal para a saúde. Por serem mais macias, também podem amassar e riscar com mais facilidade. Além disso, muitos modelos vêm com revestimentos internos ou são anodizados.

Jogo De Panela Alumínio Fundido Batido Grosso Preto Preto Comprar no Mercado Livre Conjunto 5 Panelas Grandes Aluminio Grosso Cor Polido Comprar no Mercado Livre Jogo De Panelas Tramontina Paris Em Alumínio Com Revestimento Antiaderente 10 Peças Comprar na Amazon Jogo de Panelas de Alumínio Revestimento Cerâmico com Antiaderente Ecoglide Tuut Marble 5 peças Comprar na Amazon Mimo Style Jogo de 5 Panelas Alumínio Indução Pratic Cook Crema Comprar na Amazon

Afinal, como escolher a panela ideal?

Para escolher a panela perfeita, você deve pensar no seu estilo de cozinha e nas suas prioridades. Se você busca durabilidade e segurança para o dia a dia, o inox é uma ótima opção. Para quem não quer que nada grude e preza pela facilidade, as antiaderentes são ideais. Se a saúde e a retenção de calor são importantes, a cerâmica se destaca. E para quem ama a tradição e não se importa com o peso e os cuidados extras, as panelas de ferro são insuperáveis. Por fim, o alumínio é uma opção econômica e leve para preparos rápidos.

Ter uma variedade de panelas, cada uma para uma finalidade específica, é a chave para uma cozinha completa e funcional. Analise suas necessidades e o tipo de alimento que você mais prepara para fazer a escolha que mais combina com você!

Caro leitor (a), Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:

1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;

2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;

3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;

4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável; 5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria.