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Dicas para Casa

Saiba quais os melhores aspiradores de pó doméstico para a casa

Conheça os principais tipos de aspiradores de pó e descubra qual o melhor para a sua rotina

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 14:56

Públicado em 

01 abr 2026 às 14:56
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Saiba quais as opções de aspiradores de pó no mercado e com qual você se identifica mais. Crédito: Fonte
Manter a casa limpa e livre de poeira é uma tarefa constante, e ter um bom aspirador de pó faz toda a diferença. Com a evolução da tecnologia, o mercado oferece uma variedade enorme de modelos, cada um com suas particularidades e vantagens. Mas, o melhor aspirador de pó depende muito das suas necessidades, do tamanho da sua casa, do tipo de piso e até mesmo da presença de pets.
Em 2026, a busca por eficiência, praticidade e bom custo-benefício continua em alta, e as opções são cada vez mais inteligentes e potentes. Vamos desvendar as principais categorias e modelos que se destacam para te ajudar a fazer a escolha perfeita.

Aspiradores Verticais

Os aspiradores verticais se consolidaram como queridinhos pela sua praticidade e design compacto. Ideais para limpezas rápidas e para quem busca um aparelho fácil de guardar, muitos modelos são 2 em 1, funcionando também como aspiradores de mão. Em 2026, a tendência são os modelos sem fio, que oferecem maior liberdade de movimento e autonomia para limpar diversos ambientes sem a necessidade de tomadas próximas.
Esses aparelhos combinam potência e eficiência em um design ergonômico, sendo uma excelente pedida para quem busca versatilidade para diferentes superfícies e um bom custo-benefício.
Aspirador de Pó Vertical Britânia Filtro Ciclone

Aspirador de Pó Vertical Britânia Filtro Ciclone

Aspirador Vertical de Pó Liectroux i7 Pro

Aspirador Vertical de Pó Liectroux i7 Pro

Electrolux, Aspirador pó vertical com fio portátil de mão 2 em 1 potente

Electrolux, Aspirador pó vertical com fio portátil de mão 2 em 1 potente

Aspirador Pó Philco Vertical Power Clean

Aspirador Pó Philco Vertical Power Clean

WAP Aspirador de Pó Vertical SILENT SPEED MAX 3 em 1

WAP Aspirador de Pó Vertical SILENT SPEED MAX 3 em 1

Robôs Aspiradores

Para quem sonha com uma casa limpa sem esforço, os robôs aspiradores são a solução. Cada vez mais inteligentes, eles mapeiam o ambiente, desviam de obstáculos e retornam à base para carregar, programando a limpeza de forma autônoma. Em 2026, os modelos com mapeamento avançado e alta sucção são os mais procurados, garantindo uma limpeza profunda e eficiente.
Muitos oferecem boa performance e reservatórios generosos, sendo escolhas confiáveis para o dia a dia. Para quem busca o que há de mais completo, existem opções robustas com funcionalidades avançadas de mapeamento e limpeza, que se adaptam perfeitamente à sua rotina.
WAP Aspirador de Pó Robô ROBOT W100 3 em 1

WAP Aspirador de Pó Robô ROBOT W100 3 em 1

Robô Aspirador de Pó Electrolux Home e Control Experience Erb20 Bivolt

Robô Aspirador de Pó Electrolux Home e Control Experience Erb20 Bivolt

Robô Aspirador de Pó MultiClean Mondial

Robô Aspirador de Pó MultiClean Mondial

WAP Aspirador de Pó Robô ROBOT W400 3 em 1

WAP Aspirador de Pó Robô ROBOT W400 3 em 1

DREAME D10 Plus Gen 2 Robô Aspirador e Mopa com Base de Autolimpeza

DREAME D10 Plus Gen 2 Robô Aspirador e Mopa com Base de Autolimpeza

Aspiradores de Barril (Tradicionais)

Os aspiradores de barril, ou tradicionais, são conhecidos pela sua robustez e alta capacidade de sucção, sendo ideais para limpezas mais pesadas, grandes áreas e até mesmo para aspirar líquidos (em modelos específicos). Eles são a escolha certa para quem precisa de um aparelho potente e durável. Muitos modelos dessa categoria são clássicos, com capacidade de aspirar água e pó, sendo versáteis para diversas situações.
Eles se destacam pela sua potência e durabilidade, sendo uma ótima opção para uso doméstico e até mesmo semiprofissional, garantindo que a sujeira mais difícil seja eliminada sem problemas.
WAP Aspirador de Pó e Água Barril GTW BAGLESS

WAP Aspirador de Pó e Água Barril GTW BAGLESS

WAP Aspirador de Pó e Água Barril GTW INOX 12

WAP Aspirador de Pó e Água Barril GTW INOX 12

WAP Aspirador de Pó e Água GTW 10

WAP Aspirador de Pó e Água GTW 10

Aspirador de Água e Pó AQP20 Preto e Amarelo 110v Electrolux

Aspirador de Água e Pó AQP20 Preto e Amarelo 110v Electrolux

Aspiradores de Mão

Para aquelas sujeirinhas inesperadas, migalhas no sofá ou a poeira do carro, os aspiradores de mão são a solução perfeita. Compactos, leves e geralmente sem fio, eles oferecem praticidade para limpezas pontuais. Mesmo que muitos aspiradores verticais já venham com essa função 2 em 1, um aspirador de mão dedicado pode ser uma excelente adição para quem busca ainda mais agilidade e foco em pequenas áreas, sendo um aliado poderoso para manter a casa sempre em ordem, complementando a limpeza geral feita por outros tipos de aspiradores.
BLACK+DECKER Aspirador de Pó e Água Portátil à Bateria 3,6V APB3600 Vermelho Bivolt

BLACK+DECKER Aspirador de Pó e Água Portátil à Bateria 3,6V APB3600 Vermelho Bivolt

WAP Aspirador de Pó de Mão HANDSON à Bateria portátil

WAP Aspirador de Pó de Mão HANDSON à Bateria portátil

BLACK+DECKER Aspirador de Pó Elétrico Portátil

BLACK+DECKER Aspirador de Pó Elétrico Portátil

WAP Aspirador Automotivo Portátil 12V

WAP Aspirador Automotivo Portátil 12V

BLACK+DECKER Aspirador de Pó Portátil APS1200

BLACK+DECKER Aspirador de Pó Portátil APS1200

Dicas de como escolher o seu aspirador ideal

Ao escolher o seu aspirador de pó, considere alguns pontos chave. Pense no tamanho da sua casa: para apartamentos pequenos, um vertical ou robô pode ser suficiente. Para casas maiores, um de barril pode ser mais adequado. O tipo de piso também importa: alguns modelos são mais eficientes em carpetes, outros em pisos frios. A presença de pets exige modelos com boa sucção e filtros HEPA, que retêm alérgenos.
Por fim, avalie a potência, a autonomia da bateria (para modelos sem fio), a capacidade do reservatório e os acessórios inclusos. Com essas dicas e as opções apresentadas, você estará pronto para escolher o aspirador de pó doméstico que melhor se encaixa na sua rotina e garante uma casa sempre limpa e agradável.

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