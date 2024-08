10 robôs aspiradores mais vendidos para limpar a casa

Entenda mais sobre os famosos robôs aspiradores e escolha o ideal para a sua casa. Crédito: Divulgação

Os robôs aspiradores têm ganhado popularidade devido à sua capacidade de manter a casa limpa com o mínimo de esforço. Esses dispositivos inteligentes são projetados para navegar de forma autônoma, aspirando poeira, sujeira, pelos e detritos, proporcionando um ambiente mais saudável.

Para te ajudar a escolher a melhor opção de robô aspirador, o Clube preparou um guia completo, respondendo às suas maiores perguntas e analisando os modelos mais vendidos:

Vale a pena ter um robô aspirador?

Para muitas pessoas, especialmente aquelas com rotinas mais corridas ou limitações físicas, um robô aspirador pode ser uma excelente adição ao lar.

Ele oferece conveniência, economiza tempo e pode ajudar a manter o ambiente limpo diariamente. Além disso, para quem tem animais de estimação, esses dispositivos podem ser extremamente úteis para controlar a quantidade de pelos espalhados pela casa. Nesse sentido, um robô aspirador atua não só no processo de limpeza da casa, mas também na qualidade de vida.

Entenda como um robô aspirador funciona

Resumidamente, os robôs aspiradores utilizam uma combinação de sensores, algoritmos de navegação e motores de sucção para realizar a limpeza. A depender do modelo, eles são equipados com sensores infravermelhos, de ultrassom ou lasers para detectar obstáculos e fazer o mapeamento do ambiente.

Alguns dispositivos também possuem câmeras e tecnologias mais avançadas para criar um plano virtual detalhado da casa e planejar uma rota. Depois da limpeza, a maioria dos robôs aspiradores retorna automaticamente à sua base de carregamento quando a bateria está fraca, garantindo que estejam sempre prontos para a próxima sessão.

Veja um guia completo para te ajudar a escolher seu robô aspirador. Imagem ilustrativa. Crédito: Divulgação

O que eu preciso saber antes de comprar um robô aspirador?

Antes de investir em um robô aspirador, é importante considerar alguns aspectos principais:

01 Bateria Se você tem uma casa grande, optar por um modelo com mais bateria confere maior autonomia ao dispositivo. Assim, ele pode limpar por períodos mais longos sem precisar de recarga. Em média, a bateria dos robôs aspiradores pode durar desde 30 minutos de ação ininterrupta até mais de 4 horas, sendo aqueles com ação de no mínimo 2 horas mais indicado para espaços maiores e pisos mais lisos. 02 Potência e poder de sucção A potência do motor e o poder de sucção se relacionam com a eficácia do robô em coletar sujeira e detritos. Normalmente, os dispositivos variam entre os mais básicos, de 11W até os mais completos, que podem chegar a 100W. 03 Capacidade do reservatório Um reservatório maior significa menos interrupções para esvaziá-lo. Se você tem animais de estimação ou uma casa grande, um modelo com maior capacidade pode ser mais conveniente. Nesse caso, reservatórios com 450 ml ou números mais próximos a esse valor são mais indicados. 04 Tecnologia de navegação Robôs com tecnologia avançada de mapeamento e navegação são mais eficientes e menos propensos a ficarem presos em obstáculos. Os modelos com sensores de movimento mais precisos são mais indicados para casas que tem muitos obstáculos, incluindo desde brinquedos de crianças até dejetos de animais. 05 Compatibilidade com assistentes virtuais Se você usa assistentes como Alexa ou Google Assistant, pode ser útil escolher um modelo compatível para facilitar o controle por voz e criar rotinas. 06 Recursos adicionais Alguns modelos oferecem recursos extras, como limpeza de carpetes, modos de limpeza específicos, e filtros HEPA para alérgenos, muito indicados para aqueles que sofrem com rinites.

Qual robô aspirador comprar?

Robôs aspiradores mais acessíveis

Aspirador de Pó Mars Multi Home - HO400

Obtenha uma limpeza eficaz com um robô aspirador versátil. Crédito: Divulgação

Este é um dispositivo 3 em 1: ele varre, aspira e passa pano. Uma das opções mais acessíveis da lista e uma ótima indicação para quem quer comprar o primeiro robô aspirador. Ele limpa todo tipo de superfície, desde tapetes e pisos frios até pisos frios. Além disso, tem uma boa capacidade, de 350ml, potência de 30w e duas horas de duração de bateria, sendo o suficiente mesmo para ambientes maiores.

Aspirador de Pó Robô WAP Robot W100

Aproveite um robô aspirador multifuncional com alta potência. Crédito: Divulgação

Um dos robôs aspiradores mais vendidos, o Wap W100 é um dispositivo multifuncional que combina sucção potente com a capacidade de passar pano. Ele tem sensores infravermelhos, tecnologia antiqueda e anticolisão, reservatório de 250 ml, potência de 17w, e autonomia de até 100 minutos, sendo adequado para casas de médio a grande porte. Além disso, conta também com rodas emborrachadas, mop em microfibra e escovas giratórias adicionais que aumentam seu alcance e possibilitam a limpeza até dos cantos da casa (o que o difere de seu modelo anterior, o W90).

Robô Aspirador De Pó Electrolux ERB10

Descubra uma solução de limpeza eficiente. Crédito: Divulgação

Este é um robô aspirador de entrada, projetado para limpeza diária de pisos duros e carpetes de baixa espessura. Ele utiliza navegação aleatória, sendo ideal para pequenos espaços e ambientes com menos obstáculos. A autonomia da bateria é uma das maiores da lista, com até 140 minutos e seu reservatório tem 200 ml. Seus sensores evitam quedas e colisões, proporcionando uma operação segura e eficiente. Comparado ao ERB30, o ERB10 é uma opção mais acessível para aqueles que querem adentrar o mundo dos robôs aspiradores.

Intermediários com melhor custo-benefício

Aspirador de pó robô Electrolux ERB30

Experimente a limpeza profunda e inteligente com potência alta. Crédito: Divulgação

Esta é uma opção muito indicada para aqueles que buscam alto desempenho e potência. Equipado com tecnologia de navegação inteligente, ele mapeia a casa para uma limpeza completa e ordenada. Com uma autonomia de até 140 minutos, ele é adequado para casas de médio a grande porte, retornando sozinho à base quando a bateria acaba ou ao acionar o botão no controle remoto.

Em comparação ao ERB10, o ERB30 possui uma base de carregamento, potência de sucção maior, navegação inteligente, sensores mais avançados e reservatório de 310 ml, sendo uma opção mais completa e que permite maior integração com uma casa inteligente.

Kabum Tuya C30B Smart 500

Explore um robô aspirador potente e inteligente. Crédito: Divulgação

Esse é um robô aspirador inteligente equipado com um motor de sucção de 1500 pa e potência de 28w, indicado para diferentes tipos de pisos, desde os de madeira até tapetes. Com a função de passar pano, o C30B oferece uma solução de limpeza completa. O controle é feito via aplicativo, permitindo agendar limpezas e monitorar o progresso em tempo real. Também é compatível com Alexa e Google Assistant.

A capacidade da caixa de poeira é de 600ml, a maior da lista, e a bateria proporciona uma autonomia de até 100 minutos, suficiente para limpar áreas grandes sem necessidade de recarga frequente. Tem ainda sensores infravermelhos que detectam possíveis barreiras e tecnologia antiqueda e anticolisão. Como um bônus para aqueles que sofrem de rinites, ele apresenta também filtro HEPA, que é de alta eficiência contra alérgenos de mofo, pólen, poeira e ácaros.

Mi Robot Vacuum E5

Experimente uma limpeza confiável com 2500Pa de sucção. Crédito: Divulgação

Este robô aspirador é um modelo feito para manter a sua casa livre de pelos. O seu design de bocal é resistente a emaranhados, o dispositivo é compacto e permite limpar até os cantos da casa, é equipado com uma bateria que dura até 110 minutos e um reservatório de pó de 400ml, uma grande capacidade em relação a outros modelos.

Por essas e outras características, é muito indicado também para grandes áreas. Além disso, tem uma ótima potência de 25w e conexão wi-fi.

Xiaomi Mi Robot Vacuum E10

Aproveite a eficiência do robô aspirador. Crédito: Divulgação

Eficiência e acessibilidade são combinadas neste robô aspirador que pode ser um dos melhores em custo-benefício da Xiaomi no momento. Ele tem 4000Pa de sucção, sendo ideal para limpeza de pisos duros e até carpetes. Equipado com navegação giroscópica, ele oferece modos de limpeza múltiplos e controle via aplicativo Mi Home, proporcionando conveniência e facilidade de uso. Além disso, sua bateria suporta até 110 minutos em uso padrão e potência de 35W.

Em relação ao modelo E5, tem maior poder de sucção, potência e mais recursos adicionais, oferecendo função para passar pano úmido e tanque inteligente de 3 níveis de fluxo de água.

Xiaomi Vacuum S10

Conheça um robô aspirador de alta potência com navegação a laser. Crédito: Divulgação

O Xiaomi S10 é um robô aspirador de alta potência, com 4000Pa de sucção, ideal para limpar eficientemente diversos tipos de superfícies. Equipado com tecnologia de navegação a laser (LDS), ele mapeia e limpa a casa de maneira ordenada, oferecendo múltiplos modos de limpeza, inclusive a função de passar pano.

Com uma autonomia de até 130 minutos e controle via aplicativo Mi Home, além de compatibilidade com assistentes de voz como Alexa e Google Assistant, o S10 proporciona conveniência e versatilidade. Ele é uma excelente escolha para quem tem pets ou grandes áreas para limpar, combinando funcionalidades avançadas e facilidade de uso.

Com base autolimpante

iRobot Roomba j7+

Conheça o robô aspirador com esvaziamento automático e navegação avançada. Crédito: Divulgação

O iRobot Roomba j7+ é um robô aspirador inteligente com tecnologia PrecisionVision, que identifica e evita obstáculos, incluindo dejetos de pets. Com potente sucção e escovas de borracha duplas, ele é eficaz em diferentes superfícies.

O j7+ destaca-se pelo sistema de esvaziamento automático, que minimiza a manutenção, e pela integração com assistentes de voz, permitindo controle fácil. Sua navegação avançada mapeia a casa para uma limpeza eficiente e personalizada, tornando-o ideal para quem busca um robô aspirador que combine alta performance e conveniência.

Robô aspirador Roborock Q Revo Robot

Descubra uma limpeza facilitada com um robô aspirador completo. Crédito: Divulgação

Este é um robô aspirador avançado que combina poderosa sucção de 5500Pa com tecnologia de navegação LiDAR para um mapeamento preciso e eficiente da casa. Ele possui modos de limpeza múltiplos, incluindo a capacidade de passar pano, e um sistema de auto-esvaziamento que minimiza a manutenção.

Equipado com uma bateria de longa duração, ele pode operar por até 180 minutos com uma única carga. Além disso, o Q Revo é compatível com aplicativos móveis e assistentes de voz, permitindo controle e monitoramento fácil e conveniente, sendo uma excelente escolha para uma limpeza doméstica completa e automatizada.

É indicado para quem tem pets?

Sim, os robôs aspiradores são indicados para pessoas com animais de estimação. Eles ajudam a controlar a quantidade de pelos pela casa e podem limpar frequentemente, mantendo o ambiente mais higiênico. A dica do Clube aqui é: procure por modelos com um reservatório maior (por conta da quantidade de pelos) e com sensores mais precisos (para evitar obstáculos como brinquedos e dejetos).

Os robôs aspiradores são uma excelente solução para manter a casa limpa com menos esforço. Com várias opções disponíveis no mercado, é possível encontrar um modelo que atenda às suas necessidades e orçamento. Ao considerar fatores como autonomia da bateria, potência de sucção e tecnologia de navegação, você pode escolher o robô aspirador ideal para o seu lar.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais