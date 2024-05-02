Vai fazer um chá de casa nova? Veja dicas simples

Saiba de tudo o que precisa para o seu chá de casa nova Crédito: Divulgação

Ao iniciar uma nova fase da vida, seja começando a morar sozinho , se mudando para uma nova casa ou dando um passo adiante em um relacionamento, é natural celebrar e compartilhar essa alegria com amigos e familiares. Uma ótima e tradicional maneira de fazer isso é através do famoso chá de casa nova.

Mais do que só uma reunião social, é uma oportunidade de apresentar sua casa, criar memórias e ainda receber apoio, itens úteis para o dia a dia e bons desejos daqueles que estão perto da gente. Por isso, neste artigo, vamos explorar o conceito de chá de casa nova, oferecer dicas valiosas sobre como organizá-lo e destacar algumas tendências modernas para tornar o seu evento ainda mais especial.

O que é um Chá de Casa Nova?

O chá de casa nova, ou ainda Open House (como tem se popularizado), é uma tradição em que amigos e familiares se reúnem para presentear o anfitrião com itens essenciais para o novo lar. Diferentemente do chá de panela ou de cozinha, o chá de casa nova popularmente acontece após o casamento, ou ainda relacionado a um casal que decidiu apenas 'juntar as escovas', ou também a solteiros que realizaram a mudança recentemente ou pela primeira vez. De qualquer forma, é um momento festivo em que os convidados têm a oportunidade de celebrar a mudança

Dicas de como fazer seu Chá de Casa Nova

01 Faça primeiro sua lista de convidados A lista de convidados do seu chá de casa nova é um ótimo ponto de partida para a celebração, porque assim outros aspectos podem ser decididos de acordo, como o local, número de convites, data a ser realizada e cardápio. Como por exemplo, se sua lista inclui pessoas com alguma restrição alimentar, as comidas e bebidas podem ser escolhidas levando elas em consideração. 02 Opte por comidas fáceis de serem servidas É claro que o evento deve refletir o que o anfitrião deseja, e se for caso, não há problema algum em escolher algo mais elaborado. Mas no geral, para uma recepção mais descomplicada, a dica do Clube é essa: escolha comidas como salgadinhos, tortas, patês, canapés e tábua de frios, ou as famosas 'finger foods'. 03 Prepare uma lista de presentes com antecedência Esse é um ponto essencial em todo Chá de Casa Nova. Essa lista não precisa ser definitiva, mas é um ótimo ponto para guiar os seus convidados para o que você precisa, de forma que eles tenham tempo de se organizar e não repetir presentes.

O que é uma lista de chá de casa nova?

É uma lista de presentes compilada pelo anfitrião, que inclui sugestões de itens essenciais para equipar o novo lar. Serve para guiar os convidados, evitando a duplicidade de presentes e garantindo que eles possam fazer escolhas que sejam realmente apreciadas. Ela pode ser feita no convite mesmo, ou até enviada online. A dica nesse quesito é: pense por cômodos. O que, em cada cômodo, é essencial para a sua vida cotidiana? Tendo isso em mente, o Clube separou algumas sugestões. Confira:

O que não pode faltar na sua lista?

Na cozinha, alguns itens necessários são: talheres, liquidificador ou processador, jogo de panelas, Air Fryer , CookTop, ou ainda itens que normalmente esqueceríamos mas que fazer toda a diferença, como escorredores de louça e de macarrão, rodinho de pia, potes para temperos e vasilhas. Já quando falamos de cama, mesa e banho, itens como kits de toalhas de corpo e rosto são essenciais, assim como jogo de lençóis, protetores para travesseiro, toalha de mesa e adornos. Mas em geral, é importante focar no que você precisa. Como uma referência, fizemos a nossa própria lista das coisas mais básicas:

Confira o nosso checklist e não deixe o importante de fora. Crédito: Clube A Gazeta

Algumas das nossas indicações nesses quesitos são:

1 - Cooktop a Gás, 4 Bocas, Mondial, Preto/Inox, Bivolt - CTG-01

Maximize o espaço na sua cozinha com o Cooktop Crédito: Divulgação

Opção inteligente para uma nova casa, especialmente se seu intuito é aproveitar ao máximo o espaço da cozinha. Sua distribuição inteligente das bocas e potência total de 8.400W com acendimento automático traz a elegância em vidro temperado e botões removíveis para limpeza fácil.

2 - Mini Processador Turbo Pratic, Mondial, Preto, 300W, 110V - MP-16-B

Transforme suas receitas com a potência desse processador Crédito: Divulgação

Um item que têm conquistado as cozinhas modernas: compacto e versátil, ele tritura, corta, mistura e mói. Têm potência de 300W com faca em aço inox e trava de segurança e jarra de 500mL para preparos ágeis.

3 - Fritadeira Sem Óleo Air Fryer 4L, Mondial, Preto/Inox, 1500W, 110V - AFN-40-BI

Uma das Air Fryers mais vendidas e com melhor custo-benefício Crédito: Divulgação

Uma das Air Fryers que indicamos na nossa lista , que chama a atenção por seu volume, potência e custo-benefício. Praticidade com capacidade de 4 litros e cesto quadrado. Design compacto e alimentação saudável sem óleo. É antiaderente e fácil de limpar.

4 - Jogo de Xícaras Porcelana 80ml para Café com Pires Manhattan Hauskraft Preta 6 Peças

Sofisticação na hora do café Crédito: Divulgação

Um bom fã de café não poderia deixar de ter em casa um conjunto de xícaras. Essas reúnem elegância em porcelana preta para servir com estilo. Seis peças ideais para sobremesa, salada ou aperitivo. Compatíveis com micro-ondas e lava-louças.

5 - Kit com 6 Pratos Rasos, Coleção Especiarias, Acervo Panelinha

Adicione um toque de cor e elegância à sua mesa Crédito: Divulgação

Uma lista de casa nova não estaria completa sem um bom jogo de pratos para usar no dia a dia e receber visitas. Com cores exclusivas em seis peças da Coleção Especiarias, são versáteis para servir diversas refeições. Resistente ao micro-ondas e lava-louças.

6 - Jogo de Cama Casal Padrão Percal 400 Fios Ponto Palito 04 Peças, Antiácaro, Não faz bolinha Toque Extra Macio – Branco

Experimente o luxo e o conforto desse Jogo de Cama Crédito: Divulgação

Toque extra macio em tecido antiácaro, perfeito também para aqueles que sofrem de alergias. Lençol ajustável para colchões de até 30cm. Kit completo em percal 400 fios com detalhes em ponto palito.

7 - Kit Com 4 Toalhas Banhão Gigante Alta Absorção Sublime 75x150cm - Central Toalhas (KIT 1)

Renove seu enxoval com essas toalhas Crédito: Divulgação

Outra dica do Clube é essa: você precisa experimentar a toalha banhão. Ela oferece conforto em 100% Algodão UltraSoft. São felpudas e tem 75x150cm para pós-banho. Além de um design moderno e durável em quatro peças.

Como fazer a decoração?

Ideias para a decoração do seu chá de panela Crédito: Pinterest

Quando se trata de decorar para o chá de casa nova, a chave é criar um ambiente que reflita seu estilo pessoal e o tema da ocasião. Cores suaves e elementos naturais como flores e folhagens podem adicionar um toque de elegância e frescor em alta em 2024, enquanto detalhes personalizados, como fotos do casal ou itens que tenham significado especial para vocês, tornam tudo mais aconchegante. Veja alguns itens decorativos que podem ajudar nesse momento:

12 peças de velas de cacto

Ilumine seus momentos especiais Crédito: Divulgação

Charmosas velas de cacto em 12 estilos que podem servir perfeitamente tanto como uma ideia de lembrancinha do chá de casa nova quanto de decoração para a sua mesa, dando um ar mais aconchegante. Seu material de cera de parafina ecológica e são perfeitas para decoração e momentos especiais.

Arranjo de Orquídeas Brancas artificiais em vaso espelhado

Decore com praticidade e elegância Crédito: Divulgação

Outro item que se destaca pela busca de objetos que remontem à decorações naturais e que remontem à sustentabilidade. Com essa decoração refinada em arranjo prático e elegante, esse vaso espelhado com altura total de 30cm é ideal para diversos ambientes.

Pearl Prato para Bolo com Pé de Cristal

Sirva suas sobremesas com estilo Crédito: Divulgação

Uma dica do Clube para decoração e eventos é essa: tenha um desses suportes em casa, porque eles sempre vêm a calhar na hora de arrumar seu lar ou receber pessoas. É versátil e elegante para servir bolos e sobremesas e destacar quaisquer objetos que queira. Peça decorativa deslumbrante para diversas ocasiões.

Quais são as novas tendências em Chá de Casa Nova?

Para tendências de decoração em geral, em 2024 o que tem estado em alta são ambientes que transmitam afeto e ancestralidade, sustentabilidade e designs inspirados na natureza e escapismo. No ambiente de utensílios de cozinha, o que reina é a praticidade, minimalismo (a partir também de cores neutras) e sustentabilidade (com o uso de materiais naturais como madeira, pedra e cerâmica). Em cama, mesa e banho, a busca pela sensação de aconchego se mantém nas previsões para o Inverno 2024, destacando-se cores como Terracota, Verde Oliva e Azul Petróleo. Veja alguns exemplos:

Espelho Decorativo Redondo 60cm Adnet Suspenso C/Alça Couro (Caramelo)

Decore sua casa com itens em alta Crédito: Divulgação

De fácil instalação em diferentes ambientes, tamanho versátil de 60cm, embalagem segura e garantia de qualidade. Um ótimo item para compor a decoração da sua casa e ainda utilizar-se de uma paleta neutra em alta.

Mesa de Apoio e Mesa Lateral - Kit Duplo Classic - Branco - Gaio e Cia

Aposte no charme retrô Crédito: Divulgação

Estilo retrô em duas mesas práticas, remonta aos materiais naturais que são tendência em 2024. Além de tampo em MDF e pés com sapata plástica.

Capas de almofadas 20x20 conjunto de 4 fronhas quadradas

Renove sua sala com as cores do ano. Crédito: Divulgação

Luxuosas e macias ao toque. Com zíper invisível reforçado e material durável, esquema de cores para sofá e diversos ambientes, é perfeito para compor o visual da casa.

Um marco na sua história, uma celebração e símbolo de apoio, o chá de casa nova (ou open house, do inglês, 'casa aberta') tem tudo para ser um evento especial. Com um planejamento cuidadoso, uma lista de presentes bem elaborada e um toque de criatividade na decoração, você pode criar uma experiência memorável que comemore o seu novo lar e os momentos felizes que estão por vir.

até 25%OFF nas Ponto Frio e 10%OFF em a loja Então, aproveite todas as dicas do Clube para vivenciar esse momento e receber sua família e amigos. E como dica extra, aproveitenas Casas Bahia Extra para renovar sua casa e aindaem a loja Carol Presentes , que é conhecida por seus artigos de decoração de interiores e artigos para o dia a dia.