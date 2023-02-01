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No dia em que eu saí de casa...

Vai morar sozinho? Saiba por onde começar e como escolher o imóvel ideal

Ter um cantinho para chamar de seu é o sonho de muitos jovens brasileiros, mas o processo de morar sozinho requer alguns pontos de atenção. Confira algumas dicas de como fazer isso de forma segura e sem dor de cabeça
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

01 fev 2023 às 10:35

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 10:35

O processo de morar sozinho acompanha outros gastos, além do valor do aluguel ou das prestações de financiamento
O processo de morar sozinho acompanha outros gastos, além do valor do aluguel ou das prestações de financiamento Crédito: Shutterstock
Morar sozinho pode ser sinônimo de liberdade e independência. Mas para que tudo dê certo, é preciso se planejar. Em especial, porque estamos falando de um dos passos mais importantes da vida de uma pessoa. Logo, todo cuidado é pouco na hora de escolher a tipologia do apartamento ideal e de se organizar financeiramente com os gastos do imóvel.
O primeiro passo, segundo a educadora financeira Carol Campos, é considerar o senso de urgência. "Se for algo que não precisa ser realizado rapidamente é importante tornar o pensamento palpável, seja através de lápis, papel e caneta, seja por meio eletrônico.”

Isso porque, o processo de morar sozinho acompanha outros gastos, além do valor do aluguel ou das prestações de financiamento, caso a pessoa tenha comprado uma casa ou apartamento próprio.
Taxas de condomínio, contas de água, tarifas de energia, internet, seguro residencial, gás, enfim, as despesas aumentam e “por mais recursos que se tenha, o planejamento é essencial para evitar problemas maiores”, recomenda Carol Campos.

Como escolher o imóvel 

Só então quando as contas estiverem fechando é que devemos partir para a escolha do apartamento. Nesse caso, a arquiteta e conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES) Jane Aguiar, destaca três pontos principais em um imóvel: localização, condições de uso e distribuição da planta.
"Estar próximo a áreas com infraestrutura e uma boa rede de apoio com supermercados, farmácias e hospitais, é muito importante para quem vai morar sozinho. Já que essa pessoa, geralmente, possui uma vida mais prática e pode não ter tanto tempo disponível para executar algumas tarefas que fazem parte da rotina."
Jane Aguiar - Arquiteta e conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES)
Ainda de acordo com a especialista, essas necessidades diárias precisam ser consideradas na hora de escolher a tipologia do apartamento. Quem trabalha de forma remota, por exemplo, precisa de um espaço adaptável ao home office. Ou seja, um apartamento menor, talvez não seja tão interessante.

Como anda o mercado 

A boa notícia é que o mercado para essas unidades de 1 e 2 quartos é bem diversificado e fica bem mais aquecido, principalmente, no início do ano, com muitos jovens buscando por esses imóveis antes do início do ano letivo das faculdade.
Quem afirma isso é o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes. Segundo ele, existem muitos investidores que buscam adquirir esses empreendimentos mais compactos já de olho nessas demandas.
"É um tipo de público tão exigente quanto famílias que querem um lazer completo para os seus filhos. Normalmente, a maioria, pensa justamente na dinâmica de ter mais liberdade para mudar de emprego, cidade e bairro."
Eduardo Fontes  - Presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES)
Para quem está pensando em dar esse passo e mudar de casa, separamos uma lista com as principais dicas que você deve considerar antes de ir morar sozinho, de acordo com os especialistas. Confira:

01

Não comprometa a renda toda

A educadora financeira Carol Campos afirma que especialistas da área recomendam não comprometer mais de 30% da renda, incluindo taxas e impostos, como condomínio e IPTU. “Eu concordo com esse percentual, mas sempre enfatizo que seja sobre o bruto. Quando se é jovem, penso que 20% para a formação de reserva de emergência é inegociável, mais 30% de gastos imobiliários. São 50% para riscar do caderninho de gastos com os demais itens. Quanto mais jovem, mas deve ser economizado.”

02

De olho na localização

Mobilidade urbana é um grande tabu na sociedade contemporânea. Por isso, na hora de escolher um imóvel seja para comprar, seja para alugar, vale a pena ficar de olho na localização do empreendimento. Fique de olho nas vias de acessos, proximidade ao comércio local e ao trabalho ou faculdade.

03

Avalie as condições do imóvel

Para evitar dor de cabeça, faça uma vistoria completa do local antes de se mudar. Busque se informar sobre a estrutura do empreendimento e fique de olho nas condições do imóvel.

04

Estude a distribuição da planta

Quem está pensando em morar sozinho, provavelmente, está buscando uma tipologia reduzida. Por isso, tente encontrar um apartamento que tenha uma planta prática, funcional e adaptável às suas demandas cotidianas.

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