Vai morar sozinho? Saiba por onde começar e como escolher o imóvel ideal

O processo de morar sozinho acompanha outros gastos, além do valor do aluguel ou das prestações de financiamento Crédito: Shutterstock

Morar sozinho pode ser sinônimo de liberdade e independência. Mas para que tudo dê certo, é preciso se planejar . Em especial, porque estamos falando de um dos passos mais importantes da vida de uma pessoa. Logo, todo cuidado é pouco na hora de escolher a tipologia do apartamento ideal e de se organizar financeiramente com os gastos do imóvel.

O primeiro passo, segundo a educadora financeira Carol Campos, é considerar o senso de urgência. "Se for algo que não precisa ser realizado rapidamente é importante tornar o pensamento palpável, seja através de lápis, papel e caneta, seja por meio eletrônico.”

Isso porque, o processo de morar sozinho acompanha outros gastos, além do valor do aluguel ou das prestações de financiamento, caso a pessoa tenha comprado uma casa ou apartamento próprio.

Taxas de condomínio, contas de água, tarifas de energia, internet, seguro residencial, gás, enfim, as despesas aumentam e “por mais recursos que se tenha, o planejamento é essencial para evitar problemas maiores”, recomenda Carol Campos.

Como escolher o imóvel

Só então quando as contas estiverem fechando é que devemos partir para a escolha do apartamento. Nesse caso, a arquiteta e conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES) Jane Aguiar, destaca três pontos principais em um imóvel: localização, condições de uso e distribuição da planta.

"Estar próximo a áreas com infraestrutura e uma boa rede de apoio com supermercados, farmácias e hospitais, é muito importante para quem vai morar sozinho. Já que essa pessoa, geralmente, possui uma vida mais prática e pode não ter tanto tempo disponível para executar algumas tarefas que fazem parte da rotina." Jane Aguiar - Arquiteta e conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES)

Ainda de acordo com a especialista, essas necessidades diárias precisam ser consideradas na hora de escolher a tipologia do apartamento. Quem trabalha de forma remota, por exemplo, precisa de um espaço adaptável ao home office. Ou seja, um apartamento menor, talvez não seja tão interessante.

Como anda o mercado

A boa notícia é que o mercado para essas unidades de 1 e 2 quartos é bem diversificado e fica bem mais aquecido, principalmente, no início do ano, com muitos jovens buscando por esses imóveis antes do início do ano letivo das faculdade.

Quem afirma isso é o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes. Segundo ele, existem muitos investidores que buscam adquirir esses empreendimentos mais compactos já de olho nessas demandas.

"É um tipo de público tão exigente quanto famílias que querem um lazer completo para os seus filhos. Normalmente, a maioria, pensa justamente na dinâmica de ter mais liberdade para mudar de emprego, cidade e bairro." Eduardo Fontes - Presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES)

Para quem está pensando em dar esse passo e mudar de casa, separamos uma lista com as principais dicas que você deve considerar antes de ir morar sozinho, de acordo com os especialistas. Confira: