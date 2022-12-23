Quer comprar um imóvel em 2023? Veja como o planejamento financeiro pode ajudar

O mercado imobiliário tem sido o centro das atenções ultimamente. Primeiro por sua resiliência, já que os lançamentos continuam, assim como as vendas de imóveis de terceiros. Segundo, pela valorização contínua, principalmente em cidades como Vila Velha e Vitória, que estão entre as mais valorizadas do país, segundo o índice FipeZap.
Diante desse cenário, é importante que se você está planejando comprar um imóvel já no próximo ano, comece a se organizar financeiramente para garantir a casa própria e evitar contratempos, principalmente financeiros. Para o economista e membro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), Sebastião Demuner, é imprescindível que o imóvel caiba dentro do bolso, ou seja, que as prestações do financiamento estejam dentro da renda familiar.
“Um dos grandes problemas na compra da casa própria é a vaidade. Muitas pessoas dão um passo maior do que conseguem e ficam endividadas. Para quem está começando agora, o importante é que este imóvel caiba dentro da sua renda. A família deve se reunir e juntar as suas economias e fazer certas renúncias para garantir uma boa entrada para que a prestação do financiamento seja a menor possível”, aconselha.
Afinal, quando se faz um financiamento imobiliário, está se falando de uma dívida de até 35 anos, portanto, é importante que as prestações caibam dentro do orçamento familiar, para evitar endividamento e até mesmo a perda do imóvel na impossibilidade de continuar realizando os pagamentos.
Esse é outro cuidado, escolher onde e como será o financiamento. Para o executivo da Gava Crédito Imobiliário, Ricardo Gava, é importante que o comprador observe todas as condições ofertadas pelos bancos e também as exigências de cada um.
“Recomendamos que o cliente procure uma assessoria profissional especializada em crédito imobiliário, onde encontrará todas as opções em um só lugar e será acompanhado do início à conclusão da compra com financiamento”, orienta.
Outra recomendação de Gava é se preparar para o pagamento de impostos e outras despesas relacionadas à compra do imóvel, como pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e as despesas junto ao cartório, como escritura, registro do imóvel, certidões; além de taxas bancárias.
O que ter em mente no planejamento?
Segundo o economista Sebastião Demuner, são necessários três pontos, que são importantes e definirão o sucesso da compra, inclusive da manutenção do pagamento. Principalmente para quem vai optar pelo financiamento imobiliário.
São eles:
01
Atenção à renda
Busque um imóvel que seja compatível com a sua renda. O ideal é que as prestações não ultrapassem 30% da renda familiar, afinal, é necessário ter dinheiro para custear as demais despesas.
02
Planeje
Lembre-se de que o financiamento é uma dívida a longo prazo. Portanto, verifique se é possível permanecer pagando aquele valor de prestações por algumas décadas.
03
Tenha uma boa entrada
Se vai financiar um imóvel, o ideal é se preparar antes, reduzindo gastos, economizando e juntando uma boa quantia. Isso vai garantir uma entrada maior, que vai proporcionar um valor menor nas prestações do financiamento.
E se optar pelo consórcio?
Outra forma de adquirir um imóvel pode ser por meio de consórcio. No entanto, é uma modalidade de crédito indicada para quem já está se planejando, sem precisar de um prazo pré-definido, observa Ricardo Gava.
“É uma modalidade que cresceu muito no Brasil, mais barata do que o financiamento imobiliário, mas depende da pessoa ser sorteada ou fazer um lance para ser contemplada e usar o crédito. As assembleias para as contemplações são realizadas mensalmente, mas não é possível garantir essa ideia de prazo. Pode ou não acontecer antes do final de 2023”, observa.
Passo a passo para organizar a compra do imóvel:
Ricardo ainda orienta um passo a passo que deve ser seguido por quem já se preparou financeiramente e deseja fazer um bom negócio e não ter problemas em nenhuma das etapas.
1 - Defina a localização ideal.
2 - Negocie com clareza de acordo com seu orçamento.
3 - Levante toda a documentação dos vendedores e do imóvel, que pode ser feita pelo corretor.
4 - Informe-se previamente dos custos para transferência do imóvel.
5 - Formalize a compra do bem por meio do contrato de compra e venda.