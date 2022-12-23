Quer comprar um imóvel em 2023? Veja como o planejamento financeiro pode ajudar

As prestações do financiamento devem estar dentro da renda familiar Crédito: Shutterstock

Diante desse cenário, é importante que se você está planejando comprar um imóvel já no próximo ano, comece a se organizar financeiramente para garantir a casa própria e evitar contratempos, principalmente financeiros. Para o economista e membro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), Sebastião Demuner, é imprescindível que o imóvel caiba dentro do bolso, ou seja, que as prestações do financiamento estejam dentro da renda familiar.

“Um dos grandes problemas na compra da casa própria é a vaidade. Muitas pessoas dão um passo maior do que conseguem e ficam endividadas. Para quem está começando agora, o importante é que este imóvel caiba dentro da sua renda. A família deve se reunir e juntar as suas economias e fazer certas renúncias para garantir uma boa entrada para que a prestação do financiamento seja a menor possível”, aconselha.

Afinal, quando se faz um financiamento imobiliário, está se falando de uma dívida de até 35 anos, portanto, é importante que as prestações caibam dentro do orçamento familiar, para evitar endividamento e até mesmo a perda do imóvel na impossibilidade de continuar realizando os pagamentos.

Esse é outro cuidado, escolher onde e como será o financiamento. Para o executivo da Gava Crédito Imobiliário, Ricardo Gava, é importante que o comprador observe todas as condições ofertadas pelos bancos e também as exigências de cada um.

“Recomendamos que o cliente procure uma assessoria profissional especializada em crédito imobiliário, onde encontrará todas as opções em um só lugar e será acompanhado do início à conclusão da compra com financiamento”, orienta.

Outra recomendação de Gava é se preparar para o pagamento de impostos e outras despesas relacionadas à compra do imóvel, como pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e as despesas junto ao cartório, como escritura, registro do imóvel, certidões; além de taxas bancárias.

O que ter em mente no planejamento?

Segundo o economista Sebastião Demuner, são necessários três pontos, que são importantes e definirão o sucesso da compra, inclusive da manutenção do pagamento. Principalmente para quem vai optar pelo financiamento imobiliário.

São eles:

01 Atenção à renda Busque um imóvel que seja compatível com a sua renda. O ideal é que as prestações não ultrapassem 30% da renda familiar, afinal, é necessário ter dinheiro para custear as demais despesas. 02 Planeje Lembre-se de que o financiamento é uma dívida a longo prazo. Portanto, verifique se é possível permanecer pagando aquele valor de prestações por algumas décadas. 03 Tenha uma boa entrada Se vai financiar um imóvel, o ideal é se preparar antes, reduzindo gastos, economizando e juntando uma boa quantia. Isso vai garantir uma entrada maior, que vai proporcionar um valor menor nas prestações do financiamento.

E se optar pelo consórcio?

Outra forma de adquirir um imóvel pode ser por meio de consórcio. No entanto, é uma modalidade de crédito indicada para quem já está se planejando, sem precisar de um prazo pré-definido, observa Ricardo Gava.

“É uma modalidade que cresceu muito no Brasil, mais barata do que o financiamento imobiliário, mas depende da pessoa ser sorteada ou fazer um lance para ser contemplada e usar o crédito. As assembleias para as contemplações são realizadas mensalmente, mas não é possível garantir essa ideia de prazo. Pode ou não acontecer antes do final de 2023”, observa.

Passo a passo para organizar a compra do imóvel:

Ricardo ainda orienta um passo a passo que deve ser seguido por quem já se preparou financeiramente e deseja fazer um bom negócio e não ter problemas em nenhuma das etapas.

1 - Defina a localização ideal.

2 - Negocie com clareza de acordo com seu orçamento.

3 - Levante toda a documentação dos vendedores e do imóvel, que pode ser feita pelo corretor.

4 - Informe-se previamente dos custos para transferência do imóvel.