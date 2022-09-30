Resultado das eleições vai afetar o mercado imobiliário?

Setor não prevê em reviravolta econômica para o próximo ano Crédito: LR Moreira/TSE

Uma eleição majoritária mexe com as expectativas de todo um país, principalmente de uma nova política econômica ou continuidade da atual. E o mercado imobiliário , que tem registrado um crescimento positivo de dois anos para cá, tem mostrado resiliência e maturidade, mesmo em períodos de crise.

Portanto, a expectativa para o próximo ano, no setor, é positiva, independentemente do resultado das eleições que terão seu primeiro turno neste domingo (2). Para as entidades e empresários do setor no Espírito Santo, não deve haver grandes mudanças na economia, o que poderia afetar o mercado tanto positivamente, quanto de forma negativa.

Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), Douglas Vaz, a economia atualmente encontra-se em um patamar de estabilidade e em uma rotina de crescimento. “O governo atual tem controlado a economia, mas se houver outro governo e mantiver esse ritmo, a tendência é melhorar. Se houver mudança, tudo vai depender do ministro da Economia”, explica.

No entanto, Vaz avalia que para o mercado imobiliário pode não fazer tanta diferença, já que mesmo com o aumento da taxa Selic (que chegou ao seu menor patamar a 2,5% ao ano e, atualmente, encontra-se em 13,75% ao ano), isso não afetou a construção civil.

“A Selic subiu e deve encerrar 2022 com projeções na faixa de 11% a 11,5% ao ano. Por outro lado, as taxas de financiamento não acompanharam esse aumento”, pondera Schubert.

Por outro lado, ele aponta alguns desafios para o próximo ano, como a reforma tributária e a consolidação da reforma trabalhista. “O país tem desafios para qualquer um que se eleger presidente, mas esperamos que isso seja com tranquilidade. Tanto o mercado político quanto o imobiliário estão maduros e com os pés no chão”, avalia.

COMPORTAMENTO ATÍPICO

Apesar de, historicamente, acontecer uma expectativa no mercado financeiro nos períodos de eleição, acarretando oscilações na bolsa e no dólar, por exemplo, este ano teve um comportamento atípico, afirma o gerente comercial da Épura Construtora, Fabiano Martins. “Isso dá a entender que já estamos razoavelmente estáveis, independentemente do resultado que venha a acontecer”, diz.

Esse mesmo comportamento tem sido observado no mercado imobiliário, onde a velocidade de venda vem se mantendo, com as taxas de juros permanecendo em patamares que ainda tornam o financiamento atraente. “Isso mantém o estímulo para potenciais compradores que pretendem utilizar essa modalidade de pagamento”, acrescenta.

Martins enxerga uma maturidade neste segmento. “Enxergando o mercado desta forma, mantivemos todo o nosso cronograma de lançamento, independentemente do resultado das eleições, inclusive com lançamento previsto ainda para 2022”, diz.

CONTROLE DA INFLAÇÃO

O diretor comercial, financeiro e jurídico da Javé, Diego Figueiredo Freire, também concorda que o cenário de controle da inflação e alta de juros da Selic será mantido no próximo governo, independente do presidente eleito.

“Ninguém vai querer mexer no mercado imobiliário, que é base da economia e está em uma subida muito forte. O imóvel é um investimento que não perde valor e a Grande Vitória só tem registrado alta de valorização”, atenta.