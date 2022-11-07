Valorização dos imóveis no ES chega a 144% no período de 10 anos

Praia do Canto foi o bairro com a maior Valorização Imobiliária em Vitória, nos últimos 10 anos Crédito: Vilamir Azevedo

A pesquisa faz uma análise sobre o comportamento do setor no período de 2012 a 2022 e contou com o apoio da Brain Inteligência Estratégica. Foram analisados imóveis residenciais nas tipologias de 1, 2, 3 e 4 quartos, de médio e alto padrão, lançados em 2012 e localizados em Vitória e Vila Velha. Segundo o presidente da Ademi-ES, Eduardo Fontes, Serra e Cariacica não entraram na pesquisa por terem um volume reduzido de lançamentos na época.

A maior Valorização Imobiliária (VI) registrada nesse período foi em Itapoã, Vila Velha, com 144,60%. Em seguida, está a Praia da Costa, também no município canela-verde, com VI de 134,53% para unidades localizadas no bairro. Isso significa que um imóvel de três quartos em Itapoã, vendido a R$ 386 mil em 2012, atualmente tem um valor de R$ 944.156 no mercado de imóveis prontos.

Em terceiro, está a Praia do Canto, com 128,01%, que também foi o bairro de Vitória que atingiu a maior valorização da capital. Ou seja, um apartamento de quatro quartos, localizado no bairro, que tinha como preço inicial de venda R$ 900 mil, em 2012, hoje, esse mesmo imóvel é avaliado em R$ 2.052.090.

Em quarto lugar ficou Barro Vermelho (123,90%), seguido de Itaparica (117,55%), em Vila Velha, e retornando a Vitória: Jardim Camburi (95,36%) e Bento Ferreira (79,44%).

Rentabilidade maior

149,51% É O ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO IMÓVEL ATINGIDO EM 10 ANOS, NO ESPÍRITO SANTO

A RI é calculada considerando a valorização imobiliária, mais uma taxa de retorno com aluguel. A taxa de aluguel foi calculada levando em conta retorno de 0,35% ao mês e uma vacância de 10%.

“O imóvel mostra que é um bom negócio quando se adiciona o valor do aluguel. E, ao analisar os índices, obteve uma rentabilidade superior às aplicações financeiras. Afinal, o imóvel, nesses 10 anos, teve variação positiva, ao contrário dos investimentos, que tiveram picos e baixas muito grandes no mesmo período”, observa.