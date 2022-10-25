Mudança de perfil dos imóveis em Vila Velha contribui para valorização

Jockey de Itaparica está na direção do crescimento de Vila Velha e desponta com empreendimentos de alto padrão Crédito: Fernando Madeira

A valorização crescente de Vila Velha tem colocado o município na ponta do mercado imobiliário. Com um acúmulo de 25,73% na variação anual , a cidade vem registrando alta constante no valor do metro quadrado, que ainda tem espaço para crescer, segundo afirmam especialistas do setor.

Para o diretor comercial da Grand Construtora, Gustavo Rezende, esse novo posicionamento de valores tem colocado Vila Velha como uma cidade importante no mercado imobiliário. “Isso tem atraído pessoas de outros Estados para o município, que têm demandado uma estrutura diferenciada nos empreendimentos”, observa.

Segundo Rezende, alguns empreendimentos do município, inclusive, têm se posicionado no segmento de luxo, impulsionando os valores da região onde estão localizados, e consequentemente, do preço médio do metro quadrado. “Não há mais como o valor do metro quadrado se posicionar como era há três anos. A cidade sempre teve uma das melhores infraestrutura no Estado, mas era uma das mais baratas para adquirir um imóvel”, diz.

Outro fator que impulsionou a valorização do município foi a mudança estrutural do mercado, aponta o diretor de Real Estate da Apex Partners, Marcelo Murad. “O mercado deixa de precificar os imóveis a preço de custo - condomínio fechado - e passa a lidar com valores com base no mercado, que é o perfil de incorporação. Isso estabelece um novo parâmetro de preços”, explica.

R$ 7.173 É O VALOR MÉDIO DO M² EM VILA VELHA, SEGUNDO O ÍNDICE FIPEZAP DE OUTUBRO

E com a chegada cada vez maior de lançamentos de alto padrão e luxo com base nos preços de incorporação, isso começa a mudar o cenário, impulsionando para cima o valor médio do metro quadrado no município, que hoje está em R$ 7.173, segundo o FipeZap de outubro. A título de comparação, em Vitória, segunda capital mais valorizada no país, o valor médio é de R$ 9.794.

“Tenho percebido esse movimento da transição de tipo de lançamento há cerca de dois anos. Vila Velha é hoje o maior mercado imobiliário do Espírito Santo e os empreendimentos de alto padrão começam a ficar mais parecidos com os de Vitória”, diz.

DIFERENCIAIS

A qualidade de vida tem sido um dos principais atrativos que a cidade oferece: além do aspecto natural, como as praias, ainda tem toda uma rede de serviços, incluindo a proximidade com regiões de interesse, como as montanhas capixabas, Guarapari e também Vitória, a capital.

“Principalmente os atributos naturais, pautados pela beleza e balneabilidade das praias, geografia plana e clima, infraestrutura com comércio, indústrias e serviços, além da localização estratégica e privilegiada, uma vez que a cidade está situada na parte central do mapa do Espírito Santo. Cabe também destacar que Vila Velha está entre os 100 municípios brasileiros com as melhores economias do Brasil”, observa o diretor de vendas da Argo, Emerson Lima.

Para ele, esses fatores fazem com que o município seja uma opção para morar e investir em imóveis. “Ainda há espaço para ganhos neste mercado, pois a demanda por novos empreendimentos tem sido grande. As pessoas entenderam os benefícios de se morar em um município à beira-mar e que oferece tanta qualidade de vida”, diz.

A diretora da Kemp, Rubia Zanelato, ainda destaca espaços para crescimento de forma ordenada, com terrenos próximos ao mar. “Vila Velha possui ótimos espaços para grandes lançamentos e alto potencial para maior valorização. Tem uma expressiva quantidade de unidades em lançamento e em construção e possui ainda a possibilidade de criar até bairros planejados. A cidade de Vila Velha vem investindo em tecnologia e possui mais facilidade para investimentos, como a desburocratização para atrair empreendimentos imobiliários”, conta.

Os novos acessos também têm sido um dos diferenciais do município, segundo o presidente da Galwan, José Luís Galvêas Loureiro. Rodovias estaduais, como a ES-388, que está sendo construída paralela à Leste Oeste, ligando a Barra do Jucu à BR-101; a Leste-Oeste, que liga Campo Grande, em Cariacica, à Rodovia Darly Santos, chegando à região do Jockey de Itaparica, onde Galvêas afirma ser o futuro do município.

“A tendência é um crescimento até perto do pedágio da Rodovia do Sol, com muitos condomínios de lotes. A expectativa é de que a mobilidade e uma melhor infraestrutura façam surgir empreendimentos mais nobres perto do mar. Outro fator para o crescimento e a valorização de Vila Velha é que a cidade teve o PDM sustado pela Justiça por quase três anos, o que fez com que as construções fossem retardadas e aumentasse o déficit habitacional. Como a reposição do estoque é lenta, os imóveis, de uma maneira geral, se valorizaram”, afirma.

LANÇAMENTOS EM VILA VELHA

Taj Home Resort

O Taj Home Resort terá lazer com estrutura de resort para seus moradores Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Realização: Grand Construtora

Grand Construtora Endereço: Rodovia do Sol, 4300, Bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha

Rodovia do Sol, 4300, Bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha Características: duas torres com apartamentos de 156m² com três quartos, três suítes e três vagas de garagem. E apartamentos de 295m² com quatro quartos, quatro suítes e quatro vagas de garagem. Total de 390 unidades em um terreno de 30.500 m². Área de lazer e serviços: semelhante a um resort, dispondo de quadras poliesportivas, quadras de tênis, quadra de squash, spa, spinning, academia, brinquedoteca, adega, piscina com mais de mil metros quadrados, piscina indoor aquecida para natação, entre outros. Espaço pet, mercearia 24h, box cross training e beach club localizado de frente para a praia. Até quatro vagas de garagem.

duas torres com apartamentos de 156m² com três quartos, três suítes e três vagas de garagem. E apartamentos de 295m² com quatro quartos, quatro suítes e quatro vagas de garagem. Total de 390 unidades em um terreno de 30.500 m². Área de lazer e serviços: semelhante a um resort, dispondo de quadras poliesportivas, quadras de tênis, quadra de squash, spa, spinning, academia, brinquedoteca, adega, piscina com mais de mil metros quadrados, piscina indoor aquecida para natação, entre outros. Espaço pet, mercearia 24h, box cross training e beach club localizado de frente para a praia. Até quatro vagas de garagem. Preço: a partir de R$ 2.361.387

Sky Garden Residence

Sky Garden Residence tem unidades de 2 e 3 quartos, além de apartamentos tipo garden Crédito: Javé/Divulgação

Realização: Javé Construtora

Javé Construtora Localização: Rodovia do Sol, 2.213, Praia de Itaparica, Vila Velha

Rodovia do Sol, 2.213, Praia de Itaparica, Vila Velha Características: 58 unidades de 2 quartos com suíte com área privativa de 59,16 m² a 63,41 m². Dezoito apartamentos de 3 quartos com suíte de área privativa de 75,11 m² a 75,37 m². Seis unidades tipo garden de 2 quartos com suíte de área privativa de 93,30 m² a 126,41 m², duas unidades tipo garden de 3 Quartos com suíte (136,82 m² a 151,86 m² privativos) e quatro coberturas duplex de 125,06 m² a 153,43 m² de área privativa. Lazer na cobertura com espaço fitness, spa, business room, espaço gamer, espaço gourmet e grill, churrasqueira, espaço sunset, solarium, deck molhado, piscina adulto, beach e bike point no térreo.

58 unidades de 2 quartos com suíte com área privativa de 59,16 m² a 63,41 m². Dezoito apartamentos de 3 quartos com suíte de área privativa de 75,11 m² a 75,37 m². Seis unidades tipo garden de 2 quartos com suíte de área privativa de 93,30 m² a 126,41 m², duas unidades tipo garden de 3 Quartos com suíte (136,82 m² a 151,86 m² privativos) e quatro coberturas duplex de 125,06 m² a 153,43 m² de área privativa. Lazer na cobertura com espaço fitness, spa, business room, espaço gamer, espaço gourmet e grill, churrasqueira, espaço sunset, solarium, deck molhado, piscina adulto, beach e bike point no térreo. Preço: não informado

Showa Nature Living

Showa Nature Living terá 120 unidades de 4 suítes, lazer de resort e 12 lojas no térreo Crédito: Apex Realty/Divulgação

Realização: Apex Realty

Apex Realty Incorporação: Cincorp

Cincorp Construção: RDamázio

RDamázio Gestão de Vendas: Rio Realty

Rio Realty Características: 120 unidades residenciais de 4 suítes de 154 m² a 162 m². Lazer com academia, local para jogos eletrônicos e de mesa, cozinha experimental, piscina e sauna, quadra poliesportiva, coworking, spa, espaço para vending machine, áreas abertas para leituras e atividades físicas, área de logística para entregas. Mall no térreo com 12 lojas.

120 unidades residenciais de 4 suítes de 154 m² a 162 m². Lazer com academia, local para jogos eletrônicos e de mesa, cozinha experimental, piscina e sauna, quadra poliesportiva, coworking, spa, espaço para vending machine, áreas abertas para leituras e atividades físicas, área de logística para entregas. Mall no térreo com 12 lojas. Localização: Praia da Costa, Vila Velha

Praia da Costa, Vila Velha Preço: não informado

Edifício Catamarã

O edifício Catamarã, da Argo, tem unidades de 2 quartos com suíte e até duas vagas de garagem Crédito: Argo Construtora

Realização: Argo

Argo Localização: Rua Afonso Pena, Praia da Costa, Vila Velha

Rua Afonso Pena, Praia da Costa, Vila Velha Características: apartamentos de 2 quartos com suíte e até duas vagas de garagem. Lazer com churrasqueira, spa, espaço brasa, quadra poliesportiva, praça, playground, salão de festas, home office, espaço gourmet, fitness, piscinas adulto e infantil, deck molhado e sauna (com acesso à piscina).

apartamentos de 2 quartos com suíte e até duas vagas de garagem. Lazer com churrasqueira, spa, espaço brasa, quadra poliesportiva, praça, playground, salão de festas, home office, espaço gourmet, fitness, piscinas adulto e infantil, deck molhado e sauna (com acesso à piscina). Preço: a partir de R$ 695.970 (referente à unidade 406). Obs.: oferta válida até 31/10/2022 ou enquanto durar o estoque.

Ilha de Mikonos

Ilha de Mikonos da Kemp engenharia está localizado na Rodovia do Sol, Praia de Itaparica Crédito: Kemp Engenharia/Divulgação