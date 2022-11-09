Vai comprar o primeiro imóvel? Atenção a essas dicas para não errar

Realizar a compra de um imóvel envolve muitos detalhes e decisões Crédito: Freepik

O sonho de ter seu próprio lar é um objetivo na vida da maioria das pessoas. Mas é necessário cautela e planejamento para adquirir um imóvel. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha, em junho de 2022, apontou que 45% dos brasileiros não se organizam com antecedência na hora da compra.

Realizar a compra de um imóvel envolve muitos detalhes e decisões. Não se trata apenas de mais uma compra comum do dia a dia, mas sim de algo que, na teoria, é para a vida toda. A corretora de imóveis Adriana Paiva chama a atenção para alguns cuidados que o comprador precisa ter antes de assinar o contrato.

“Em relação às taxas de juros é necessário pesquisar qual a instituição bancária possui a menor taxa. Observar quanto será cobrado nos serviços de engenharia do imóvel (em caso de imóveis usados). Outro quesito importante são as despesas com documentação: escritura, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e registro do imóvel. Além disso, ter uma reserva financeira para essas despesas é imprescindível”, ressalta.

A estudante de nutrição Isabella Machado efetuou a compra de seu primeiro apartamento aos 18 anos. Sobre o financiamento utilizado, ela ressalta a importância de se atentar aos valores. “O financiamento é um facilitador para muitos, mas também é preciso estar ciente de indicadores como o Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM), pois acrescentam uma espécie de juros sobre o valor mensal. Caso o comprador não esteja preparado, pode não conseguir continuar pagando”, reforça.

Critérios na hora de escolher

Isabella pontua que pesquisou muito antes da compra e que prezou por um lugar com um bom custo-benefício, quantidade de cômodos e também a melhor localização e posição do sol. De acordo com a corretora de imóveis Adriana Paiva, esses são os principais critérios de escolha dos clientes na hora de comprar sua casa própria.

Sonhos que se tornam realidade

Não há nada mais prazeroso do que ver uma meta e um sonho serem realizados. Por isso, a atenção deve ser redobrada na hora de ações como a compra de um imóvel. Para Isabella, a emoção tomou conta ao ver que conseguiu alcançar este objetivo. “Fica um sentimento de conquista e de segurança, de que sempre vou ter meu lar garantido”, conta.

Confira cinco dicas para facilitar a compra do seu primeiro imóvel: