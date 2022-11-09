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Casa própria

Vai comprar o primeiro imóvel? Atenção a essas dicas para não errar

Saiba quais são os aspectos que precisam ser analisados na hora de sair do aluguel e que tipo de planejamento é importante fazer antes de escolher o seu novo lar
Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

09 nov 2022 às 10:50

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 10:50

Vai comprar o primeiro imóvel? Atenção a essas dicas para não errar
Realizar a compra de um imóvel envolve muitos detalhes e decisões Crédito: Freepik
O sonho de ter seu próprio lar é um objetivo na vida da maioria das pessoas. Mas é necessário cautela e planejamento para adquirir um imóvel. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha, em junho de 2022, apontou que 45% dos brasileiros não se organizam com antecedência na hora da compra.

Realizar a compra de um imóvel envolve muitos detalhes e decisões. Não se trata apenas de mais uma compra comum do dia a dia, mas sim de algo que, na teoria, é para a vida toda. A corretora de imóveis Adriana Paiva chama a atenção para alguns cuidados que o comprador precisa ter antes de assinar o contrato.
“Em relação às taxas de juros é necessário pesquisar qual a instituição bancária possui a menor taxa. Observar quanto será cobrado nos serviços de engenharia do imóvel (em caso de imóveis usados). Outro quesito importante são as despesas com documentação: escritura, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e registro do imóvel. Além disso, ter uma reserva financeira para essas despesas é imprescindível”, ressalta.
A estudante de nutrição Isabella Machado efetuou a compra de seu primeiro apartamento aos 18 anos. Sobre o financiamento utilizado, ela ressalta a importância de se atentar aos valores. “O financiamento é um facilitador para muitos, mas também é preciso estar ciente de indicadores como o Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM), pois acrescentam uma espécie de juros sobre o valor mensal. Caso o comprador não esteja preparado, pode não conseguir continuar pagando”, reforça.

Critérios na hora de escolher 

Isabella pontua que pesquisou muito antes da compra e que prezou por um lugar com um bom custo-benefício, quantidade de cômodos e também a melhor localização e posição do sol. De acordo com a corretora de imóveis Adriana Paiva, esses são os principais critérios de escolha dos clientes na hora de comprar sua casa própria.

Sonhos que se tornam realidade 

Não há nada mais prazeroso do que ver uma meta e um sonho serem realizados. Por isso, a atenção deve ser redobrada na hora de ações como a compra de um imóvel. Para Isabella, a emoção tomou conta ao ver que conseguiu alcançar este objetivo. “Fica um sentimento de conquista e de segurança, de que sempre vou ter meu lar garantido”, conta. 
Confira cinco dicas para facilitar a compra do seu primeiro imóvel: 

01

Planejamento financeiro

Para aquisição de qualquer bem, é preciso organizar as finanças. Por isso, se você pensa em comprar seu primeiro imóvel, é importante se planejar financeiramente, para que não haja surpresas em seu bolso. 

02

Definição da localização

Escolher o lugar onde você quer morar não é luxo e sim, mais um ponto importante na hora da escolha. Estar perto do comércio local, de estradas com fácil acesso e viver com segurança também precisam estar na lista de coisas que devem ser analisadas na hora da compra de um imóvel. 

03

Assessoria na hora da compra

Buscar por um corretor ou empresa credenciada para assessorar no momento da conquista também é importante. Isso, porque, os profissionais da área podem auxiliar o cliente em todos os âmbitos da compra, trazendo uma confiança maior na hora de escolher o imóvel.  

04

Posição do imóvel

Apesar de parecer um quesito irrelevante, a posição que o imóvel se encontra é algo de extrema importância. Sol da manhã, sol da tarde, vista, tudo isso vai fazer parte da vida e da rotina do comprador. Por isso, é preciso se atentar para não errar na escolha. 

05

Imóvel pronto ou na planta?

Muita gente tem dúvida sobre o que sai mais em conta. Comprar um apartamento pronto ou na planta? Na verdade, a pergunta não é sobre valores,  mas sim sobre a necessidade de ocupar o imóvel. Caso necessite de uma moradia com urgência, é importante procurar um local já estruturado. Caso não haja pressa, o imóvel na planta pode ajudar em sua economia. No final de tudo, o mais importante é sempre pesquisar. 

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