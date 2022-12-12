Mudar de casa sem transtornos: veja dicas para chegar bem ao novo lar

Boas práticas na hora de mudar evitam conflitos Crédito: FaustFoto / Freepik

Dezembro é o mês das despedidas e também de mudança, inclusive no sentido literal. Quem vai se mudar, quer um processo tranquilo e sem problemas, assim como o condomínio. Portanto, quem já está com a mudança programada ou pensando em fazer a sua, é preciso ter em mente certas situações que devem ser evitadas para um bom processo para todos, inclusive os vizinhos.

Para orientar as boas práticas, especialistas falam o que é importante ter em mente e como se preparar para que este momento seja, de fato, prático e rápido para todos os envolvidos.

Quando nos mudamos para um novo bairro, por exemplo, é ideal que seja feito um reconhecimento da vizinhança, e que o novo morador compreenda as regras da boa convivência daquele local. Já dentro da nova casa ou apartamento, o novo morador deve se atentar a detalhes do local para evitar transtornos futuros.

Conferir os padrões de água e energia, ralos, pias, tomadas e janelas, por exemplo, já evita dores de cabeça a curto ou a longo prazo. Afinal, uma voltagem errada, que não foi conferida antes da mudança, pode significar a perda de um eletrodoméstico na hora de ligar o aparelho, por exemplo.

Atenção e Cautela

E que fazer em relação ao imóvel anterior? Como preparar o novo local para onde vamos?

Gedaias Freire, presidente do Sindicato Patronal das Administradoras de Condomínio, dá dicas para evitar problemas na hora da mudança. "É importante conhecer as regras de mudança do condomínio, fazer o cadastro de moradores, obter a autorização de mudança. Sempre efetuando a mudança nos dias e horários permitidos, evitando causar transtornos aos demais moradores", indica.

Assim, mesmo que o morador não pretenda voltar ao imóvel que está deixando, ele deve manter uma convivência harmônica com os demais, sem causar transtornos ou danos aos bens do local. Tais transtornos são os mais comuns para os administradores de condomínios. Justamente por conta de moradores que não respeitam regras previamente combinadas.

Já visando a chegada ao novo lar, as recomendações não são tão diferentes. O presidente do sindicato defende que o novo morador deve compreender as regras do prédio, condomínio ou imóvel em que está chegando.

É o que também frisa Glauco Souza, vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi). "A leitura das regras dos condomínios é fundamental para que o novo morador saiba para onde está indo", diz.

Planejamento

Além dos cuidados para o conhecimento das regras da nova moradia, os especialistas dizem que o síndico também tem um papel importante na mudança, informando aos demais moradores sobre a presença dos novos vizinhos e cuidando da orientação nas dependências do imóvel, para evitar danos ao mesmo e aos móveis do morador.

Gedaias complementa explicando que a programação para o momento da mudança é o mais importante para deixar o processo menos complicado. "Deixe agendado o dia e a hora da mudança com o responsável pelo imóvel, utilize empresa especializada em transportes de mudanças, conte com profissionais capacitados para a montagem e desmontagem e também deixe os produtos bem embalados e etiquetados", sinaliza.

Ou seja, apesar de parecer um momento complicado e delicado, é possível realizar uma mudança sem dores de cabeça. Preparamos uma lista com as três principais dicas para o momento. Confira: