Jogo de cintura e estratégia devem ser qualidades de um bom síndico

A época em que o síndico era apenas aquela pessoa para pagar as contas e contratar funcionários para o condomínio já ficou para trás. Hoje, essa peça chave essencial no bom funcionamento do condomínio, tem se profissionalizado cada vez mais e, com isso, vem recebendo mais exigências.
Proatividade, capacidade de liderança, mais preparo, conhecimento de leis estão entre algumas das características exigidas de um bom síndico. E para tratar desse assunto, o terceiro episódio do Podcast Hub Imobi A Gazeta convidou o presidente do Sipces, Sindicato Patronal dos Condomínios, Gedaias Freire da Costa. E o advogado imobiliarista Diovano Rosetti.
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