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Podcast Hub Imobi

Jogo de cintura e estratégia devem ser qualidades de um bom síndico

Especialistas falam sobre a nova visão do síndico, que exige mais preparo, liderança e proatividade para manter boas relações e um bom funcionamento no condomínio

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 09:43

Publicado em 

09 dez 2022 às 09:43
A época em que o síndico era apenas aquela pessoa para pagar as contas e contratar funcionários para o condomínio já ficou para trás. Hoje, essa peça chave essencial no bom funcionamento do condomínio, tem se profissionalizado cada vez mais e, com isso, vem recebendo mais exigências.

Proatividade, capacidade de liderança, mais preparo, conhecimento de leis estão entre algumas das características exigidas de um bom síndico. E para tratar desse assunto, o terceiro episódio do Podcast Hub Imobi A Gazeta convidou o presidente do Sipces, Sindicato Patronal dos Condomínios, Gedaias Freire da Costa. E o advogado imobiliarista Diovano Rosetti.
Assista na íntegra ao vídeo ou acesse as plataformas de streaming de áudio. Basta escolher o seu aplicativo preferido e digitar Hub Imobi ou clicar no link da editoria no Spotify.

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