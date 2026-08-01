Picanha na cerveja com cebola caramelizada: veja receita para o fim de semana

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 40 minutos em média
Nível: fácil
Ingredientes:
600g de picanha (cortada em tiras ou bifes grossos)
1 lata de cerveja preta (350ml)
2 cebolas grandes cortadas em rodelas
1 colher (sopa) de manteiga
Sal grosso e pimenta-do-reino a gosto
1 pão de alho
Vinagrete a gosto
Modo de preparo:
- Comece temperando a carne com sal e sele em uma frigideira bem quente até dourar.
- Retire a carne e, na mesma frigideira, adicione a manteiga e as cebolas, mexendo até caramelizar.
- Volte a carne para a panela, acrescente a cerveja e deixe reduzir até engrossar o molho.
- Sirva a picanha acompanhada pelo pão de alho já assado e pelo vinagrete.