Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Picanha na cerveja com cebola caramelizada: veja receita para o fim de semana
Além do churrasco

Picanha na cerveja com cebola caramelizada: veja receita para o fim de semana

Carne finalizada com molho encorpado e adocicado pode ir à mesa com pão de alho, farofa e vinagrete
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Agosto de 2026 às 08:00

Picanha na cerveja preta com cebolas caramelizadas
Picanha na cerveja preta: molho é o diferencial da receita. Foto: Divino Fogão
A picanha, corte bovino mais amado pelos brasileiros que não dispensam um bom churrasco, também faz bonito na grelha em uma versão acebolada com tempero especial.

O passo a passo você confere na receita abaixo, que sugere uma forma de preparar a carne criando um molho encorpado que acentua seu sabor e garante a ele um toque adocicado irresistível. Veja como fazer!   
Picanha na cerveja preta com cebolas caramelizadas

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 40 minutos em média

Nível: fácil 


Ingredientes: 


600g de picanha (cortada em tiras ou bifes grossos)

1 lata de cerveja preta (350ml)

2 cebolas grandes cortadas em rodelas

1 colher (sopa) de manteiga

Sal grosso e pimenta-do-reino a gosto

1 pão de alho

Vinagrete a gosto


Modo de preparo:


  1. Comece temperando a carne com sal e sele em uma frigideira bem quente até dourar. 
  2. Retire a carne e, na mesma frigideira, adicione a manteiga e as cebolas, mexendo até caramelizar. 
  3. Volte a carne para a panela, acrescente a cerveja e deixe reduzir até engrossar o molho. 
  4. Sirva a picanha acompanhada pelo pão de alho já assado e pelo vinagrete.

Fonte: Divino Fogão. Clique aqui para ver mais receitas.  

Veja Também 

Picanha na manteiga de ervas (Imagem: Natalia Lisovskaya | Shutterstock)

Como fazer picanha na manteiga: 3 receitas práticas e cheias de sabor para o sábado

Imagem de destaque

Quer variar o cardápio? Veja 5 receitas de carne assada para o almoço e o jantar

Macarronese

Macarronese: veja receita de salada fria para o churrasco do fim de semana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas Carne
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Em convenção, Avante confirma o senador Marcos do Val na disputa pela reeleição e lança chapa de deputados federais
Avante confirma Marcos do Val na disputa para o Senado
Velório das vítimas que morreram soterradas em Cariacica
Sepultamento de vítimas soterradas em Cariacica é marcado por emoção
Da esquerda para a direita: barbeiro agredido com maquita, e os esfaqueados Jhonathan Roberto e Jeferson Wagner
Homem agride barbeiro com serra e esfaqueia dois jovens em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados