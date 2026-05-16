Macarronese: veja receita de salada fria para o churrasco do fim de semana

Salada fria muito popular no Brasil, a macarronese é um prato clássico de fim de semana. Como acompanhamento, é perfeito para uma churrascada de domingo, e também combina bem com um frango assado de pele douradinha e crocante.
Fácil de fazer, a macarronese requer poucos ingredientes e seu preparo é rápido. Você ainda pode adaptá-la com o que tiver na despensa ou geladeira.
Gostou da dica? Então, confira abaixo o passo a passo.
Macarronese
Rendimento:
TempIngredientes:
- 500g de macarrão parafuso
- 200g de presunto em cubos
- 200g de queijo muçarela em cubos
- 1 lata de milho verde
- 1 lata de ervilha
- 1 peito de frango desfiado (cozido e temperado a gosto)
- 1 cenoura ralada
- 1 pote de maionese (com aproximadamente 250g)
- 1 caixa de creme de leite
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Azeite ou óleo para temperar
- Cebolinha e salsinha a gosto (opcional)
- Batata palha (opcional, para decorar)
Modo de preparo:
- Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem, escorra e reserve.
- Em uma tigela grande, misture o macarrão já frio com o frango desfiado, o presunto, o queijo, o milho, a ervilha e a cenoura ralada. Adicione a maionese e o creme de leite, mexendo bem para incorporar todos os ingredientes.
- Tempere com sal, pimenta-do-reino, azeite e adicione cebolinha e salsinha, se desejar.
- Deixe a macarronese na geladeira por, pelo menos, 30 minutos antes de servir. Decore com batata palha para dar um toque crocante.