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Fácil de fazer

Macarronese: veja receita de salada fria para o churrasco do fim de semana

Cremosa e refrescante, a salada também é uma boa opção para servir com frango assado
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 16 de Maio de 2026 às 08:00

Macarronese
Macarronese é uma opção de salada cremosa e refrescante. Foto: Marca Casaredo

Salada fria muito popular no Brasil, a macarronese é um prato clássico de fim de semana. Como acompanhamento, é perfeito para uma churrascada de domingo, e também combina bem com um frango assado de pele douradinha e crocante. 


Fácil de fazer, a macarronese requer poucos ingredientes e seu preparo é rápido. Você ainda pode adaptá-la com o que tiver na despensa ou geladeira. 


Gostou da dica? Então, confira abaixo o passo a passo. 

Macarronese

Rendimento:

TempIngredientes:

  • 500g de macarrão parafuso 
  • 200g de presunto em cubos
  • 200g de queijo muçarela em cubos
  • 1 lata de milho verde
  • 1 lata de ervilha
  • 1 peito de frango desfiado (cozido e temperado a gosto)
  • 1 cenoura ralada
  • 1 pote de maionese (com aproximadamente 250g)
  • 1 caixa de creme de leite
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Azeite ou óleo para temperar
  • Cebolinha e salsinha a gosto (opcional)
  • Batata palha (opcional, para decorar)


Modo de preparo:

  1. Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem, escorra e reserve.
  2. Em uma tigela grande, misture o macarrão já frio com o frango desfiado, o presunto, o queijo, o milho, a ervilha e a cenoura ralada. Adicione a maionese e o creme de leite, mexendo bem para incorporar todos os ingredientes.
  3. Tempere com sal, pimenta-do-reino, azeite e adicione cebolinha e salsinha, se desejar.
  4. Deixe a macarronese na geladeira por, pelo menos, 30 minutos antes de servir. Decore com batata palha para dar um toque crocante.

Fonte: Casaredo Alimentos. Clique aqui para ver mais dicas de culinária. 

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