Macarronese: veja receita de salada fria para o churrasco do fim de semana

Salada fria muito popular no Brasil, a macarronese é um prato clássico de fim de semana. Como acompanhamento, é perfeito para uma churrascada de domingo, e também combina bem com um frango assado de pele douradinha e crocante.





Fácil de fazer, a macarronese requer poucos ingredientes e seu preparo é rápido. Você ainda pode adaptá-la com o que tiver na despensa ou geladeira.





Gostou da dica? Então, confira abaixo o passo a passo.