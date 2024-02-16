Veja 5 receitas de macarronese para fazer em poucos minutos

A macarronese é uma salada de macarrão que se tornou um prato queridinho em reuniões familiares, churrascos e outros eventos. Sua versatilidade e praticidade permitem que seja adaptada a diversos gostos e ocasiões, tornando-a uma opção perfeita para quem busca uma refeição rápida e deliciosa.
Seja em versões mais clássicas ou adaptadas, ela pode ser o destaque da sua mesa. Confira cinco receitas incríveis que vão agradar a variados paladares!
MACARRONESE COM PIMENTÃO
Ingredientes:
- 250g de macarrão tipo fusilli (parafuso)
- 1 xícara (chá) de maionese
- 1/2 xícara (chá) de tomates cortado em cubos
- 1/2 xícara (chá) de pepino em rodelas
- 1 xícara (chá) de pimentões vermelho e amarelo cortados em pedaços
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra o macarrão e aguarde esfriar. Em uma tigela grande, combine o macarrão frio, a maionese, os tomates, o pepino e os pimentões. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 30 minutos antes de servir.
MACARRONESE DE ATUM
Ingredientes:
- 250g de macarrão tipo penne
- 1 xícara (chá) de maionese
- 170g de atum escorrido
- 1/2 xícara (chá) de azeitona verde picada
- 1/2 xícara (chá) de milho-verde
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra o macarrão e aguarde esfriar. Depois, em uma tigela grande, misture o macarrão com a maionese, o atum, as azeitonas e o milho-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 30 minutos antes de servir.
MACARRONESE TROPICAL
Ingredientes:
- 250g de macarrão tipo fusilli
- 1 xícara (chá) de maionese
- 1/2 xícara (chá) de abacaxi cortado em cubos
- 1/2 xícara (chá) de uva-passa
- 1/2 xícara (chá) de milho-verde
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra o macarrão e aguarde esfriar. Em uma tigela, misture o macarrão com a maionese, o abacaxi, a uva-passa e o milho-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 30 minutos antes de servir.
MACARRONESE COM MAÇÃ E BRÓCOLIS
Ingredientes:
- 250g de macarrão tipo fusilli
- 1 xícara (chá) de maionese
- 1 maçã cortada em pedaços
- 1/2 xícara (chá) de floretes de brócolis cozido
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra o macarrão e aguarde esfriar. Em uma tigela, combine o macarrão com a maionese, a maçã e o brócolis . Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 30 minutos antes de servir.
MACARRONESE COM FRANGO
Ingredientes:
- 250g de macarrão tipo penne
- 1 xícara (chá) de maionese
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- 1/2 xícara (chá) de cenoura ralada
- 1/4 de xícara de cebola picada
- 1 dente de alho amassado
- 1/2 xícara (chá) de milho-verde
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra o macarrão e aguarde esfriar. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar.
Adicione o frango desfiado e refogue até dourar. Depois, em uma tigela, misture o macarrão com a maionese , o frango, a cenoura e o milho-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 30 minutos antes de servir.
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