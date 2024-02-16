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Tradição

Veja 5 receitas de macarronese para fazer em poucos minutos

Salada de macarrão é um dos pratos mais populares entre os brasileiros nos churrascos e nas reuniões familiares
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 16 de Fevereiro de 2024 às 13:13

Imagem Edicase Brasil
Macarronese com pimentão Crédito: Inverno Maren | Shutterstock
A macarronese é uma salada de macarrão que se tornou um prato queridinho em reuniões familiares, churrascos e outros eventos. Sua versatilidade e praticidade permitem que seja adaptada a diversos gostos e ocasiões, tornando-a uma opção perfeita para quem busca uma refeição rápida e deliciosa.
Seja em versões mais clássicas ou adaptadas, ela pode ser o destaque da sua mesa. Confira cinco receitas incríveis que vão agradar a variados paladares!

MACARRONESE COM PIMENTÃO

Ingredientes:

  • 250g de macarrão tipo fusilli (parafuso)
  • 1 xícara (chá) de maionese
  • 1/2 xícara (chá) de tomates cortado em cubos
  • 1/2 xícara (chá) de pepino em rodelas
  • 1 xícara (chá) de pimentões vermelho e amarelo cortados em pedaços
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra o macarrão e aguarde esfriar. Em uma tigela grande, combine o macarrão frio, a maionese, os tomates, o pepino e os pimentões. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 30 minutos antes de servir.

MACARRONESE DE ATUM

Ingredientes:

  • 250g de macarrão tipo penne
  • 1 xícara (chá) de maionese
  • 170g de atum escorrido
  • 1/2 xícara (chá) de azeitona verde picada
  • 1/2 xícara (chá) de milho-verde
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra o macarrão e aguarde esfriar. Depois, em uma tigela grande, misture o macarrão com a maionese, o atum, as azeitonas e o milho-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 30 minutos antes de servir.

MACARRONESE TROPICAL

Ingredientes:

  • 250g de macarrão tipo fusilli
  • 1 xícara (chá) de maionese
  • 1/2 xícara (chá) de abacaxi cortado em cubos
  • 1/2 xícara (chá) de uva-passa
  • 1/2 xícara (chá) de milho-verde
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra o macarrão e aguarde esfriar. Em uma tigela, misture o macarrão com a maionese, o abacaxi, a uva-passa e o milho-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 30 minutos antes de servir.
Imagem Edicase Brasil
Macarronese de brócolis e maçã Crédito: KOHUKU | Shutterstock

MACARRONESE COM MAÇÃ E BRÓCOLIS

Ingredientes:

  • 250g de macarrão tipo fusilli
  • 1 xícara (chá) de maionese
  • 1 maçã cortada em pedaços
  • 1/2 xícara (chá) de floretes de brócolis cozido
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra o macarrão e aguarde esfriar. Em uma tigela, combine o macarrão com a maionese, a maçã e o brócolis . Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 30 minutos antes de servir.

MACARRONESE COM FRANGO

Ingredientes:

  • 250g de macarrão tipo penne
  • 1 xícara (chá) de maionese
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 1/2 xícara (chá) de cenoura ralada
  • 1/4 de xícara de cebola picada
  • 1 dente de alho amassado
  • 1/2 xícara (chá) de milho-verde
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra o macarrão e aguarde esfriar. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar.
Adicione o frango desfiado e refogue até dourar. Depois, em uma tigela, misture o macarrão com a maionese , o frango, a cenoura e o milho-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 30 minutos antes de servir.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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