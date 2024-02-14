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Veja 3 receitas de saladas detox para o pós-carnaval

Frango, quinoa e beterraba são ingredientes que compõem sugestões do HZ para lhe ajudar a limpar o organismo depois da festa
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 15:08

Imagem Edicase Brasil
Salada refrescante de quinoa  Crédito: Megan Betteridge | Shutterstock
O carnaval é uma festividade repleta de alegria, música e, claro, indulgência gastronômica. Com o fim dessa temporada, é comum as pessoas buscarem maneiras de equilibrar a alimentação e recarregar as energias.
Por isso, trouxemos três receitas de saladas detox que são aliadas perfeitas para desintoxicar o organismo e fornecer nutrientes essenciais para uma recuperação equilibrada.

SALADA REFRESCANTE DE QUINOA

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de quinoa cozida
  • Polpa de meio abacate em cubos
  • 1 pepino cortado em cubos
  • 1 xícara de chá de grão-de-bico-cozido
  • 1 tomate sem sementes cortado em cubos
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo:

Em uma saladeira, misture a quinoa, o abacate, o pepino, o grão-de-bico, o cheiro-verde e o tomate. Regue a salada com o suco de limão e o azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Salada de frango e vegetais Crédito: Sea Wave | Shutterstock

SALADA DE FRANGO E VEGETAIS FRESCOS

Ingredientes:

  • 1 peito de frango grelhado cortado em tiras
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 1 xícara de chá de folhas de alface-crespa
  • 5 tomates-cereja cortados ao meio
  • Polpa de um abacate
  • Sementes de gergelim, suco de limão e azeite a gosto
  • 1 xícara de chá de folhas de repolho roxo

Modo de preparo:

Em uma saladeira, coloque folhas de espinafre, alface e repolho e o tomate. Adicione o frango grelhado cortado em tiras e, ao lado, coloque a polpa de abacate. Tempere com sal, suco de limão e pimenta-do-reino. Salpique com as sementes de gergelim e sirva em seguida.

SALADA NUTRITIVA

Ingredientes:

  • 1 maço de alface-crespa
  • 1/2 beterraba cozida no vapor cortada em rodelas
  • Gomos de 1 laranja
  • 1 pera cortada em meia-lua
  • 1/2 xícara de chá de nozes torradas
  • 1/2 xícara de chá de folhas de rúcula
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 200 ml de água​

Modo de preparo:

Em uma saladeira, misture as folhas de alface, a laranja, a beterraba, a pera e as folhas de rúcula. Tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e azeite. Salpique as nozes por cima da salada e sirva em seguida.

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