Veja 3 receitas de saladas detox para o pós-carnaval

O carnaval é uma festividade repleta de alegria, música e, claro, indulgência gastronômica. Com o fim dessa temporada, é comum as pessoas buscarem maneiras de equilibrar a alimentação e recarregar as energias.
Por isso, trouxemos três receitas de saladas detox que são aliadas perfeitas para desintoxicar o organismo e fornecer nutrientes essenciais para uma recuperação equilibrada.
SALADA REFRESCANTE DE QUINOA
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de quinoa cozida
- Polpa de meio abacate em cubos
- 1 pepino cortado em cubos
- 1 xícara de chá de grão-de-bico-cozido
- 1 tomate sem sementes cortado em cubos
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo:
Em uma saladeira, misture a quinoa, o abacate, o pepino, o grão-de-bico, o cheiro-verde e o tomate. Regue a salada com o suco de limão e o azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e sirva em seguida.
SALADA DE FRANGO E VEGETAIS FRESCOS
Ingredientes:
- 1 peito de frango grelhado cortado em tiras
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 1 xícara de chá de folhas de alface-crespa
- 5 tomates-cereja cortados ao meio
- Polpa de um abacate
- Sementes de gergelim, suco de limão e azeite a gosto
- 1 xícara de chá de folhas de repolho roxo
Modo de preparo:
Em uma saladeira, coloque folhas de espinafre, alface e repolho e o tomate. Adicione o frango grelhado cortado em tiras e, ao lado, coloque a polpa de abacate. Tempere com sal, suco de limão e pimenta-do-reino. Salpique com as sementes de gergelim e sirva em seguida.
SALADA NUTRITIVA
Ingredientes:
- 1 maço de alface-crespa
- 1/2 beterraba cozida no vapor cortada em rodelas
- Gomos de 1 laranja
- 1 pera cortada em meia-lua
- 1/2 xícara de chá de nozes torradas
- 1/2 xícara de chá de folhas de rúcula
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 200 ml de água
Modo de preparo:
Em uma saladeira, misture as folhas de alface, a laranja, a beterraba, a pera e as folhas de rúcula. Tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e azeite. Salpique as nozes por cima da salada e sirva em seguida.