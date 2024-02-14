Veja 3 receitas de saladas detox para o pós-carnaval

Salada refrescante de quinoa Crédito: Megan Betteridge | Shutterstock

O carnaval é uma festividade repleta de alegria, música e, claro, indulgência gastronômica. Com o fim dessa temporada, é comum as pessoas buscarem maneiras de equilibrar a alimentação e recarregar as energias.

Por isso, trouxemos três receitas de saladas detox que são aliadas perfeitas para desintoxicar o organismo e fornecer nutrientes essenciais para uma recuperação equilibrada.

SALADA REFRESCANTE DE QUINOA

Ingredientes:

2 xícaras de chá de quinoa cozida

Polpa de meio abacate em cubos

1 pepino cortado em cubos

1 xícara de chá de grão-de-bico-cozido

1 tomate sem sementes cortado em cubos

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo:

Em uma saladeira, misture a quinoa, o abacate, o pepino, o grão-de-bico, o cheiro-verde e o tomate. Regue a salada com o suco de limão e o azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e sirva em seguida.

Salada de frango e vegetais Crédito: Sea Wave | Shutterstock

SALADA DE FRANGO E VEGETAIS FRESCOS

Ingredientes:

1 peito de frango grelhado cortado em tiras

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 xícara de chá de folhas de alface-crespa

5 tomates-cereja cortados ao meio

Polpa de um abacate

Sementes de gergelim, suco de limão e azeite a gosto

1 xícara de chá de folhas de repolho roxo

Modo de preparo:

Em uma saladeira, coloque folhas de espinafre, alface e repolho e o tomate. Adicione o frango grelhado cortado em tiras e, ao lado, coloque a polpa de abacate. Tempere com sal, suco de limão e pimenta-do-reino. Salpique com as sementes de gergelim e sirva em seguida.

SALADA NUTRITIVA

Ingredientes:

1 maço de alface-crespa

1/2 beterraba cozida no vapor cortada em rodelas

Gomos de 1 laranja

1 pera cortada em meia-lua

1/2 xícara de chá de nozes torradas

1/2 xícara de chá de folhas de rúcula

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

200 ml de água​

Modo de preparo: