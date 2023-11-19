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Culinária

Como fazer maionese, mostarda e ketchup em casa

Receitas de molho são ideais para servir com sanduíches ou usar em diversos pratos para agregar mais sabor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 19 de Novembro de 2023 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
Mostarda caseira Crédito: Shutterstock
Maionese, mostarda e ketchup são três molhos deliciosos para servir com sanduíches.
Porém, eles também podem ser utilizados separadamente em receitas para agregar ainda mais sabor. E o melhor de tudo: podem ser preparados em casa para evitar os industrializados.
A seguir, confira receitas de maionese, mostarda e ketchup que você precisa experimentar!

MOSTARDA CASEIRA

INGREDIENTES: 
  • 1 1/2 xícara de chá de sementes de mostarda moídas
  • 1/2 xícara de chá de água filtrada
  • 2 colheres de sopa de soro de iogurte
  • 2 colheres de chá de sal marinho
  • Suco de 1 limão
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de mel
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma pasta homogênea. Se necessário, adicione mais água para acertar a consistência. Após, transfira a maionese para um recipiente com tampa e leve à geladeira. Consuma normalmente no dia a dia.

MAIONESE CASEIRA

INGREDIENTES: 
  • 1 gema de ovo
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 250 ml de óleo gelado
  • Sal a gosto
Em um liquidificador, coloque o ovo, o suco de limão e o sal e bata até incorporar. Em seguida, com o liquidificador ainda ligado, despeje o óleo primeiro em gotas e depois em fio sobre a mistura. Faça isso de maneira bem devagar até a maionese ficar firme. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Ketchup Crédito: Shutterstock

KETCHUP CASEIRO

INGREDIENTES: 
  • 5 kg de tomate maduro sem sementes e picado
  • 200 g de pimentão vermelho sem sementes e picado
  • 800 g de cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de chá de pimenta-do-reino em grão
  • 1 colher de chá de pimenta-da-jamaica em grão
  • 1 colher de chá de cravo-da-índia
  • 2 canelas em pau
  • 1/2 colher de chá de mostarda em pó
  • 4 colheres de sopa de açúcar mascavo
  • 6 colheres de sopa de açúcar
  • 1 colher de chá de sal marinho
  • 2 xícaras de chá de vinagre branco
Em um liquidificador, coloque os tomates e os pimentões e bata bem. Após, passe a mistura em uma peneira para retirar as cascas. Volte ao liquidificador, adicione a cebola e bata novamente até incorporar. Em seguida, coloque o molho em uma panela e leve ao fogo baixo para cozinhar até reduzir em um terço do volume inicial. Reserve.
Em outra panela, coloque o vinagre, o alho, a pimenta-do-reino, a pimenta-da-jamaica, a canela e o cravo e misture bem. Leve ao fogo baixo para cozinhar por 30 minutos. Depois, desligue o fogo, espere esfriar e, com a ajuda de uma peneira, coe a mistura. Acrescente metade à panela com o molho de tomate e reserve.
Em outro recipiente, coloque o restante da mistura com o vinagre. Junte a mostarda em pó, os açúcares e o sal e mexa bem. Depois, despeje a mistura na panela com o molho de tomate e misture. Espere esfriar, disponha o ketchup no liquidificador e bata novamente até obter uma textura homogênea. Transfira para um recipiente com tampa e guarde na geladeira. Sirva no dia a dia.

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