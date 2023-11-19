Como fazer maionese, mostarda e ketchup em casa

Maionese, mostarda e ketchup são três molhos deliciosos para servir com sanduíches.
Porém, eles também podem ser utilizados separadamente em receitas para agregar ainda mais sabor. E o melhor de tudo: podem ser preparados em casa para evitar os industrializados.
A seguir, confira receitas de maionese, mostarda e ketchup que você precisa experimentar!
MOSTARDA CASEIRA
INGREDIENTES:
- 1 1/2 xícara de chá de sementes de mostarda moídas
- 1/2 xícara de chá de água filtrada
- 2 colheres de sopa de soro de iogurte
- 2 colheres de chá de sal marinho
- Suco de 1 limão
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de sopa de mel
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma pasta homogênea. Se necessário, adicione mais água para acertar a consistência. Após, transfira a maionese para um recipiente com tampa e leve à geladeira. Consuma normalmente no dia a dia.
MAIONESE CASEIRA
INGREDIENTES:
- 1 gema de ovo
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 250 ml de óleo gelado
- Sal a gosto
Em um liquidificador, coloque o ovo, o suco de limão e o sal e bata até incorporar. Em seguida, com o liquidificador ainda ligado, despeje o óleo primeiro em gotas e depois em fio sobre a mistura. Faça isso de maneira bem devagar até a maionese ficar firme. Sirva em seguida.
KETCHUP CASEIRO
INGREDIENTES:
- 5 kg de tomate maduro sem sementes e picado
- 200 g de pimentão vermelho sem sementes e picado
- 800 g de cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino em grão
- 1 colher de chá de pimenta-da-jamaica em grão
- 1 colher de chá de cravo-da-índia
- 2 canelas em pau
- 1/2 colher de chá de mostarda em pó
- 4 colheres de sopa de açúcar mascavo
- 6 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de chá de sal marinho
- 2 xícaras de chá de vinagre branco
Em um liquidificador, coloque os tomates e os pimentões e bata bem. Após, passe a mistura em uma peneira para retirar as cascas. Volte ao liquidificador, adicione a cebola e bata novamente até incorporar. Em seguida, coloque o molho em uma panela e leve ao fogo baixo para cozinhar até reduzir em um terço do volume inicial. Reserve.
Em outra panela, coloque o vinagre, o alho, a pimenta-do-reino, a pimenta-da-jamaica, a canela e o cravo e misture bem. Leve ao fogo baixo para cozinhar por 30 minutos. Depois, desligue o fogo, espere esfriar e, com a ajuda de uma peneira, coe a mistura. Acrescente metade à panela com o molho de tomate e reserve.
Em outro recipiente, coloque o restante da mistura com o vinagre. Junte a mostarda em pó, os açúcares e o sal e mexa bem. Depois, despeje a mistura na panela com o molho de tomate e misture. Espere esfriar, disponha o ketchup no liquidificador e bata novamente até obter uma textura homogênea. Transfira para um recipiente com tampa e guarde na geladeira. Sirva no dia a dia.