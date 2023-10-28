Aprenda a fazer petiscos com frutos do mar para o fim de semana

Existem muitas variedades de frutos do mar. Por isso, é possível preparar diversas receitas com eles, que não apenas agradam ao paladar, mas também oferecem inúmeros benefícios à saúde, sendo uma excelente fonte de proteína magra, ômega 3 e outros nutrientes essenciais.
Embora muitos possam considerar a preparação de pratos com frutos do mar uma tarefa complicada, a verdade é que eles são incrivelmente versáteis e práticos de se cozinhar. Além disso, muitos podem ser facilmente transformados em aperitivos deliciosos. Sendo assim, separamos três receitas de petiscos para você preparar em casa.
CAMARÃO EMPANADO
INGREDIENTES:
- 400g de camarões limpos
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 2 ovos batidos
- 6 colheres de sopa de farinha de rosca
- Óleo para fritar
- Sal, pimenta-do-reino moída e limão a gosto
Em uma tigela, tempere os camarões com sal, pimenta-do-reino e limão, deixando descansar por 30 minutos. Coloque em tigelas diferentes os ovos, a farinha de trigo e a farinha de rosca. Em seguida, passe os camarões na farinha de trigo, nos ovos e na farinha de rosca. Frite em uma panela com óleo quente, em fogo médio, até dourar. Escorra em papel-toalha. Sirva em seguida, com fatias de limão.
LULA À DORÊ
INGREDIENTES:
- 500g de lula
- Suco de 1/2 limão
- 2 cabeças de alho espremidas
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 rodela de limão
- Óleo para fritar
Em uma tigela, limpe a lula, lave os tentáculos e corte-os em anéis. Em um recipiente, tempere a lula com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outro recipiente, despeje a farinha de trigo e tempere com uma pitada de sal e reserve. Em uma frigideira alta, coloque o óleo e uma rodela de limão e leve ao fogo médio para aquecer. Passe os anéis de lula na farinha de trigo bem de leve e ponha-os no óleo para fritar até que dourem. Retire com uma escumadeira e escorra em papel-toalha.
CASQUINHA DE SIRI
INGREDIENTES:
- 500g de carne de siri desfiada e limpa
- 200ml de leite de coco
- 1 cebola ralada
- 2 dentes de alho amassados
- 2 colheres de sopa de azeite de dendê
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal, cebolinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 tomates sem pele, sem sementes e picados
- Queijo parmesão ralado para gratinar
Em uma frigideira larga e funda, em fogo baixo, esquente os azeites. Doure a cebola e o alho. Junte a carne de siri, os tomates e deixe cozinhar por 15 minutos. Adicione o leite de coco e tempere com sal, pimenta-do-reino e cebolinha. Mexa bem por cinco minutos e encha as casquinhas. Polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno baixo até gratinar. Sirva em seguida.