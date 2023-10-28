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Aprenda a fazer petiscos com frutos do mar para o fim de semana

Receitas de camarão empanado, lula à dorê e casquinha de siri resultam em opções práticas para saborear com os amigos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 28 de Outubro de 2023 às 06:00

Imagem Edicase Brasil
Camarão empanado  Crédito: Shutterstock
Existem muitas variedades de frutos do mar. Por isso, é possível preparar diversas receitas com eles, que não apenas agradam ao paladar, mas também oferecem inúmeros benefícios à saúde, sendo uma excelente fonte de proteína magra, ômega 3 e outros nutrientes essenciais.
Embora muitos possam considerar a preparação de pratos com frutos do mar uma tarefa complicada, a verdade é que eles são incrivelmente versáteis e práticos de se cozinhar. Além disso, muitos podem ser facilmente transformados em aperitivos deliciosos. Sendo assim, separamos três receitas de petiscos para você preparar em casa.

CAMARÃO EMPANADO

INGREDIENTES: 
  • 400g de camarões limpos
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 2 ovos batidos
  • 6 colheres de sopa de farinha de rosca
  • Óleo para fritar
  • Sal, pimenta-do-reino moída e limão a gosto
Em uma tigela, tempere os camarões com sal, pimenta-do-reino e limão, deixando descansar por 30 minutos. Coloque em tigelas diferentes os ovos, a farinha de trigo e a farinha de rosca. Em seguida, passe os camarões na farinha de trigo, nos ovos e na farinha de rosca. Frite em uma panela com óleo quente, em fogo médio, até dourar. Escorra em papel-toalha. Sirva em seguida, com fatias de limão. 

LULA À DORÊ

INGREDIENTES: 
  • 500g de lula
  • Suco de 1/2 limão
  • 2 cabeças de alho espremidas
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 rodela de limão
  • Óleo para fritar
Em uma tigela, limpe a lula, lave os tentáculos e corte-os em anéis. Em um recipiente, tempere a lula com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outro recipiente, despeje a farinha de trigo e tempere com uma pitada de sal e reserve. Em uma frigideira alta, coloque o óleo e uma rodela de limão e leve ao fogo médio para aquecer. Passe os anéis de lula na farinha de trigo bem de leve e ponha-os no óleo para fritar até que dourem. Retire com uma escumadeira e escorra em papel-toalha.
Imagem Edicase Brasil
Casquinha de siri  Crédito: Shutterstock

CASQUINHA DE SIRI

INGREDIENTES:
  • 500g de carne de siri desfiada e limpa
  • 200ml de leite de coco
  • 1 cebola ralada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 2 colheres de sopa de azeite de dendê
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal, cebolinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 tomates sem pele, sem sementes e picados
  • Queijo parmesão ralado para gratinar
Em uma frigideira larga e funda, em fogo baixo, esquente os azeites. Doure a cebola e o alho. Junte a carne de siri, os tomates e deixe cozinhar por 15 minutos. Adicione o leite de coco e tempere com sal, pimenta-do-reino e cebolinha. Mexa bem por cinco minutos e encha as casquinhas. Polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno baixo até gratinar. Sirva em seguida.

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