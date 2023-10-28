Aprenda a fazer petiscos com frutos do mar para o fim de semana

Camarão empanado Crédito: Shutterstock

Existem muitas variedades de frutos do mar. Por isso, é possível preparar diversas receitas com eles, que não apenas agradam ao paladar, mas também oferecem inúmeros benefícios à saúde, sendo uma excelente fonte de proteína magra, ômega 3 e outros nutrientes essenciais.

Embora muitos possam considerar a preparação de pratos com frutos do mar uma tarefa complicada, a verdade é que eles são incrivelmente versáteis e práticos de se cozinhar. Além disso, muitos podem ser facilmente transformados em aperitivos deliciosos. Sendo assim, separamos três receitas de petiscos para você preparar em casa.

CAMARÃO EMPANADO

INGREDIENTES:

400g de camarões limpos

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 ovos batidos

6 colheres de sopa de farinha de rosca

Óleo para fritar

Sal, pimenta-do-reino moída e limão a gosto

Em uma tigela, tempere os camarões com sal, pimenta-do-reino e limão, deixando descansar por 30 minutos. Coloque em tigelas diferentes os ovos, a farinha de trigo e a farinha de rosca. Em seguida, passe os camarões na farinha de trigo, nos ovos e na farinha de rosca. Frite em uma panela com óleo quente, em fogo médio, até dourar. Escorra em papel-toalha. Sirva em seguida, com fatias de limão.

LULA À DORÊ

INGREDIENTES:

500g de lula

Suco de 1/2 limão

2 cabeças de alho espremidas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 rodela de limão

Óleo para fritar

Em uma tigela, limpe a lula, lave os tentáculos e corte-os em anéis. Em um recipiente, tempere a lula com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outro recipiente, despeje a farinha de trigo e tempere com uma pitada de sal e reserve. Em uma frigideira alta, coloque o óleo e uma rodela de limão e leve ao fogo médio para aquecer. Passe os anéis de lula na farinha de trigo bem de leve e ponha-os no óleo para fritar até que dourem. Retire com uma escumadeira e escorra em papel-toalha.

Casquinha de siri Crédito: Shutterstock

CASQUINHA DE SIRI

INGREDIENTES:

500g de carne de siri desfiada e limpa

200ml de leite de coco

1 cebola ralada

2 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de azeite de dendê

2 colheres de sopa de azeite

Sal, cebolinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

2 tomates sem pele, sem sementes e picados

Queijo parmesão ralado para gratinar