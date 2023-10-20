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Clássico brasileiro

Confira três receitas de estrogonofe para o final de semana

Se você é fã desse prato, fique de olho no passo a passo das versões que nossa equipe selecionou. Duas delas são vegetarianas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 16:22

Imagem Edicase Brasil
Estrogonofe de carne Crédito: Shutterstock
O estrogonofe é um prato muito versátil e simples de preparar. Além disso, é uma refeição muito apreciada pelos brasileiros.
Por isso, selecionamos para você algumas receitas diferentes e práticas para aproveitar no final de semana.

ESTROGONOFE DE CARNE

INGREDIENTES: 
  • 1 kg de filé mignon cortado em cubos
  • 395 g de creme de leite
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassado
  • 1 tomate picado
  • 2 colheres de sopa de molho de tomate
  • 2 colheres de sopa de óleo de soja
  • Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
Em uma panela, coloque o óleo de soja , aqueça em fogo médio e frite a cebola. Depois, acrescente o alho e deixe dourar. Coloque a carne cortada em cubos e refogue até soltar água. Acrescente o tomate, tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Deixe cozinhar até a carne perder a cor avermelhada. Acrescente o molho de tomate e o creme de leite. Misture bem e sirva em seguida com arroz branco e batata-palha.

ESTROGONOFE DE COGUMELO

INGREDIENTES: 
  • 500 g de cogumelos shiitake frescos e fatiados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 cebola picada
  • 2 colheres de chá de mostarda
  • 4 colheres de sopa de molho de tomate
  • 250 g de iogurte natural desnatado
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola. Adicione o shitake e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, coloque a mostarda e refogue por mais alguns minutos. Coloque o molho de tomate e deixe apurar. Desligue o fogo e acrescente o iogurte. Misture bem e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Estrogonofe de palmito Crédito: Shutterstock

ESTROGONOFE DE PALMITO

INGREDIENTES:
  • 500 g de palmito cortado em pedaços
  • 1 cebola picada
  • 200 g de creme de leite
  • 1 colher de sobremesa de mostarda
  • 340 g de molho de tomate
  • Cogumelo champignon picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para refogar
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola. Em seguida, adicione o palmito e o cogumelo. Aguarde ferver a água que sai do palmito e adicione o molho de tomate e a mostarda. Quando o molho reduzir, tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o creme de leite e misture bem.

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