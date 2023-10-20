Confira três receitas de estrogonofe para o final de semana

O estrogonofe é um prato muito versátil e simples de preparar. Além disso, é uma refeição muito apreciada pelos brasileiros.
Por isso, selecionamos para você algumas receitas diferentes e práticas para aproveitar no final de semana.
ESTROGONOFE DE CARNE
INGREDIENTES:
- 1 kg de filé mignon cortado em cubos
- 395 g de creme de leite
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho amassado
- 1 tomate picado
- 2 colheres de sopa de molho de tomate
- 2 colheres de sopa de óleo de soja
- Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
Em uma panela, coloque o óleo de soja , aqueça em fogo médio e frite a cebola. Depois, acrescente o alho e deixe dourar. Coloque a carne cortada em cubos e refogue até soltar água. Acrescente o tomate, tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Deixe cozinhar até a carne perder a cor avermelhada. Acrescente o molho de tomate e o creme de leite. Misture bem e sirva em seguida com arroz branco e batata-palha.
ESTROGONOFE DE COGUMELO
INGREDIENTES:
- 500 g de cogumelos shiitake frescos e fatiados
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 cebola picada
- 2 colheres de chá de mostarda
- 4 colheres de sopa de molho de tomate
- 250 g de iogurte natural desnatado
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola. Adicione o shitake e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, coloque a mostarda e refogue por mais alguns minutos. Coloque o molho de tomate e deixe apurar. Desligue o fogo e acrescente o iogurte. Misture bem e sirva em seguida.
ESTROGONOFE DE PALMITO
INGREDIENTES:
- 500 g de palmito cortado em pedaços
- 1 cebola picada
- 200 g de creme de leite
- 1 colher de sobremesa de mostarda
- 340 g de molho de tomate
- Cogumelo champignon picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para refogar
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola. Em seguida, adicione o palmito e o cogumelo. Aguarde ferver a água que sai do palmito e adicione o molho de tomate e a mostarda. Quando o molho reduzir, tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o creme de leite e misture bem.