Confira três receitas de estrogonofe para o final de semana

Estrogonofe de carne Crédito: Shutterstock

O estrogonofe é um prato muito versátil e simples de preparar. Além disso, é uma refeição muito apreciada pelos brasileiros.

Por isso, selecionamos para você algumas receitas diferentes e práticas para aproveitar no final de semana.

ESTROGONOFE DE CARNE

INGREDIENTES:

1 kg de filé mignon cortado em cubos

395 g de creme de leite

1/2 cebola picada

2 dentes de alho amassado

1 tomate picado

2 colheres de sopa de molho de tomate

2 colheres de sopa de óleo de soja

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Em uma panela, coloque o óleo de soja , aqueça em fogo médio e frite a cebola. Depois, acrescente o alho e deixe dourar. Coloque a carne cortada em cubos e refogue até soltar água. Acrescente o tomate, tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Deixe cozinhar até a carne perder a cor avermelhada. Acrescente o molho de tomate e o creme de leite. Misture bem e sirva em seguida com arroz branco e batata-palha.

ESTROGONOFE DE COGUMELO

INGREDIENTES:

500 g de cogumelos shiitake frescos e fatiados

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 cebola picada

2 colheres de chá de mostarda

4 colheres de sopa de molho de tomate

250 g de iogurte natural desnatado

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola. Adicione o shitake e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, coloque a mostarda e refogue por mais alguns minutos. Coloque o molho de tomate e deixe apurar. Desligue o fogo e acrescente o iogurte. Misture bem e sirva em seguida.

Estrogonofe de palmito Crédito: Shutterstock

ESTROGONOFE DE PALMITO

INGREDIENTES:

500 g de palmito cortado em pedaços

1 cebola picada

200 g de creme de leite

1 colher de sobremesa de mostarda

340 g de molho de tomate

Cogumelo champignon picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para refogar