Existe mesmo "crise" do sistema carcerário?

O primeiro beijo ou emprego viram a chavinha na cabeça da pessoa e ela vai passar por muitas modificações, haverá um “antes” e um “depois”. Um infarto é uma crise, mas arranhões quando se cai do balanço, também.





Agora, se uma carência está lá desde sempre, ela é crônica. Quem tem pressão alta sabe disso. É claro que, quando desaba uma edificação cujas péssimas condições todos conheciam, alguém pode morrer e a tendência é culpar quem estava lá no momento do desastre, mas isso não leva a soluções.





E as maneiras de gerir problemas críticos e crônicos são inteiramente diferentes. Se a cadeia não tinha um sistema de segurança adequado, arranjar um bode expiatório quando houver uma fuga pode resolver a “crise” política do governo, mas não vai prevenir novas evasões. Não culpe a chuva pelas enchentes, nem pelo colapso da sua represa capenga.





Não há nada mais lógico que a União assumir a liderança na construção de novas unidades prisionais. Na verdade, ela já tem o Fundo Penitenciário com cerca de R$ 1 bilhão em caixa, que ninguém consegue aplicar, graças às dificuldades burocráticas, não à incompetência ou ao descaso dos governadores e seus secretários.





Um mecanismo menos ruim seria a transferência “fundo a fundo”: o dinheiro vai direto para o governo estadual, mas não para o “caixa único” e, sim, para um fundo com determinada finalidade, que não poderia ser usado, por exemplo, para pagar salários. Mas a melhor solução seria outra, que aprendi com o então Comandante do Corpo de Bombeiros Militar do ES: unidades padronizadas.





Se cada presídio tiver um projeto individual, vão ser gastos muito dinheiro e tempo só nessa fase de planejamento, além de inevitavelmente aparecerem falhas mais tarde. A União bem que podia fazer um ou dois modelos desenvolvidos a muitas mãos, com calma e atenção redobrada.