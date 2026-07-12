Corrida pode envelhecer a pele? Veja cuidados para quem treina

Se você corre, ou minimamente circulou pelo universo da corrida, já se deparou com o seguinte questionamento: “correr envelhece?”. Essa é uma dúvida recorrente e, diante de tanta desinformação, se faz necessário apresentar os fatos sobre essa “polêmica”. A dermatologista Thayla Campostrini conta que a corrida, por si só, não envelhece.





“Na verdade, o exercício físico regular traz inúmeros benefícios para o organismo como um todo, incluindo a pele. O que acontece é que muitas pessoas associam a aparência de alguns corredores ao envelhecimento precoce, quando, na maioria das vezes, os verdadeiros responsáveis são fatores externos, principalmente a exposição excessiva ao sol sem proteção adequada”, destaca a profissional.





Portanto, a corrida não é responsável por fazer com que as pessoas envelheçam. O problema está nos hábitos que podem acompanhar a atividade física, como correr por longos períodos ao ar livre sem uso do protetor solar, boné ou outros cuidados que auxiliam na proteção do corpo.



