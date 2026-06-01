Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Tiago pratica triatlo - esporte de endurance que consiste em nadar, pedalar e correr - desde 2016. Mas sua relação com a corrida é anterior. Em 2014, teve a oportunidade de correr a sua primeira maratona da vida. Justamente a Maratona do Rio. Hoje, o capixaba vai para a sua oitava participação na Maratona do Rio.





“Venho me preparando há muito tempo. Já corri muitas maratonas, muitas distâncias de ultramaratona, pedalei bastante. Então, o meu preparo físico vem sendo construído. Tenho bagagem nas pernas que me permitem correr uma boa maratona.”





O atleta capixaba vai para o Rio de Janeiro de bike pela sexta vez. Em todas as oportunidades, Tiago monta um planejamento do percurso, levando em consideração paradas para alimentação, hidratação e descanso.