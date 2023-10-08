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Doçura

Receita de torta de jabuticaba é uma dica para o fim de semana

Aprenda a preparar essa sobremesa deliciosa que é rica em possibilidades na culinária
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 08 de Outubro de 2023 às 08:00

Torta de jabuticaba
Torta de jabuticaba é uma sobremesa prática e saborosa Crédito: Galo/Divulgação
Torta de jabuticaba é a nossa dica de sobremesa para o fim de semana. A receita segue a tradição das tortas doces com base de biscoito, e o recomendado no passo a passo é o de maisena. 
Se você curte essa frutinha, vale a pena explorar suas diversas possibilidades na culinária. A torta de jabuticaba, que lembra a cheesecake americana, fica uma delícia! Confira. 

TORTA DE JABUTICABA

INGREDIENTES: 
  • Para a massa:
  • 1 pacote de biscoito maisena (360g)
  • 1/4 tablete de manteiga
  • 1 ovo
  • Para o recheio:
  • 400g de queijo fresco
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara (chá) de açúcar
  • 1 xícara (chá) de creme de leite fresco
  • 1/2 xícara de leite
  • 2 colheres (sopa) de amido de milho
  • Raspas de 2 limões
  • Para a geleia:
  • 1 kg de jabuticaba
  • 1 litro de água
  • 1 xícara (chá) de açúcar
COMO FAZER:
  1. Para a massa: triture os biscoitos, misture com a manteiga e o ovo, e forre o fundo de uma forma de fundo falso. Misture todos os ingredientes e coloque sobre a massa.
  2. Leve ao forno preaquecido a 180°C, até que o recheio fique firme, por 45 minutos. Deixe esfriar e desenforme.
  3. Para a geleia: coloque as jabuticabas na panela junto com a água e deixe ferver por 15 minutos.
  4. Coloque na peneira e amasse com a colher.
  5. Volte o líquido para a panela, acrescente o açúcar e cozinhe por 40 minutos em fogo baixo. Deixe esfriar e cubra a torta com a geleia.
Fonte: Galo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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