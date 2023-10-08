Receita de torta de jabuticaba é uma dica para o fim de semana

Torta de jabuticaba é a nossa dica de sobremesa para o fim de semana. A receita segue a tradição das tortas doces com base de biscoito, e o recomendado no passo a passo é o de maisena.
Se você curte essa frutinha, vale a pena explorar suas diversas possibilidades na culinária. A torta de jabuticaba, que lembra a cheesecake americana, fica uma delícia! Confira.
TORTA DE JABUTICABA
INGREDIENTES:
- Para a massa:
- 1 pacote de biscoito maisena (360g)
- 1/4 tablete de manteiga
- 1 ovo
- Para o recheio:
- 400g de queijo fresco
- 3 ovos
- 1/2 xícara (chá) de açúcar
- 1 xícara (chá) de creme de leite fresco
- 1/2 xícara de leite
- 2 colheres (sopa) de amido de milho
- Raspas de 2 limões
- Para a geleia:
- 1 kg de jabuticaba
- 1 litro de água
- 1 xícara (chá) de açúcar
COMO FAZER:
- Para a massa: triture os biscoitos, misture com a manteiga e o ovo, e forre o fundo de uma forma de fundo falso. Misture todos os ingredientes e coloque sobre a massa.
- Leve ao forno preaquecido a 180°C, até que o recheio fique firme, por 45 minutos. Deixe esfriar e desenforme.
- Para a geleia: coloque as jabuticabas na panela junto com a água e deixe ferver por 15 minutos.
- Coloque na peneira e amasse com a colher.
- Volte o líquido para a panela, acrescente o açúcar e cozinhe por 40 minutos em fogo baixo. Deixe esfriar e cubra a torta com a geleia.
Fonte: Galo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.