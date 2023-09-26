Confira 5 receitas de sobremesas geladas para o fim de semana

Após o almoço de domingo, a sobremesa é um dos principais atrativos. E se você gosta de curtir o momento, mas também não abre mão de apreciar um delicioso doce, as opções práticas são uma excelente indicação, especialmente as geladas.

Isso porque elas são simples de fazer, combinam com qualquer ocasião e são preparadas com ingredientes versáteis que quase todo mundo tem em casa. Então, confira cinco receitas de sobremesas geladas fáceis de fazer.

COMO FAZER: em uma panela, coloque o leite e leve ao fogo médio para aquecer, sem levantar fervura. Desligue o fogo, transfira para um liquidificador, adicione o cacau e bata para incorporar. Junte o creme de leite e o leite condensado e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em outro recipiente, coloque a água e a gelatina e misture até dissolver completamente. Despeje a mistura sobre o liquidificador e bata novamente para misturar. Transfira para um recipiente e leve à geladeira por 12 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.