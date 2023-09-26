Confira 5 receitas de sobremesas geladas para o fim de semana

Após o almoço de domingo, a sobremesa é um dos principais atrativos. E se você gosta de curtir o momento, mas também não abre mão de apreciar um delicioso doce, as opções práticas são uma excelente indicação, especialmente as geladas.
Isso porque elas são simples de fazer, combinam com qualquer ocasião e são preparadas com ingredientes versáteis que quase todo mundo tem em casa. Então, confira cinco receitas de sobremesas geladas fáceis de fazer.
GELATINA COLORIDA
INGREDIENTES:
- 25g de gelatina em pó sabor morango
- 25g de gelatina em pó sabor limão
- 25g de gelatina em pó sabor laranja
- 25g de gelatina em pó sabor maracujá
- 400g de creme de leite
- 790 g de leite condensado
- 25g de gelatina em pó sem sabor
- Água
- COMO FAZER: em um recipiente, coloque a gelatina de morango e 150 ml de água quente e misture até dissolver completamente. Adicione 100 ml de água fria e mexa bem. Transfira a mistura para um recipiente e leve à geladeira por duas horas. Repita o processo com todas as gelatinas, exceto a sem sabor. Após, hidrate a gelatina sem sabor de acordo com as informações da embalagem, coloque sobre um liquidificador, junte o creme de leite e o leite condensado e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Retire as gelatinas coloridas da geladeira e, com a ajuda de uma faca, corte em cubos. Disponha sobre uma travessa de vidro redonda e despeje o creme reservado sobre elas. Leve à geladeira por três horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.
PUDIM DE COCO
INGREDIENTES:
- 50g de coco ralado
- 250ml de leite de coco
- 395g de leite condensado
- 250g de creme de leite
- 2 colheres (sopa) de amido de milho
- 1 colher (sopa) de manteiga
- Coco ralado para decorar
- COMO FAZER: em uma panela, coloque o leite condensado e o amido de milho e misture bem. Adicione o creme de leite, o leite de coco, o coco ralado e a manteiga e mexa para incorporar. Leve ao fogo baixo até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere amornar, transfira para uma travessa, decore com o coco ralado e leve à geladeira por duas horas. Sirva em seguida.
CREME DE PÊSSEGO
INGREDIENTES:
- 395g de leite condensado
- 3 xícaras (chá) de leite
- 3 gemas de ovo
- 3 colheres (sopa) de amido de milho
- 250g de creme de leite
- 3 xícaras (chá) de pêssego em calda
- COMO FAZER: Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, as gemas e o amido de milho e leve ao fogo médio até obter um creme, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere esfriar e despeje metade do creme sobre uma travessa. Cubra com os pêssegos e faça mais uma camada com o creme. Repita o processo até preencher toda a travessa, finalizando com o pêssego. Reserve. Em uma batedeira, bata as claras em neve com o açúcar. Junte o creme de leite e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Disponha a mistura sobre o creme e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.
FLAN DE CHOCOLATE
INGREDIENTES:
- 395g de leite condensado
- 250g de creme de leite
- 200ml de leite
- 10 colheres (sopa) de cacau em pó
- 25g de gelatina em pó sem sabor
- Água
COMO FAZER: em uma panela, coloque o leite e leve ao fogo médio para aquecer, sem levantar fervura. Desligue o fogo, transfira para um liquidificador, adicione o cacau e bata para incorporar. Junte o creme de leite e o leite condensado e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em outro recipiente, coloque a água e a gelatina e misture até dissolver completamente. Despeje a mistura sobre o liquidificador e bata novamente para misturar. Transfira para um recipiente e leve à geladeira por 12 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.
PAVÊ DE AMENDOIM
INGREDIENTES:
- 790g de leite condensado
- 400ml de leite
- 2 gemas de ovo
- 250g de creme de leite
- 400g de amendoim triturado sem sal
- 200g de biscoito de maisena umedecidos
- Amendoim triturado sem sal para polvilhar
- COMO FAZER: em uma panela, coloque o leite condensado, o leite e as gemas e misture bem. Leve ao fogo médio até obter um creme, mexendo sempre. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e o amendoim e misture bem. Após, em uma travessa, faça uma camada com o creme e cubra com o biscoito. Repita o processo até preencher toda a travessa e finalize com o creme. Polvilhe com o amendoim e leve à geladeira por quatro horas. Sirva em seguida.