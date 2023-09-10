4 receitas de musse de liquidificador para fazer em poucos minutos

Musse de limão Crédito: Halil Ibrahim Mescioglu/Shutterstock

A musse de liquidificador é a sobremesa ideal para quem deseja um doce rápido e prático para o dia a dia. Simples de fazer, ela leva poucos ingredientes e costuma agradar aos mais diversos paladares.

E melhor ainda: é econômica, pode ser servida gelada e é fácil de fazer para quem não tem muita habilidade na cozinha.

Pensando nisso, selecionamos quatro receitas de musse de dar água na boca para você preparar em poucos minutos. Confira!

MUSSE DE LIMÃO

INGREDIENTES:

795g de leite condensado

500g de creme de leite

1 xícara (chá) de suco de limão

COMO FAZER: em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea e durinha. Após, distribua a mistura em taças e leve à geladeira por uma hora. Sirva em seguida. Dica: decore com raspas de limão.

MUSSE DE ABACAXI

INGREDIENTES:

395g de leite condensado

250g de creme de leite

2 xícaras (chá) de suco de abacaxi

COMO FAZER: em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência cremosa. Após, transfira a mistura para uma travessa e leve à geladeira por duas horas. Sirva em seguida.

Musse de chocolate Crédito: Anna Quelhas/Shutterstock

MUSSE DE CHOCOLATE

INGREDIENTES:

395g de leite condensado

1/5 de xícara (chá) de leite

250g de creme de leite

395g de chocolate em pó

12g de gelatina incolor sem sabor

100ml de água morna

COMO FAZER: em um recipiente, coloque a gelatina e a água e misture até dissolver completamente. Transfira a mistura para o liquidificador, adicione os demais ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje a musse sobre taças e leve à geladeira por três horas. Sirva em seguida. Dica: decore com folhas de hortelã e raspas de chocolate meio amargo.

MUSSE DE COCO

INGREDIENTES:

395g de leite condensado

250g de creme de leite

1 xícara (chá) de leite

12g de gelatina incolor sem sabor

50g de coco ralado

100ml de água morna