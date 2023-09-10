4 receitas de musse de liquidificador para fazer em poucos minutos

A musse de liquidificador é a sobremesa ideal para quem deseja um doce rápido e prático para o dia a dia. Simples de fazer, ela leva poucos ingredientes e costuma agradar aos mais diversos paladares.
E melhor ainda: é econômica, pode ser servida gelada e é fácil de fazer para quem não tem muita habilidade na cozinha.
Pensando nisso, selecionamos quatro receitas de musse de dar água na boca para você preparar em poucos minutos. Confira!
MUSSE DE LIMÃO
- INGREDIENTES:
- 795g de leite condensado
- 500g de creme de leite
- 1 xícara (chá) de suco de limão
COMO FAZER: em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea e durinha. Após, distribua a mistura em taças e leve à geladeira por uma hora. Sirva em seguida. Dica: decore com raspas de limão.
MUSSE DE ABACAXI
INGREDIENTES:
- 395g de leite condensado
- 250g de creme de leite
- 2 xícaras (chá) de suco de abacaxi
COMO FAZER: em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência cremosa. Após, transfira a mistura para uma travessa e leve à geladeira por duas horas. Sirva em seguida.
MUSSE DE CHOCOLATE
INGREDIENTES:
- 395g de leite condensado
- 1/5 de xícara (chá) de leite
- 250g de creme de leite
- 395g de chocolate em pó
- 12g de gelatina incolor sem sabor
- 100ml de água morna
COMO FAZER: em um recipiente, coloque a gelatina e a água e misture até dissolver completamente. Transfira a mistura para o liquidificador, adicione os demais ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje a musse sobre taças e leve à geladeira por três horas. Sirva em seguida. Dica: decore com folhas de hortelã e raspas de chocolate meio amargo.
MUSSE DE COCO
INGREDIENTES:
- 395g de leite condensado
- 250g de creme de leite
- 1 xícara (chá) de leite
- 12g de gelatina incolor sem sabor
- 50g de coco ralado
- 100ml de água morna
COMO FAZER: em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a gelatina, e bata até obter um creme. Reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina e a água e misture até dissolver completamente. Adicione a mistura ao liquidificador e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Despeje a musse sobre uma travessa e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.