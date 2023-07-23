Veja receita de torta musse de chocolate para fazer nas férias

A receita da torta musse de chocolate que você confere abaixo é uma sugestão diferente de doce para fazer com biscoito recheado. Gostou da ideia? Então, separe três pacotes e bora pra cozinha!
Além de prática e deliciosa, essa dica de HZ é uma opção de sobremesa que pode ser preparada com a ajuda das crianças, tornando-se entretenimento nas férias.
TORTA MUSSE DE CHOCOLATE
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 4 horas, em média
Nível: fácil
Tempo de preparo: 4 horas, em média
Nível: fácil
Ingredientes:
- 2 xícaras e 1/2 (500 g) de chocolate meio amargo
- 2 latas de creme de leite sem soro
- 2 xícaras e 1/2 (150 ml) de chantili batido
- 3 pacotes de biscoito recheado de chocolate (112g cada um)
- Chocolate em pó para decorar
Modo de preparo:
- Derreta o chocolate meio amargo no micro-ondas de 30 em 30 segundos.
- Junte o creme de leite e misture bem.
- Bata o chantili e misture no chocolate delicadamente.
- Forre o fundo e a lateral de uma forma redonda com o fundo falso com os biscoitos recheados. Em seguida, coloque a musse de chocolate e leve para gelar por três horas.
- Desenforme a torta e decore com chocolate em pó.
Fonte: Galo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.