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Fácil

Veja receita de torta musse de chocolate para fazer nas férias

Que tal um doce diferente feito com biscoito recheado? Aproveite essa sugestão prática e chame a criançada para preparar junto
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 23 de Julho de 2023 às 06:00

Torta musse de chocolate
Torta musse de chocolate Crédito: Galo/Divulgação
A receita da torta musse de chocolate que você confere abaixo é uma sugestão diferente de doce para fazer com biscoito recheado. Gostou da ideia? Então, separe três pacotes e bora pra cozinha!
Além de prática e deliciosa, essa dica de HZ é uma opção de sobremesa que pode ser preparada com a ajuda das crianças, tornando-se entretenimento nas férias. 

TORTA MUSSE DE CHOCOLATE

Rendimento: 6 porções 
Tempo de preparo: 4 horas, em média
Nível: fácil

Ingredientes:

  • 2 xícaras e 1/2 (500 g) de chocolate meio amargo
  • 2 latas de creme de leite sem soro
  • 2 xícaras e 1/2 (150 ml) de chantili batido
  • 3 pacotes de biscoito recheado de chocolate (112g cada um)
  • Chocolate em pó para decorar

Modo de preparo:

  1. Derreta o chocolate meio amargo no micro-ondas de 30 em 30 segundos.
  2. Junte o creme de leite e misture bem.
  3. Bata o chantili e misture no chocolate delicadamente.
  4. Forre o fundo e a lateral de uma forma redonda com o fundo falso com os biscoitos recheados. Em seguida, coloque a musse de chocolate e leve para gelar por três horas.
  5. Desenforme a torta e decore com chocolate em pó.
Fonte: Galo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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