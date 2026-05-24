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Renata Rasseli

22º Fórum Empresarial da Unimed Vitória debate humanização nos negócios

om palestra de João Branco, evento reuniu mais de 400 empresários para discutir como o cuidado com as pessoas gera valor

Publicado em 24 de Maio de 2026 às 03:29

Publicado em 

24 mai 2026 às 03:29
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Diretoria no 22º Fórum Empresarial da Unimed Vitória
Diretoria no 22º Fórum Empresarial da Unimed Vitória Unimed Vitória/Divulgação
Reunindo mais de 400 lideranças, entre empresários e executivos de grandes empresas do Espírito Santo, a Unimed Vitória realizou nesta quinta-feira (21), no Ilha Buffet, a 22ª edição do seu tradicional Fórum Empresarial. Com o tema "Negócios são feitos de pessoas", o evento debateu a humanização e o propósito como uma filosofia de gestão estratégica capaz de transformar marcas em verdadeiras paixões de consumo, chamadas “love marks”

O grande destaque do encontro foi a palestra de João Branco, um dos profissionais de marketing mais influentes do país, ex-VP de Marketing do McDonald’s, e autor do best-seller “Dê Propósito”. Sob o mote "Leve o coração para o trabalho", o palestrante provocou a plateia de executivos a refletirem sobre protagonismo, intencionalidade e excelência na profissão. 

 
O tema do fórum conecta-se diretamente com o pilar institucional da maior cooperativa médica do Estado: cuidar de pessoas. Segundo Branco, a excelência começa pelo amor ao próximo e o engajamento de uma equipe nasce quando o trabalho passa a ser enxergado como parte de uma missão de vida, gerando resultados para as organizações. 

Na Espanha

Gabriel Lordello com a curadora e diretora da Sur Galeria, Franquilandia Gonçalves, durante a abertura da exposição “Simples Assim” em Barcelona na Espanha
Gabriel Lordello com a curadora e diretora da Sur Galeria, Franquilandia Gonçalves, durante a abertura da exposição “Simples Assim” em Barcelona na Espanha. A exposição recebeu em sua primeira noite visitantes de Chile, Bolívia, Peru, Argentina, Itália além dos catalães. A exposição fica em cartaz até o dia 26 de junho. Doviçga~]ap

[Fotografia]

Projeto Artista Capixaba

Os alunos do 9º ano do Centro Educacional Leonardo da Vinci, do grupo Inspired Education, realizam na próxima semana, de 25 a 29 de maio, na escola a exposição do Projeto Artista Capixaba com o fotógrafo cariaciquense Fernando Madeira, que atua em A Gazeta desde 2014. Inspirados nele, os estudantes, pesquisaram a trajetória do profissional, fizeram excursões pedagógicas para o Mercado da Vila Rubim, a região dos pescadores da Enseada do Suá e o galpão das Paneleiras de Goiabeiras, com a finalidade de exercitarem o “olhar fotográfico”, e produziram suas próprias imagens com a temática Trabalho Humano. Segundo o coordenador Joelmo Costa, o projeto valoriza a arte do Espírito Santo e proporciona ampliação da vivência cultural. O trabalho é conduzido pelos professores de Língua Portuguesa e Arte, respectivamente, Rafaela Dantas e Emílio Aceti.

Debate

Alexandre Malta, Idalberto Moro, Alexandre Fiorot e Fernando Dalla Bernardina
O Sincades reuniu lideranças empresariais, especialistas e gestores públicos para o evento “Atacado & Distribuição: Transformando o agora e projetando o futuro do Espírito Santo”, no Palácio Anchieta. A programação foi marcada por debates sobre competitividade, reforma tributária e os rumos do setor atacadista e distribuidor capixaba. Na foto: Alexandre Malta, Idalberto Moro, Alexandre Fiorot e Fernando Dalla Bernardina.  Divulgação
Palestra

Leonardo Gonoring, sócio do escritório Abreu Júdice e assessor jurídico do Sindex, participa do 36º Café com Direito, evento para os associados, na próxima terça-feira (26),no auditório da sede do Sindicato, onde irá proferir a palestra “Atualizações Tributárias: Principais alterações e seus impactos no Comércio Exterior”.

Benefício tributário

O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico (Sindifer), em parceria com o escritório Ribeiro Fialho Advogados, promoverá, no próximo dia 28 de maio, um encontro estratégico para associados voltado à apresentação de oportunidades tributárias para empresas do setor metalmecânico e segmentos correlatos.

Inteligência artificial

Claudio Carneiro, professor da MMurad e Advogado especialista em Compliance, Thuany Oliveira, Analista de Excelência Operacional da Globalsys, Roberto Alvares, Coordenador local da MMurad, e Thiago Jesus,
Claudio Carneiro, professor da MMurad e Advogado especialista em Compliance, Thuany Oliveira, Analista de Excelência Operacional da Globalsys, Roberto Alvares, Coordenador local da MMurad, e Thiago Jesus, CRO da Globalsys no Globalday em que foi debatido sobre inteligência artificial. Divulgação

"Moun Menu"

 

O Moun Menu do Caçarola Bistrot virou o queridinho de quem busca comer bem, mas em quantidades moderadas. O menu oferece versões reduzidas  e mais em conta - de clássicos do bistrô, como o Steak au poivre ou o ravioli de gorgonzola com nozes. Criado pela chef Bia Delmaestro, inicialmente para atender clientes que fazem uso de terapias modernas de bem-estar (como as canetas emagrecedoras), o formato conquistou de vez os adeptos de uma alimentação mais leve e consciente. C'est parfait!

Seminário

Benilda Brito, Noelia Miranda e Fábio Carvalho
Benilda Brito, Noelia Miranda e Fábio Carvalho: no seminário “Quando a Palavra Vira Quilombo”, encontro que reuniu reflexão, literatura e resistência por meio da escrita negra, no Teatro do Sesi, em Vitória. Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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