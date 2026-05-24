22º Fórum Empresarial da Unimed Vitória debate humanização nos negócios

Reunindo mais de 400 lideranças, entre empresários e executivos de grandes empresas do Espírito Santo, a Unimed Vitória realizou nesta quinta-feira (21), no Ilha Buffet, a 22ª edição do seu tradicional Fórum Empresarial. Com o tema "Negócios são feitos de pessoas", o evento debateu a humanização e o propósito como uma filosofia de gestão estratégica capaz de transformar marcas em verdadeiras paixões de consumo, chamadas “love marks”.





O grande destaque do encontro foi a palestra de João Branco, um dos profissionais de marketing mais influentes do país, ex-VP de Marketing do McDonald’s, e autor do best-seller “Dê Propósito”. Sob o mote "Leve o coração para o trabalho", o palestrante provocou a plateia de executivos a refletirem sobre protagonismo, intencionalidade e excelência na profissão.





O tema do fórum conecta-se diretamente com o pilar institucional da maior cooperativa médica do Estado: cuidar de pessoas. Segundo Branco, a excelência começa pelo amor ao próximo e o engajamento de uma equipe nasce quando o trabalho passa a ser enxergado como parte de uma missão de vida, gerando resultados para as organizações.