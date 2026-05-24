22º Fórum Empresarial da Unimed Vitória debate humanização nos negócios

Na Espanha
[Fotografia]
Projeto Artista Capixaba
Os alunos do 9º ano do Centro Educacional Leonardo da Vinci, do grupo Inspired Education, realizam na próxima semana, de 25 a 29 de maio, na escola a exposição do Projeto Artista Capixaba com o fotógrafo cariaciquense Fernando Madeira, que atua em A Gazeta desde 2014. Inspirados nele, os estudantes, pesquisaram a trajetória do profissional, fizeram excursões pedagógicas para o Mercado da Vila Rubim, a região dos pescadores da Enseada do Suá e o galpão das Paneleiras de Goiabeiras, com a finalidade de exercitarem o “olhar fotográfico”, e produziram suas próprias imagens com a temática Trabalho Humano. Segundo o coordenador Joelmo Costa, o projeto valoriza a arte do Espírito Santo e proporciona ampliação da vivência cultural. O trabalho é conduzido pelos professores de Língua Portuguesa e Arte, respectivamente, Rafaela Dantas e Emílio Aceti.
Debate
Leonardo Gonoring, sócio do escritório Abreu Júdice e assessor jurídico do Sindex, participa do 36º Café com Direito, evento para os associados, na próxima terça-feira (26),no auditório da sede do Sindicato, onde irá proferir a palestra “Atualizações Tributárias: Principais alterações e seus impactos no Comércio Exterior”.
Benefício tributário
O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico (Sindifer), em parceria com o escritório Ribeiro Fialho Advogados, promoverá, no próximo dia 28 de maio, um encontro estratégico para associados voltado à apresentação de oportunidades tributárias para empresas do setor metalmecânico e segmentos correlatos.
Inteligência artificial
"Moun Menu"
O Moun Menu do Caçarola Bistrot virou o queridinho de quem busca comer bem, mas em quantidades moderadas. O menu oferece versões reduzidas e mais em conta - de clássicos do bistrô, como o Steak au poivre ou o ravioli de gorgonzola com nozes. Criado pela chef Bia Delmaestro, inicialmente para atender clientes que fazem uso de terapias modernas de bem-estar (como as canetas emagrecedoras), o formato conquistou de vez os adeptos de uma alimentação mais leve e consciente. C'est parfait!
Seminário
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