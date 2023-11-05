De frango a lombo: confira 3 receitas para o almoço de domingo

Domingo geralmente é um dia de descanso, mas também é ótimo para reunir familiares e amigos para saborear um delicioso almoço.
Por isso, a ocasião exige que a refeição seja caprichada para agradar todos os paladares e começar a semana bem. Pensando nisso, separamos três receitas de dar água na boca para você preparar e servir aos convidados. Confira!
COXAS DE FRANGO ASSADAS COM BATATAS
INGREDIENTES:
- 1 kg de coxas de frango
- 8 batatas descascadas
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 2 colheres de sopa de vinagre
- 1 colher de sopa de colorau
- 1/2 colher de sopa de orégano
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
ESCONDIDINHO DE FRANGO COM PURÊ DE MANDIOQUINHA
INGREDIENTES (FRANGO):
- 1 kg de filé de frango
- 500 ml de água
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola descascada e cortada em cubos
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 3 tomates sem pele, sem sementes e cortados em cubos
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 300 ml de leite integral
- 1/2 xícara de chá de requeijão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
INGREDIENTES (PURÊ DE MANDIOQUINHA):
- 1/2 xícara de chá de leite integral
- 700 g de mandioquinha descascada, cozida e espremida
- 1 colher de sopa de manteiga sem sal
- Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto
MONTAGEM:
- Azeite para untar
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
Em uma panela de pressão, coloque o filé de frango e cubra com a água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 20 minutos, após pegar pressão. Depois, desligue o fogo, espere a pressão sair, retire o frango da panela e desfie em lascas grandes. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo para aquecer. Adicione a cebola e o alho, refogue por 2 minutos e acrescente o tomate, o frango desfiado, a farinha de trigo, o leite e o requeijão. Cozinhe por 5 minutos e tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve.
Agora, o purê de mandioquinha: em uma panela, coloque o leite e leve para aquecer em fogo médio. Em seguida, adicione a mandioquinha e a manteiga e misture até formar um purê cremoso. Tempere com noz-moscada, sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve.
Unte uma forma com o azeite e coloque o frango desfiado sobre ela. Cubra com o purê de mandioquinha e polvilhe com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 220°C por 20 minutos. Sirva em seguida.
LOMBO ASSADO
INGREDIENTES:
- 1 kg de lombo de porco
- Suco de 2 laranjas
- 1 colher de chá de sal
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 1 cebola descascada e picada
- 1 colher de sopa de orégano
- 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
- 1 xícara de chá de maionese
- 1 colher de sobremesa de azeite
Em um recipiente, coloque o suco de laranja, o azeite, o sal, o alho, a cebola, o orégano, a maionese e o cheiro-verde e misture bem. Com a ajuda de uma faca, faça furos pequenos no lombo, coloque-o em uma assadeira e regue com a mistura de temperos. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 30 minutos. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Após, com cuidado, abra o forno e retire o papel-alumínio. Leve novamente ao forno por mais 30 minutos. Sirva em seguida.