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Mesa farta

De frango a lombo: confira 3 receitas para o almoço de domingo

Selecionamos pratos superpráticos de preparar e que dão água na boca. Aproveite as dicas para reunir a família e os amigos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 05 de Novembro de 2023 às 07:00

Imagem Edicase Brasil
Coxas de frango assadas com batatas Crédito: Shutterstock
Domingo geralmente é um dia de descanso, mas também é ótimo para reunir familiares e amigos para saborear um delicioso almoço.
Por isso, a ocasião exige que a refeição seja caprichada para agradar todos os paladares e começar a semana bem. Pensando nisso, separamos três receitas de dar água na boca para você preparar e servir aos convidados. Confira!

COXAS DE FRANGO ASSADAS COM BATATAS

INGREDIENTES: 
  • 1 kg de coxas de frango
  • 8 batatas descascadas
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 colheres de sopa de vinagre
  • 1 colher de sopa de colorau
  • 1/2 colher de sopa de orégano
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Em um recipiente, coloque as coxas de frango e tempere com alho, vinagre, colorau, orégano, sal e pimenta-do-reino. Cubra o recipiente e deixe descansar por 20 minutos. Enquanto isso, em uma assadeira, coloque as batatas e tempere com azeite, orégano e sal. Disponha o frango sobre elas, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 1 hora e 30 minutos. Após, retire o papel- alumínio e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco do caldo que formou no fundo da assadeira e regue as batatas. Leve novamente ao forno até as coxas de frango ficarem douradas. Sirva em seguida.

ESCONDIDINHO DE FRANGO COM PURÊ DE MANDIOQUINHA

INGREDIENTES (FRANGO): 
  • 1 kg de filé de frango
  • 500 ml de água​
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e cortada em cubos
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 3 tomates sem pele, sem sementes e cortados em cubos
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 300 ml de leite integral
  • 1/2 xícara de chá de requeijão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
INGREDIENTES (PURÊ DE MANDIOQUINHA): 
  • 1/2 xícara de chá de leite integral
  • 700 g de mandioquinha descascada, cozida e espremida
  • 1 colher de sopa de manteiga sem sal
  • Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto
MONTAGEM: 
  • Azeite para untar
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
Em uma panela de pressão, coloque o filé de frango e cubra com a água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 20 minutos, após pegar pressão. Depois, desligue o fogo, espere a pressão sair, retire o frango da panela e desfie em lascas grandes. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo para aquecer. Adicione a cebola e o alho, refogue por 2 minutos e acrescente o tomate, o frango desfiado, a farinha de trigo, o leite e o requeijão. Cozinhe por 5 minutos e tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve.
Agora, o purê de mandioquinha: em uma panela, coloque o leite e leve para aquecer em fogo médio. Em seguida, adicione a mandioquinha e a manteiga e misture até formar um purê cremoso. Tempere com noz-moscada, sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve.
Unte uma forma com o azeite e coloque o frango desfiado sobre ela. Cubra com o purê de mandioquinha e polvilhe com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 220°C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Lombo assado Crédito: Shutterstock

LOMBO ASSADO

INGREDIENTES: 
  • 1 kg de lombo de porco
  • Suco de 2 laranjas
  • 1 colher de chá de sal
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 colher de sopa de orégano
  • 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
  • 1 xícara de chá de maionese
  • 1 colher de sobremesa de azeite
Em um recipiente, coloque o suco de laranja, o azeite, o sal, o alho, a cebola, o orégano, a maionese e o cheiro-verde e misture bem. Com a ajuda de uma faca, faça furos pequenos no lombo, coloque-o em uma assadeira e regue com a mistura de temperos. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 30 minutos. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Após, com cuidado, abra o forno e retire o papel-alumínio. Leve novamente ao forno por mais 30 minutos. Sirva em seguida.

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