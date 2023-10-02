Comida inclusiva

Bolo, pastel e risoto: aprenda a preparar receitas sem glúten

Se você é intolerante à substância, fique de olho nas dicas do HZ. Reunimos opções simples de fazer e que são cheias de sabor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 16:00

Imagem Edicase Brasil
Pastel frito  Crédito: Shutterstock
A intolerância ao glúten afeta mais de 2 milhões de brasileiros, segundo estimativas da Federação Nacional das Associações de Celíacos.
E, apesar de a substância estar presente em alimentos como trigo, centeio e cevada, ingredientes usados em muitas receitas, tais insumos podem ser facilmente substituídos para permitir que intolerantes aproveitem uma deliciosa refeição sem restrições.
Veja abaixo três opções de receitas práticas e livres de glúten para preparar em casa. 

PASTEL FRITO

INGREDIENTES: 
  • 2 xícaras de chá de farinha de arroz
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de conhaque
  • 1 gema de ovo
  • 50 ml de água
  • Óleo para fritar
COMO FAZER: em um recipiente, coloque a farinha de arroz, a manteiga, o conhaque, a gema de ovo e o fermento químico e misture bem. Aos poucos, junte a água e mexa até dar liga à massa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora. Depois, sobre o plástico-filme, abra a massa com a ajuda de um rolo até ficar bem fina. Corte no formato de um círculo, recheie como preferir, dobre ao meio e feche bem as pontas com o auxílio de um garfo. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, frite os pastéis até que dourem e sirva em seguida.

RISOTO DE BETERRABA

INGREDIENTES: 
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 1/2 xícara de chá de arroz arbóreo
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco
  • 3 beterrabas
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Queijo parmesão ralado e sal a gosto
  • 1 1/2 litro de caldo de beterraba
  • Água
COMO FAZER: em água corrente, lave as beterrabas, descasque e corte-as em quatro partes cada uma. Após, disponha duas beterrabas sobre uma panela, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Enquanto isso, pique o restante das beterrabas em quadradinhos e coloque em outra panela. Cubra com água e leve ao fogo médio até ficarem al dente . Reserve.
Após cozinhar as duas beterrabas que não foram picadas, desligue o fogo, escorra a água e reserve o caldo do cozimento. Espere os legumes esfriarem e bata em liquidificador até obter um purê. Coloque em um recipiente e reserve.
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o arroz e refogue por cinco minutos, sem parar de mexer. Junte o vinho branco e mexa até o vinho reduzir. Aos poucos, coloque uma concha do caldo do cozimento das beterrabas e mexa até secar. Repita o processo até o arroz ficar al dente. Adicione a beterraba picada e o purê e mexa para incorporar. Por último, coloque a manteiga e o queijo parmesão e misture bem. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Bolo de milho-verde  Crédito: Shutterstock

BOLO DE MILHO-VERDE

  • INGREDIENTES: 
  • 5 ovos
  • 280 g de milho-verde
  • 100 g de coco ralado
  • 395 g de leite condensado
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo para untar
COMO FAZER: Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a mistura para um recipiente, acrescente o fermento químico e mexa delicadamente. Unte uma forma redonda com furo no meio com óleo e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

