De bolinho de feijoada a falafel: confira 3 receitas de petiscos

Os petiscos tradicionais de boteco são uma verdadeira tentação para muita gente, mas a boa notícia é que muitos deles podem ser facilmente preparados em casa.
Isso não apenas proporciona a oportunidade de personalizar os sabores, mas também permite um maior controle sobre a qualidade dos ingredientes. Por isso, confira como fazer três opções deliciosas: bolinho de feijoada, iscas de peixe e falafel.
BOLINHO DE FEIJOADA
INGREDIENTES:
- 2 litros de água
- 1/2 kg de feijão-preto
- 100g de carne seca dessalgada e cortada em cubos
- 100g de lombo defumado cortado em cubos
- 100g de costelinha dessalgada ou defumada
- 1 linguiça calabresa cortada em cubos
- 1 linguiça paio cortada em cubos
- 3 folhas de louro
- 5 dentes de alho picados
- 200g de farinha de mandioca fina crua
- 1 colher (sopa) de polvilho azedo
- 2 maços de couve cortada bem fina
- 250g de bacon cortado em cubos
- Farinha de rosca para empanar
- Azeite a gosto
- Óleo para fritar
MODO DE PREPARO:
- Na panela de pressão, coloque a água, o feijão preto, as carnes (exceto o bacon) e as folhas de louro. Cozinhe por mais ou menos 1 hora, após iniciar a pressão. Depois, aguarde a pressão da panela sair.
- No liquidificador, bata o feijão cozido com o caldo e as carnes. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio, doure 3 dentes de alho e refogue o feijão batido. Verifique o sal e acerte a quantidade.
- Acrescente, aos poucos, a farinha de mandioca, sem parar de mexer, até engrossar e soltar da panela. Retire do fogo e deixe esfriar.
- Adicione o polvilho e misture até formar uma massa homogênea e reserve.
- Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue os dois dentes de alho. Acrescente o bacon e refogue por mais alguns minutos. Junte a couve e refogue por dois minutos.
- Depois, abra pequenas porções de massa na mão. Coloque uma colher de chá de couve refogada, faça bolinhos e achate. Passe na farinha de rosca para empanar.
- Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os bolinhos até ficarem dourados. Sirva em seguida.
ISCAS DE PEIXE
INGREDIENTES:
- 450g de filé de peixe cortado em iscas
- 2 dentes de alho amassados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de meio limão
- Farinha de trigo e fubá para empanar
- Óleo para fritar
MODO DE PREPARO:
- Em um recipiente, tempere os filés de peixe com suco de limão, sal, alho e pimenta-do-reino e misture bem.
- Depois, passe as iscas na mistura de farinha de trigo e fubá.
- Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer.
- Frite as iscas até ficarem douradas e sirva em seguida.
FALAFEL (BOLINHO DE GRÃO-DE-BICO)
INGREDIENTES:
- 400g de grão-de-bico cru
- 6 dentes de alho amassados
- 2 colheres (chá) de bicarbonato de sódio
- 1 xícara (chá) de coentro picado
- 1 xícara (chá) de salsa picada
- 1/2 cebola picada
- 1 colher (chá) de cominho
- 1 colher (chá) de páprica
- 1 colher (sopa) de pimenta síria
- 1 colher (sopa) de farinha de trigo
- Água
- Sal a gosto
- Óleo para fritar
MODO DE PREPARO:
- Lave bem os grãos e deixe de molho em um recipiente com água por cerca de oito horas. Depois, bata todos os ingredientes, exceto a farinha de trigo, a água e o óleo, no processador de alimentos até chegar a uma textura úmida e áspera.
- Adicione um pouco de água e farinha de trigo até a textura ficar sem liga. Deixe na geladeira por 1 hora.
- Molhe as palmas das mãos para facilitar o preparo dos bolinhos.
- Molde bolinhos de 2 a 3 cm cada.
- Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer.
- Frite os bolinhos até ficarem marrons. É importante que a quantidade de óleo cubra os bolinhos. Sirva em seguida.