Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Faça em casa

De bolinho de feijoada a falafel: confira 3 receitas de petiscos

Veja como preparar aperitivos saborosos para curtir o fim de semana com a família ou amigos. Lista inclui opção vegetariana
Portal Edicase

Publicado em 16 de Setembro de 2023 às 09:00

Os petiscos tradicionais de boteco são uma verdadeira tentação para muita gente, mas a boa notícia é que muitos deles podem ser facilmente preparados em casa.
Isso não apenas proporciona a oportunidade de personalizar os sabores, mas também permite um maior controle sobre a qualidade dos ingredientes. Por isso, confira como fazer três opções deliciosas: bolinho de feijoada, iscas de peixe e falafel.

BOLINHO DE FEIJOADA

INGREDIENTES: 
  • 2 litros de água
  • 1/2 kg de feijão-preto
  • 100g de carne seca dessalgada e cortada em cubos
  • 100g de lombo defumado cortado em cubos
  • 100g de costelinha dessalgada ou defumada
  • 1 linguiça calabresa cortada em cubos
  • 1 linguiça paio cortada em cubos
  • 3 folhas de louro
  • 5 dentes de alho picados
  • 200g de farinha de mandioca fina crua
  • 1 colher (sopa) de polvilho azedo
  • 2 maços de couve cortada bem fina
  • 250g de bacon cortado em cubos
  • Farinha de rosca para empanar
  • Azeite a gosto
  • Óleo para fritar
Bolinho de feijoada | Comida de boteco
Bolinho de feijoada  Crédito: Bernardo Couto/Shutterstock
MODO DE PREPARO: 
  1. Na panela de pressão, coloque a água, o feijão preto, as carnes (exceto o bacon) e as folhas de louro. Cozinhe por mais ou menos 1 hora, após iniciar a pressão. Depois, aguarde a pressão da panela sair. 
  2. No liquidificador, bata o feijão cozido com o caldo e as carnes. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio, doure 3 dentes de alho e refogue o feijão batido. Verifique o sal e acerte a quantidade.
  3. Acrescente, aos poucos, a farinha de mandioca, sem parar de mexer, até engrossar e soltar da panela. Retire do fogo e deixe esfriar. 
  4. Adicione o polvilho e misture até formar uma massa homogênea e reserve. 
  5. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue os dois dentes de alho. Acrescente o bacon e refogue por mais alguns minutos. Junte a couve e refogue por dois minutos.
  6. Depois, abra pequenas porções de massa na mão. Coloque uma colher de chá de couve refogada, faça bolinhos e achate. Passe na farinha de rosca para empanar. 
  7. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os bolinhos até ficarem dourados. Sirva em seguida.

ISCAS DE PEIXE

INGREDIENTES: 
  • 450g de filé de peixe cortado em iscas 
  • 2 dentes de alho amassados
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Suco de meio limão
  • Farinha de trigo e fubá para empanar
  • Óleo para fritar
Iscas de peixe | Comida de boteco
Iscas de peixe Crédito: Diego Tomazini/Shutterstock
MODO DE PREPARO: 
  1. Em um recipiente, tempere os filés de peixe com suco de limão, sal, alho e pimenta-do-reino e misture bem. 
  2. Depois, passe as iscas na mistura de farinha de trigo e fubá. 
  3. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. 
  4. Frite as iscas até ficarem douradas e sirva em seguida.

FALAFEL (BOLINHO DE GRÃO-DE-BICO)

INGREDIENTES: 
  • 400g de grão-de-bico cru
  • 6 dentes de alho amassados
  • 2 colheres (chá) de bicarbonato de sódio
  • 1 xícara (chá) de coentro picado
  • 1 xícara (chá) de salsa picada
  • 1/2 cebola picada
  • 1 colher (chá) de cominho
  • 1 colher (chá) de páprica
  • 1 colher (sopa) de pimenta síria
  • 1 colher (sopa) de farinha de trigo
  • Água
  • Sal a gosto
  • Óleo para fritar
MODO DE PREPARO: 
  1. Lave bem os grãos e deixe de molho em um recipiente com água por cerca de oito horas. Depois, bata todos os ingredientes, exceto a farinha de trigo, a água e o óleo, no processador de alimentos até chegar a uma textura úmida e áspera. 
  2. Adicione um pouco de água e farinha de trigo até a textura ficar sem liga. Deixe na geladeira por 1 hora. 
  3. Molhe as palmas das mãos para facilitar o preparo dos bolinhos. 
  4. Molde bolinhos de 2 a 3 cm cada. 
  5. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. 
  6. Frite os bolinhos até ficarem marrons. É importante que a quantidade de óleo cubra os bolinhos. Sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados