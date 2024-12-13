Confira receita de macarronese cremosa para o fim de semana

Que tal uma macarronese para o almoço de fim de semana? HZ sugere a receita de um dos pratos mais queridos pelos brasileiros nas reuniões e festas familiares, e também no churrasco.
Escolhemos uma versão ainda mais cremosa do prato - que é servido geladinho, normalmente como acompanhamento -, composta de ingredientes como cenoura, milho-verde e ervilha.
Essa macarronese é refrescante e também uma opção vegetariana para compor qualquer refeição. Confira o passo a passo!
MACARRONESE CREMOSA
Ingredientes:
- 1 xicara (chá) de macarrão de sêmola tipo Padre Nosso
- 2,5 litros de água
- 1 colher (chá) de sal
- 1/2 lata de milho
- 1/2 xicara (chá) de ervilha fresca
- 1/2 xicara (chá) de azeitonas verde fatiada
- 1 cenoura ralada
- 1/2 xicara (chá) de salsa
- 2 xícaras (chá) de maionese
- 3 ovos picados
- 1 colher (café) de sal
Modo de preparo:
- Em uma panela, aqueça a água com o sal até ferver. Adicione o macarrão e cozinhe conforme as instruções da embalagem. Escorra e reserve.
- Transfira o macarrão cozido para uma tigela e acrescente os demais ingredientes. Misture bem até incorporar.
- Sirva acompanhado de salada verde.
Fonte: Galo. Veja outra dicas saborosas em leia.ag/receitas.