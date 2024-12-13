Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acompanhamento

Confira receita de macarronese cremosa para o fim de semana

Versão do prato muito popular nos churrascos e reuniões familiares é feita com massa do tipo Padre Nosso. Sirva com salada verde
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 05:00

Macarronese cremosa
Macarronese cremosa Crédito: Marca Galo
Que tal uma macarronese para o almoço de fim de semana? HZ sugere a receita de um dos pratos mais queridos pelos brasileiros nas reuniões e festas familiares, e também no churrasco
Escolhemos uma versão ainda mais cremosa do prato - que é servido geladinho, normalmente como acompanhamento -, composta de ingredientes como cenoura, milho-verde e ervilha.
Essa macarronese é refrescante e também uma opção vegetariana para compor qualquer refeição. Confira o passo a passo!

MACARRONESE CREMOSA

Ingredientes: 

  • 1 xicara (chá) de macarrão de sêmola tipo Padre Nosso
  • 2,5 litros de água
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1/2 lata de milho
  • 1/2 xicara (chá) de ervilha fresca
  • 1/2 xicara (chá) de azeitonas verde fatiada
  • 1 cenoura ralada
  • 1/2 xicara (chá) de salsa
  • 2 xícaras (chá) de maionese
  • 3 ovos picados
  • 1 colher (café) de sal

Veja Também

Maionese de batata para ninguém botar defeito: veja receita

Modo de preparo: 

  1. Em uma panela, aqueça a água com o sal até ferver. Adicione o macarrão e cozinhe conforme as instruções da embalagem. Escorra e reserve.
  2. Transfira o macarrão cozido para uma tigela e acrescente os demais ingredientes. Misture bem até incorporar.
  3. Sirva acompanhado de salada verde.
Fonte: Galo. Veja outra dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Veja 5 receitas de macarronese para fazer em poucos minutos

Macarronese: receita é fácil, gostosa e não custa caro

Confira receita de macarronese ensinada por Ana Maria Braga

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas culinaria
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados