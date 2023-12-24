Macarronese: receita é fácil, gostosa e não custa caro

Macarronese com uva-passa é opção para a ceia de fim de ano Crédito: Todeschini/Divulgação

Nada como uma boa macarronese para deixar a refeição em família ainda mais gostosa, concorda? O prato, de preparo simples e rápido, tem cara de almoço de domingo mas é um curinga na mesa dos brasileiros.

Se na sua ceia de fim de ano não pode faltar macarronese, confira abaixo uma sugestão de preparo com uva-passa que é perfeita para o Natal. E o melhor: não pesa no bolso!

MACARRONESE

Rendimento: 4 porções

Tempo médio de preparo: 30 minutos

Nível: fácil



Ingredientes:

Pacote de macarrão com ovos tipo parafuso

2,5 litros de água



1 xicara de batatas cozidas em cubos



1 xicara (chá) de ervilha



1 cenoura em cubos cozida



1 xicara (chá) de uva-passa



Salsa picada (a gosto)



1 colher (chá) de maionese



Modo de preparo: