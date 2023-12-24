Macarronese: receita é fácil, gostosa e não custa caro

Nada como uma boa macarronese para deixar a refeição em família ainda mais gostosa, concorda? O prato, de preparo simples e rápido, tem cara de almoço de domingo mas é um curinga na mesa dos brasileiros.
Se na sua ceia de fim de ano não pode faltar macarronese, confira abaixo uma sugestão de preparo com uva-passa que é perfeita para o Natal. E o melhor: não pesa no bolso!
MACARRONESE
Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
- Pacote de macarrão com ovos tipo parafuso
- 2,5 litros de água
- 1 xicara de batatas cozidas em cubos
- 1 xicara (chá) de ervilha
- 1 cenoura em cubos cozida
- 1 xicara (chá) de uva-passa
- Salsa picada (a gosto)
- 1 colher (chá) de maionese
Modo de preparo:
- Coloque em uma panela a água e o sal. Deixe ferver.
- Junte o macarrão e cozinhe até ficar al dente.
- Escorra a massa e coloque em uma tigela grande.
- Junte todos os outros ingredientes e misture bem.