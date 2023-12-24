Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Vapt-vupt

Macarronese: receita é fácil, gostosa e não custa caro

Saiba como preparar uma versão natalina da salada de macarrão com legumes e maionese de forma bem simples e rápida
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Dezembro de 2023 às 07:00

Macarronese: receita é fácil, gostosa e não custa caro
Macarronese com uva-passa é opção para a ceia de fim de ano Crédito: Todeschini/Divulgação
Nada como uma boa macarronese para deixar a refeição em família ainda mais gostosa, concorda? O prato, de preparo simples e rápido, tem cara de almoço de domingo mas é um curinga na mesa dos brasileiros. 
Se na sua ceia de fim de ano não pode faltar macarronese, confira abaixo uma sugestão de preparo com uva-passa que é perfeita para o Natal. E o melhor: não pesa no bolso! 

MACARRONESE 

Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil

Ingredientes:

  • Pacote de macarrão com ovos tipo parafuso
  • 2,5 litros de água
  • 1 xicara de batatas cozidas em cubos
  • 1 xicara (chá) de ervilha
  • 1 cenoura em cubos cozida
  • 1 xicara (chá) de uva-passa
  • Salsa picada (a gosto)
  • 1 colher (chá) de maionese

Modo de preparo:

  1. Coloque em uma panela a água e o sal. Deixe ferver. 
  2. Junte o macarrão e cozinhe até ficar al dente. 
  3. Escorra a massa e coloque em uma tigela grande.
  4. Junte todos os outros ingredientes e misture bem. 

Veja Também

Confira receita de macarronese ensinada por Ana Maria Braga

Veja receita de salpicão de frango com maionese de rúcula

Sanduíche de salpicão de frango: receita criativa para o lanche

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem agride a irmã e o pai durante briga por terrenos em Iconha
Imagem de destaque
Colesterol alto: entenda as causas e os riscos para a saúde do coração
Imagem de destaque
Dia de São Domingos de Gusmão: 6 orações para pedir proteção e bênçãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados