Veja receita de salpicão de frango com maionese de rúcula

O salpicão de frango é um prato refrescante muito amado pelos brasileiros, que aproveitam as festas de fim de ano para saborear novas versões da receita.
A seguir, você confere uma preparação que contém salsão picado e uma maionese caseira de rúcula sem lactose. O resultado é um salpicão diferente e muito saboroso. Gostou da dica? Acompanhe o passo a passo.
SALPICÃO COM MAIONESE DE RÚCULA
INGREDIENTES
- Maionese:
- 1 colher (sopa) de proteína isolada de soja dissolvida em ½ xícara de água gelada
- 1 dente de alho
- ½ maço de rúcula
- 2 xícaras (chá) de óleo
- 1 colher (café) de sal
- Salpicão:
- 1 maçã verde
- 750g de peito de frango cozido e desfiado
- 1 xícara (chá) de salsão picado
- ½ xícara (chá) de uvas-passas
- 1 xícara (chá) de cenoura ralada
- Raspas da casca de 1 limão
- 2 colheres (café) de pimenta calabresa
- 1 maço pequeno de salsinha fresca
- 2 colheres (chá) de mostarda
- ½ xícara (chá) de noz-pecã picada
COMO FAZER:
- Para a maionese, dilua a proteína de soja em meia xícara (chá) de água gelada e bata no liquidificador com o dente de alho e a rúcula.
- Acrescente o óleo em fio, batendo constantemente até adquirir ponto de maionese. Tempere com sal e reserve na geladeira.
- Para o salpicão, corte a maçã em pedaços pequenos e misture com o frango, o salsão, as uvas-passas e a cenoura.
- Junte a maionese, misture bem e tempere com as raspas da casca do limão, a pimenta, a salsinha picada e a mostarda. Utilize sal a gosto.
- Por último, polvilhe as nozes. Sirva gelado.
Fonte: Josapar Alimentos. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.