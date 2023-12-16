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Refrescante

Veja receita de salpicão de frango com maionese de rúcula

Prato é um clássico da ceia de Natal no Brasil. Na sugestão do HZ, preparação fica ainda mais leve, pois não contém lactose
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 16 de Dezembro de 2023 às 06:00

Salpicão de frango com maionese de rúcula
Salpicão de frango com maionese de rúcula é uma dica refrescante para o Natal Crédito: Josapar/Divulgação
O salpicão de frango é um prato refrescante muito amado pelos brasileiros, que aproveitam as festas de fim de ano para saborear novas versões da receita. 
A seguir, você confere uma preparação que contém salsão picado e uma maionese caseira de rúcula sem lactose. O resultado é um salpicão diferente e muito saboroso. Gostou da dica? Acompanhe o passo a passo.

SALPICÃO COM MAIONESE DE RÚCULA

INGREDIENTES 
  • Maionese:
  • 1 colher (sopa) de proteína isolada de soja dissolvida em ½ xícara de água gelada
  • 1 dente de alho
  • ½ maço de rúcula
  • 2 xícaras (chá) de óleo
  • 1 colher (café) de sal
  • Salpicão:
  • 1 maçã verde
  • 750g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 xícara (chá) de salsão picado
  • ½ xícara (chá) de uvas-passas
  • 1 xícara (chá) de cenoura ralada
  • Raspas da casca de 1 limão
  • 2 colheres (café) de pimenta calabresa
  • 1 maço pequeno de salsinha fresca
  • 2 colheres (chá) de mostarda
  • ½ xícara (chá) de noz-pecã picada
COMO FAZER: 
  1. Para a maionese, dilua a proteína de soja em meia xícara (chá) de água gelada e bata no liquidificador com o dente de alho e a rúcula. 
  2. Acrescente o óleo em fio, batendo constantemente até adquirir ponto de maionese. Tempere com sal e reserve na geladeira.
  3. Para o salpicão, corte a maçã em pedaços pequenos e misture com o frango, o salsão, as uvas-passas e a cenoura. 
  4. Junte a maionese, misture bem e tempere com as raspas da casca do limão, a pimenta, a salsinha picada e a mostarda. Utilize sal a gosto. 
  5. Por último, polvilhe as nozes. Sirva gelado.
Fonte: Josapar Alimentos. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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