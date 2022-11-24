Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais humanizado

Novo perfil do síndico exige liderança, conhecimento e capacitação

Especialistas falam sobre as principais mudanças da função, em que são exigidos mais profissionalismo, capacidade de ouvir e estudos constantes
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

24 nov 2022 às 13:44

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 13:44

Novo perfil do síndico exige liderança e capacitação
Aline Moraes é síndica profissional há sete anos e conta que está sempre se atualizando com as novidades da função Crédito: Divulgação
A quantidade de mudanças na legislação, no comportamento humano e até mesmo no formato dos empreendimentos, tem contribuído para mudar o perfil do síndico. Em constante evolução, ele deixa de ser aquele morador com tempo para se dedicar ao condomínio e toma ares mais profissionais, com mais treinamento, conhecimento e humanização no trato com as pessoas no dia a dia.
Segundo o presidente do Sindicato Patronal de Condomínios e Empresas de Administração de Condomínios do Espírito Santo (Sipces), Gedaias Freire, o novo perfil do síndico é de uma pessoa com espírito de liderança, que sabe ouvir para mediar conflitos e que também precisa estar constantemente atualizado.
"O síndico é um agente humano, com atendimento humanizado. E muitos buscam se capacitar para este novo mercado, que tem exigido um perfil muito mais profissional, que traga resultados para o condomínio. Principalmente nos novos empreendimentos, que possuem áreas comuns e de lazer cada vez maiores e mais complexas"
Gedaias Freire - Presidente do Sipces
Além disso, conta, é preciso ser um pouco psicólogo para poder ouvir as pessoas e entender os seus problemas. “O síndico deve ser um agente pacificador por natureza. Ele precisa usar o bom senso e o diálogo aberto para que possa mediar, de forma justa conflitos entre os condôminos ou entre estes e o condomínio”, diz.
Da mesma opinião é o diretor da Cecad Administração Condominial, Claudionor Brandão. Para ele, aquele síndico tradicional, orgânico, morador do condomínio, está com os dias contados. “Dificilmente as pessoas querem assumir essa função, ninguém tem mais tempo para isso”, avalia.
Segundo Brandão o perfil do novo síndico está se profissionalizando cada vez mais. “É um profissional que precisa ter um bom conhecimento administrativo, tributário, entender de obras e manutenção predial, além de ter noção das leis. O papel do síndico hoje se profissionalizou, ele não está ali apenas para pagar boletos”, avalia.

Solução de conflitos e empatia

Peça fundamental no bom funcionamento de um condomínio, seja residencial, seja comercial, o síndico, além de tudo, precisa ter um bom jogo de cintura, principalmente na hora de resolver conflitos.
“Ele trabalha com a gestão de pessoas e precisa saber realizar uma comunicação não agressiva, ter empatia, principalmente em condomínios residenciais, onde alguns moradores trazem problemas pessoais constantemente. É preciso ser um juiz: julgar os fatos e não as pessoas e resolver conflitos com imparcialidade”, acrescenta Brandão.
A síndica profissional Aline Moraes, que atua no setor há sete anos, afirma que a paciência, a resiliência e a dedicação têm que fazer parte do perfil desse profissional.
“Ser síndico é um trabalho árduo, que requer dedicação e muita responsabilidade. A gente lida com vários problemas diariamente e muitos deles não são relacionados ao condomínio. Dedicação e empenho são importantes, além de ser um bom ouvinte”, conta.
Para além das exigências subjetivas, o síndico precisa estar atualizado constantemente. No caso de Aline, ela conta que tem formação em administração e MBA em Gestão Empresarial. Mas ela conta que está sempre fazendo cursos e antecipando tendências do mercado.
“A função de síndico profissional está crescendo no Espírito Santo, por isso, é importante ir a outros Estados, conhecer e entender o que os mercados maiores estão oferecendo e trazer para cá. E também participar de palestras, cursos na área, tudo o que possa permitir uma reciclagem da profissão”, acrescenta.

4 competências essenciais para o novo síndico

01

Ser um comandante

O síndico tem uma função de comando e deve estar sempre atualizado com a legislação e também as normas internas do condomínio. Nessa posição, ele precisa gerir os recursos financeiros, ter ética, transparência na prestação de contas, além de ouvir conselheiros e assessores para a melhor tomada de decisão.

02

Ser um desbravador

Sua posição é de liderança e para isso, ele precisa ser um exemplo de motivação para funcionários do condomínio. É preciso buscar recursos para estimular as inovações e promover as mudanças necessárias para o melhor desempenho das suas funções.

03

Ser visionário

Intimamente ligado ao perfil desbravador, o visionário enxerga longe para promover melhorias. Para isso, é preciso estar sempre ligado a tendências e inovações tecnológicas, projetando um futuro ligado às necessidades do condomínio e redução de custos.

04

Agir como um juiz

Aqui é importante evitar pré-julgamentos, de agir com a subjetividade. o síndico deve buscar a isenção em todas as suas decisões, visando o equilíbrio e a solução de conflitos de forma justa, sem ser autoritário.
Fonte: Livro “Condomínio, administração na prática, à luz da legislação”, de Claudionor Brandão

LEIA MAIS EM HUB IMOBI

Aluguel residencial sobe em outubro e fica acima da inflação

Maioria dos compradores de imóveis fecha negócio com unidades usadas

Valorização dos imóveis no ES chega a 144% no período de 10 anos

Novas tecnologias permitem construir casa com até metade do tempo

Mudança de perfil dos imóveis em Vila Velha contribui para valorização

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Condomínio Síndico Gestão de Condomínio Gestão Condominial
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados