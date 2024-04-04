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Cuidados para pet

10 itens para o seu gato que você deveria ter em casa

Entre o conforto e bem-estar, conheça equipamentos necessários para proporcionar uma rotina equilibrada para o seu pet

Públicado em 

04 abr 2024 às 14:13
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Veja itens indispensáveis que vão desde bebedouro até arranhador de sofá. Crédito: Freepik
Ter um bichinho em casa é sempre uma experiência maravilhosa, que proporciona os melhores momentos. Mas também demanda cuidados específicos para garantir o bem-estar e a felicidade do pet. Seja um tutor experiente ou alguém que está prestes a receber um gato pela primeira vez, a preocupação em proporcionar o melhor para o animal é essencial. Pensando nisso, o Clube compilou uma lista com dez itens indispensáveis que todo dono de gato deveria ter em casa, visando facilitar a rotina do tutor e garantir o conforto e saúde do bichinho.

01

Fonte Bebedouro de Água Portátil AQUA MINI para Gatos

O primeiro item essencial para a casa é este bebedouro. Muitos gatinhos têm dificuldade em se manter hidratados, por isso essa ferramenta é importante porque fornece água fresca e corrente, incentivando o consumo e prevenindo doenças renais. Além de se adaptar a qualquer recipiente, é segura e tem filtro de carvão ativado para água limpa. Compre.

02

Playground Para Gatos 8 Peças Mdf 6mm Kit Nicho Gato

Quando falamos da saúde dos bichinhos, o exercício não pode ficar de fora. Este Playground estimula a movimentação dos gatos e alivia o estresse. Feito de madeira MDF, é resistente e seguro, proporcionando ambiente interativo e divertido. Veja.

03

Furacão Pet Super Cat Relax Pop Vermelho Para Gatos

Brinquedo feito para adestração, descanso e diversão, tão necessários ao seu pet. Vem com papelão com texturas para afiar unhas, canaleta lateral para circulação da bolinha e é substituível com refil Cat Relax. Promove atividade e relaxamento. Acesse.

04

Tapete Coletor de Areia Higiênico para Gatos Limpa Patas (G - 68x56cm, Preto)

Uma solução para manter sua casa livre de areia. Este tapete coletor retém toda sujeira das patas dos gatos, é fácil de limpar e combina com o ambiente, também protegendo o piso. É feito com materiais duráveis e de fácil manutenção. Saiba mais.

05

ZoePet Graminha Para Gatos

Este item auxilia na eliminação de bolas de pelo e regula o aparelho digestivo. Rico em fibras e nutrientes, é 100% natural e sem glúten, também estimulando o comportamento saudável de mastigação. Veja.

06

Comedouro Elevado Duplo Gato Pet MDF - Pn

Inclinação ergonômica para facilitar a alimentação. Tigelas em porcelana de fácil limpeza. Material resistente e durável. Pés elevados para evitar umidade e danos ao piso. Acesse.

07

Arranhador Canto De Sofá Parede Para Gatos Carpete Cinza

O salvador de sofás: este arranhador protege as superfícies contra arranhões dos gatinhos, além de oferecer distração e entretenimento para eles. Tem base antiderrapante para fixação segura e estrutura resistente e durável. Acesse.

08

Tesoura De Unha Para Gato

Importante para manter as unhas dos pets bem cuidadas, corta unhas de gatos, cães e pássaros com precisão. Previne lesões e mantém a higiene. Contém lâminas de aço inoxidável afiadas e seguras e cabo confortável. Veja.

09

Casa Arranhador Playground Brinquedo Com Rede

Versátil e durável, é projetada para acompanhar seu felino em todas as fases da vida. Seu design robusto suporta gatos de diferentes tamanhos e pesos, garantindo conforto e diversão. Com arranhadores de sisal natural e uma rede estruturada, proporciona atividades físicas e mentais essenciais para o bem-estar do seu pet. Montagem fácil e rápida, com instruções detalhadas incluídas. Saiba mais.

10

Cama de Janela Suspensa com Ventosa

Fácil montagem sem necessidade de ferramentas. Ventosas de alta performance para segurança. Materiais leves e duráveis para conforto do gato. Proporciona espaço suspenso para observação e descanso. Acesse.
E se você quer garantir que seu pet tenha um cuidado completo e de qualidade, uma dica bônus: assinantes do Clube têm até 25% de desconto nos planos de saúde oferecidos pelo Dr. Pet e 10%OFF em toda a linha de medicamentos com Bremen Manipulados Veterinários.

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