Guia Completo para montar a sua casa inteligente em 2024

Desfrute de uma rotina facilitada com dispositivos inteligentes Crédito: Freepik

A transformação digital está presente em diversos aspectos de nossas vidas, assim como nas ruas, nas redes e nas relações. Nesse sentido, não é uma surpresa que ela acabe por estar presente também nos lares, sendo um reflexo dessas mudanças. A ascensão da Casa Inteligente, ou Smart Home , tem revolucionado a forma como interagimos com nossas residências, proporcionando conveniência, eficiência e segurança. Se você está interessado em adentrar esse universo tecnológico e personalizar e aprimorar sua casa, este guia completo vai te ajudar a entender os conceitos básicos, explorar as vantagens, responder dúvidas frequentes e fornecer recomendações de produtos essenciais.

O que é uma Smart Home?

Uma Casa Inteligente , ou Smart Home, é um ambiente residencial equipado com dispositivos e sistemas conectados à internet e a um assistente virtual, que automatizam e controlam funções como iluminação, segurança, temperatura, entre outros, com o objetivo de tornar a vida dos moradores mais conveniente e eficiente.

Como funciona uma casa inteligente?

Antes mesmo de comprar dispositivos smart, é necessário identificar se eles são compatíveis com os aplicativos se quer usar, como o Tuya, ou Smart Life, no qual esses itens são salvos e gerenciados, assim como perceber se funcionam também com o assistente virtual escolhido, como a Alexa ou o Google Assistente.

Em seguida, basta vincular as contas (como o Smart Life e Alexa) e instalar o produto desejado (como por exemplo uma lâmpada smart). Dessa forma, com a ajuda do assistente virtual e uso entre echo dots e tomadas smart até o controle universal, é possível criar rotinas como por exemplo acender as luzes às 18h todos os dias, ligar a cafeteira e a TV quando chegar do trabalho ou ainda acionar o Ar Condicionado quando a temperatura aumentar.

Quais são as vantagens de se ter uma Casa Inteligente?

01 Conveniência Uma vez que permite ter o controle remoto de dispositivos mesmo fora de casa, automatização de rotinas diárias, como fazer a Alexa ler notícias do dia, ligar as luzes e o robô aspirador ou ainda por se integrar com esses assistentes de voz e requerer apenas comandos simples e rápidos. 02 Economia de Energia É comum dispositivos smart oferecem monitoramento e controle de consumo de energia, seja pelo aparelho em si, seja pelo uso de tomadas smart. Também por possibilitarem a programação de desligamento automático quando fora de uso e por terem funções como ajuste de temperatura e iluminação, auxiliam nesse sentido. 03 Mais segurança Aparelhos como fechadura eletrônica, sensores de movimento e até câmeras de segurança smart, conectados ao assistente virtual, possibilitam o monitoramento de cães, crianças ou imprevistos dentro da casa, de forma que notificações e alarmes instantâneos sejam ativados em caso de atividades suspeitas. 04 Personalização Desde o ajuste da temperatura e iluminação até a escolha dos comandos de voz favoritos, a casa inteligente proporciona uma experiência de acordo com as preferências individuais, de forma que a sua rotina seja a sua cara.

O que uma casa moderna deve ter?

É difícil definir um ou mais itens 'obrigatórios' para uma casa moderna, mas nós do Clube temos uma seleção especial aprovada pela nossa curadoria, desde itens essenciais para começar a automatizar sua casa, como Echo dot, tomadas e lâmpadas inteligente até aqueles que irão transformar completamente o ambiente, como controle universal, robô aspirador e ar condicionado. Confira:

12 itens para equipar sua casa

1 - Samsung Smart TV Crystal 70" 4K UHD CU7700 - Alexa built in

Cinema em casa com imagens nítidas Crédito: Divulgação

Essa TV de 70 polegadas, Ultra HD 4K, tem ProcessadorCrystal 4K, Gaming Hub. Gaming, 65 canais grátis e Alexa integrada. Ou seja, é possível não só utilizá-la para uma experiência de jogo imersiva, como também torná-la o centro da automação da sua casa.

2 - Lâmpada Inteligente Led 9W, Wi-Fi, E27

Iluminação personalizada via smartphone Crédito: Divulgação

A lâmpada smart é o que faz você não ter que levantar a noite só para apagar as luzes. Não só isso como também favorece a economia de energia e ajuda a criar rotinas e climas, oferecendo 16 milhões de cores para personalizar o ambiente, controle remoto via aplicativo ou comandos de voz. Dimerizável e compatível com Alexa e Google Assistente.

3 - Robô Aspirador de Pó com Controle Remoto e MOP

Limpeza automática com agendamento Crédito: Divulgação

Este robô aspirador tem como diferencial a possibilidade de integração com Alexa, agendamento de limpeza e autorrecarga. Com um design slim para alcançar locais de difícil acesso, é também anticolisão, antiqueda e tem 3 níveis de filtragem para um ar mais puro.

4 -Echo Dot 5ª geração

Controle de voz e som aprimorado em casa. Crédito: Divulgação

A última geração do Echo Dot é um dispositivo essencial para uma Casa Smart, uma vez que integra e comanda todos os dispositivos smarts compatíveis por voz ou pelo aplicativo. É o que cria cada rotina e contribui para uma casa cada vez mais personalizada. Neste modelo, apresenta o melhor som já lançado, sensor de temperatura e pausa de alarmes ou músicas com um toque. Uma dica do Clube é conectá-la com o controle universal da lista e programar o acionamento do ar condicionado a temperaturas maiores do que 28ºC (por exemplo).

5 - Ar-Condicionado Split HW R-32

Ar fresco e eficiente para o conforto em casa. Crédito: Divulgação

Mantenha sua casa fresca e confortável, controle via smartphone e fique livre de alergias com filtros que eliminam ácaros e bactérias, além de design compacto para se adaptar a qualquer ambiente. Desfrute de eficiência energética e qualidade de ar.

6 - Sensor de Movimento Inteligente

Segurança inteligente e sem fio Crédito: Divulgação

Um grande aliado das automações (como ligar luzes ou computador ao chegar). Mantenha sua casa segura e eficiente, conecte-se sem fio, instale facilmente e desfrute de um design discreto e versátil. Proteja sua casa com detecção de movimento e integração perfeita com assistentes de voz.

7 - Smart Controle Universal Wi-Fi Positivo

Controle eletrônicos com praticidade. Crédito: Divulgação

Simplifique o controle dos seus eletrônicos. Seja com televisões, ares-condicionados ou outros dispositivos, comande sua rotina pelo controle universal ou smartphone, visto que tem integração com assistentes de voz e criação de cenas personalizadas para cada ambiente. Transforme sua casa em um espaço inteligente e confortável.

8 - Fechadura Digital IntelBras

Segurança sem chave para sua casa. Crédito: Divulgação

Proteja sua casa com eficiência. Programe até 9 senhas diferentes, receba alertas de violação e desfrute de facilidade e segurança em um único produto. Ideal para residências, escritórios e apartamentos.

9 - Interruptor Touch Inteligente

Controle de iluminação moderno e inteligente. Crédito: Divulgação

Outro grande aliado da casa smart, por onde o Clube indica que comece. Controle sua iluminação com praticidade e estilo. Com esse interruptor, você pode ajustar a luz com um simples toque ou comando de voz. Instalação fácil, design moderno e compatibilidade com assistentes de voz para uma experiência inteligente completa.

10 - Smart Plug Wi-Fi 10A/1000W- NBR, Positivo Casa Inteligente

Controle remoto de aparelhos e monitoramento de energia. Crédito: Divulgação

Um item essencial para a automação e para ter aquele café quentinho de manhã. Transforme sua cafeteira ou quaisquer eletrônicos em dispositivos inteligentes com o Smart Plug Positivo. Controle remotamente via smartphone, compatibilidade com assistentes de voz e monitoramento de consumo de energia para uma casa mais eficiente e conectada.

11 - Smart Câmera Bot Wi-Fi 360° Positivo

Segurança em casa com facilidade. Crédito: Divulgação

Mantenha sua casa segura e conectada. Instalação fácil, visão noturna, detecção de movimentos e comunicação bidirecional para maior tranquilidade e conveniência. Controle remotamente via smartphone e integre com assistentes de voz para uma experiência completa de casa inteligente.

12 - Abridor Automático de Cortina

Automatize seu dia Crédito: Divulgação

Este abridor automático oferece conveniência para suas cortinas. Com instalação simples e sem a necessidade de ferramentas, a haste de cortina atualizada permite que suas cortinas deslizem suavemente, tornando-as inteligentes em segundos. Controle-as facilmente através do aplicativo iOS ou Android, ou simplesmente com um toque, usando o recurso Touch & Go. Compatível com Alexa e Google Assistant.

condição especial na parceria com a TRZ Tecnologia, a plataforma de serviços de TI e Comunicação do ES. Com este guia completo, você está pronto para dar os primeiros passos ou aprimorar sua casa para um ambiente mais inteligente e conectado. Experimente as conveniências e benefícios que a Casa Inteligente pode oferecer e transforme sua residência em um verdadeiro lar do futuro. E para uma tecnologia mais acessível e diversificada, o Clube oferece umana parceria com a TRZ Tecnologia, a plataforma de serviços de TI e Comunicação do ES. Clique aqui e confira.