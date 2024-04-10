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Brasileirão 2024

Brasileirão 2024: As 7 melhores TVs para assistir aos jogos

Prepare-se para assistir aos jogos do seu time com as nossas opções de Smart TVs. Saiba as com melhor custo-benefício

Públicado em 

10 abr 2024 às 09:58
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Brasileirão 2024
Brasileirão 2024 Crédito: Getty-Images
Com o início do Brasileirão 2024 marcado para o dia 13 de abril, o coração dos apaixonados pelo futebol já está acelerado. E para os aficionados pelo esporte, uma TV de alta qualidade é indispensável, afinal, você não pode correr o risco de perder nenhum lance. Pensando nisso, nós do Clube montamos essa lista com as 7 melhores tv em custo benefício para assistir aos jogos. Desde as tecnologias mais avançadas até opções mais acessíveis, descubra qual TV se encaixa perfeitamente nas suas necessidade e orçamento, e prepare-se para vivenciar toda a paixão do futebol brasileiro no conforto da sua casa.

Veja 7 opções de Smart TV com o melhor custo-benefício

Samsung Smart TV Crystal 55" 4K UHD CU7700
2 Samsung Smart TV Crystal 55
Samsung Smart TV Crystal 55" Crédito: amazon
Transforme sua casa em uma sala de cinema com tela de 55 polegadas, oferecendo imagens vivas e nítidas em 4K, garantindo altíssima definição. Com Alexa integrada, é a opção perfeita para quem busca tecnologia, qualidade e um excelente preço.
Smart TV 55" 4K LG UHD ThinQ AI 55UR8750PSA
2 Smart TV 55
Smart TV 55" 4K LG UHD Crédito: dicas clube
Com tecnologia que proporciona nitidez superior, alto contraste e preto intenso, esta opção garante que você não vai perder nenhum gol. Além disso, ela também oferece uma interface simples e descomplicada, juntamente com a conveniência dos assistentes do Google e Alexa integrados.
Smart TV LED 50" 4K UHD TCL 50P635
3 - Smart TV LED 50
Smart TV LED 50" 4K Crédito: dicas-clube
O modelo 50P635 se destaca pelo som de alta qualidade, graças aos seus alto-falantes japoneses. Além do design impressionante que a torna muito atraente para os apaixonados pelo Brasileirão, que valorizam áudio de alta performance e não querem perder nenhum segundo.
Smart TV Philips 50" 4K 50PUG7408/78
Smart TV Philips 50
Smart TV Philips 50" 4K Crédito: dicas-clube
Com design infinito, 50 polegadas e tecnologia 4K UHD, esse modelo Philips te mantém por dentro de cada lance. Com Chromecast Integrado, você pode transmitir ou espelhar conteúdo de diversos dispositivos. O modelo mais completo da categoria para uma experiência imersiva no Brasileirão.
Samsung Smart TV QLED 55" 4K UHD Q60C 
5 - Samsung Smart TV QLED 55
Samsung Smart TV QLED 55 Crédito: dicas-clube
Com excelente custo-benefício, a QC0C da Samsung oferece imagem e som de alta qualidade para uma experiência imersiva no Brasileirão. Bordas infinitas, cores vivas, alto contraste e recursos como comando de voz e controle remoto recarregável por energia solar também garantem usabilidade superior.
Samsung Smart TV Neo QLED 50" 4K UHD QN90C 
6 - Samsung Smart TV QLED 55
Samsung Smart TV QLED 55 Crédito: dicas-clube
Para os fãs exigentes de futebol, a tecnologia da Samsung oferece imagens vivas com mini LED, áudio imersivo, Alexa integrada e processador com IA. São 50 polegadas de qualidade para desfrutar do Brasileirão com estilo.
Smart TV Philips 32" HD 32PHG6918/78
7- Smart TV Philips 32
Smart TV Philips 32" Crédito: dicas-clube
Com Bluetooth, Google TV, comando de voz integrado, entradas HDMI e Wi-Fi 5G, esta Philips 32 oferece tecnologia e qualidade para acompanhar o Brasileirão, Compacta, mantém o alto desempenho e economiza espaço, sendo uma opção mais acessível, mas sem abrir mão da qualidade.
Dica especial para assinantes do Clube: na Retromania, você pode comprar camisas retrô do seu time favorito com 10% de desconto. Aproveite!

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