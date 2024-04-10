Brasileirão 2024: As 7 melhores TVs para assistir aos jogos

Com o início do Brasileirão 2024
marcado para o dia 13 de abril, o coração dos apaixonados pelo futebol
já está acelerado. E para os aficionados pelo esporte, uma TV de alta qualidade é indispensável, afinal, você não pode correr o risco de perder nenhum lance. Pensando nisso, nós do Clube montamos essa lista com as 7 melhores tv em custo benefício para assistir aos jogos. Desde as tecnologias mais avançadas até opções mais acessíveis, descubra qual TV se encaixa perfeitamente nas suas necessidade e orçamento, e prepare-se para vivenciar toda a paixão do futebol brasileiro no conforto da sua casa.
Samsung Smart TV Crystal 55" 4K UHD CU7700
Transforme sua casa em uma sala de cinema com tela de 55 polegadas, oferecendo imagens vivas e nítidas em 4K, garantindo altíssima definição. Com Alexa integrada, é a opção perfeita para quem busca tecnologia, qualidade e um excelente preço.
Smart TV 55" 4K LG UHD ThinQ AI 55UR8750PSA
Com tecnologia que proporciona nitidez superior, alto contraste e preto intenso, esta opção garante que você não vai perder nenhum gol. Além disso, ela também oferece uma interface simples e descomplicada, juntamente com a conveniência dos assistentes do Google e Alexa integrados.
Smart TV LED 50" 4K UHD TCL 50P635
O modelo 50P635 se destaca pelo som de alta qualidade, graças aos seus alto-falantes japoneses. Além do design impressionante que a torna muito atraente para os apaixonados pelo Brasileirão, que valorizam áudio de alta performance e não querem perder nenhum segundo.
Smart TV Philips 50" 4K 50PUG7408/78
Com design infinito, 50 polegadas e tecnologia 4K UHD, esse modelo Philips te mantém por dentro de cada lance. Com Chromecast Integrado, você pode transmitir ou espelhar conteúdo de diversos dispositivos. O modelo mais completo da categoria para uma experiência imersiva no Brasileirão.
Samsung Smart TV QLED 55" 4K UHD Q60C
Com excelente custo-benefício, a QC0C da Samsung oferece imagem e som de alta qualidade para uma experiência imersiva no Brasileirão. Bordas infinitas, cores vivas, alto contraste e recursos como comando de voz e controle remoto recarregável por energia solar também garantem usabilidade superior.
Samsung Smart TV Neo QLED 50" 4K UHD QN90C
Para os fãs exigentes de futebol, a tecnologia da Samsung oferece imagens vivas com mini LED, áudio imersivo, Alexa integrada e processador com IA. São 50 polegadas de qualidade para desfrutar do Brasileirão com estilo.
Smart TV Philips 32" HD 32PHG6918/78
Com Bluetooth, Google TV, comando de voz integrado, entradas HDMI e Wi-Fi 5G, esta Philips 32 oferece tecnologia e qualidade para acompanhar o Brasileirão, Compacta, mantém o alto desempenho e economiza espaço, sendo uma opção mais acessível, mas sem abrir mão da qualidade.
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