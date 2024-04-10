Brasileirão 2024: As 7 melhores TVs para assistir aos jogos

Brasileirão 2024 Crédito: Getty-Images

Com o início do Brasileirão 2024 marcado para o dia 13 de abril, o coração dos apaixonados pelo futebol já está acelerado. E para os aficionados pelo esporte, uma TV de alta qualidade é indispensável, afinal, você não pode correr o risco de perder nenhum lance. Pensando nisso, nós do Clube montamos essa lista com as 7 melhores tv em custo benefício para assistir aos jogos. Desde as tecnologias mais avançadas até opções mais acessíveis, descubra qual TV se encaixa perfeitamente nas suas necessidade e orçamento, e prepare-se para vivenciar toda a paixão do futebol brasileiro no conforto da sua casa.

Veja 7 opções de Smart TV com o melhor custo-benefício

Samsung Smart TV Crystal 55" 4K UHD CU7700

Samsung Smart TV Crystal 55" Crédito: amazon

Transforme sua casa em uma sala de cinema com tela de 55 polegadas, oferecendo imagens vivas e nítidas em 4K, garantindo altíssima definição. Com Alexa integrada, é a opção perfeita para quem busca tecnologia, qualidade e um excelente preço.

Smart TV 55" 4K LG UHD ThinQ AI 55UR8750PSA

Smart TV 55" 4K LG UHD Crédito: dicas clube

Com tecnologia que proporciona nitidez superior, alto contraste e preto intenso, esta opção garante que você não vai perder nenhum gol. Além disso, ela também oferece uma interface simples e descomplicada, juntamente com a conveniência dos assistentes do Google e Alexa integrados.

Smart TV LED 50" 4K UHD TCL 50P635

Smart TV LED 50" 4K Crédito: dicas-clube

O modelo 50P635 se destaca pelo som de alta qualidade, graças aos seus alto-falantes japoneses. Além do design impressionante que a torna muito atraente para os apaixonados pelo Brasileirão, que valorizam áudio de alta performance e não querem perder nenhum segundo.

Smart TV Philips 50" 4K 50PUG7408/78

Smart TV Philips 50" 4K Crédito: dicas-clube

Com design infinito, 50 polegadas e tecnologia 4K UHD, esse modelo Philips te mantém por dentro de cada lance. Com Chromecast Integrado, você pode transmitir ou espelhar conteúdo de diversos dispositivos. O modelo mais completo da categoria para uma experiência imersiva no Brasileirão.

Samsung Smart TV QLED 55" 4K UHD Q60C

Samsung Smart TV QLED 55 Crédito: dicas-clube

Com excelente custo-benefício, a QC0C da Samsung oferece imagem e som de alta qualidade para uma experiência imersiva no Brasileirão. Bordas infinitas, cores vivas, alto contraste e recursos como comando de voz e controle remoto recarregável por energia solar também garantem usabilidade superior.

Samsung Smart TV Neo QLED 50" 4K UHD QN90C

Samsung Smart TV QLED 55 Crédito: dicas-clube

Para os fãs exigentes de futebol, a tecnologia da Samsung oferece imagens vivas com mini LED, áudio imersivo, Alexa integrada e processador com IA. São 50 polegadas de qualidade para desfrutar do Brasileirão com estilo.

Smart TV Philips 32" HD 32PHG6918/78

Smart TV Philips 32" Crédito: dicas-clube

Com Bluetooth, Google TV, comando de voz integrado, entradas HDMI e Wi-Fi 5G, esta Philips 32 oferece tecnologia e qualidade para acompanhar o Brasileirão, Compacta, mantém o alto desempenho e economiza espaço, sendo uma opção mais acessível, mas sem abrir mão da qualidade.

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