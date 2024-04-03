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Brasil terá dois árbitros no futebol das Olimpíadas de Paris 2024

Ramon Abatti e Edina Alves foram escolhidos pela Fifa para atuar tanto no masculino quanto no feminino na capital francesa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 abr 2024 às 14:20

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 14:20

Ramon Abatti e Edina Alves
Ramon Abatti e Edina Alves Crédito: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress e Yuri Murakami /Fotoarena/Folhapress
O Brasil terá dois representantes no quadro de árbitros do futebol da Olimpíada de Paris-2024. Ramon Abatti e Edina Alves foram escolhidos pela Fifa para atuar tanto no masculino quanto no feminino na capital francesa. No total, sete brasileiros estarão atuando na competição, incluindo também assistentes e oficiais de VAR.
A Fifa também convocou quatro assistentes brasileiros: Rafael Alves (Rio Grande do Sul), Neuza Inês Back (Santa Catarina), Fabrini Bevilaqua (São Paulo), e Guilherme Dias Camilo (Minas Gerais). A paulista Daiane Muniz foi chamada para atuar no VAR.
Ramon Abatti entrou no quadro da Fifa em 2022 e vem ganhando suas primeiras oportunidades no futebol internacional. A Olimpíada deste ano será sua primeira grande chance no cenário mundial. No ano passado, apitou jogo do Campeonato Saudita, que contava com a participação do Al-Hilal, de Neymar.
Já Edina Alves vem acumulando mais experiências no futebol internacional. Ela já esteve em dois Mundiais feminino, o último deles no ano passado. Ela apitará numa Olimpíada pela primeira vez também.
Os árbitros dos Jogos de Paris-2024 contarão com o apoio do VAR, da tecnologia da linha do gol e do sistema semiautomático de impedimento.
No total, a Fifa anunciou nesta quarta-feira que o torneio de futebol olímpico terá 89 oficiais de arbitragem, sendo 21 árbitros, 42 assistentes, 20 oficiais de VAR e mais seis juízes de apoio. Eles são de 45 países diferentes.
O torneio feminino vai começar no dia 25 de julho, um dia antes da cerimônia de abertura da Olimpíada. A partida que decidirá a medalha de ouro está marcada para 10 de agosto, no Parque dos Príncipes. Já a competição masculina terá início no dia 24 e será encerrada em 9 de agosto no mesmo estádio. Os Jogos Olímpicos serão encerrados no dia 11.

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